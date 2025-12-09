Weather Update : पहाड़ों पर बर्फबारी से कई राज्‍यों में बढ़ी ठिठुरन, जानिए देशभर का मौसम

Weather Update News : पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी कर का असर मैदानी इलाकों में साफ देखने को मिल रहा है। दिल्ली के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों में भारी ठंड पड़ रही है। हिमालयी बर्फबारी और उत्तर-पश्चिमी हवाओं के असर से ठिठुरन बढ़ी है और आने वाले दिनों में ठंड और तेज होने की संभावना है। सुबह और शाम के वक्त गलन हो रही है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। कई वायु चक्रवातों और पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई राज्यों में मौसम में बड़े बदलाव जारी हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।





अगले दो दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक गिरावट होने की संभावना है। 9 से 12 दिसंबर के बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के विभिन्न क्षेत्रों में शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। इसके अलावा 10 से 12 दिसंबर के दौरान पंजाब में, 9 और 10 दिसंबर को विदर्भ और तेलंगाना में, तथा 11 और 12 दिसंबर को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में शीतलहर बनी रहने की संभावना है।





उत्तराखंड में मौसम काफी ठंडा रहने लगा है, जिसका मुख्य कारण तीन पहाड़ी जिलों में होने वाली बारिश और बर्फबारी है। मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून ने गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी और चमोली जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है।





मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी है। कई शहरों में सोमवार रात को तापमान 6 डिग्री से नीचे चला गया। शहडोल के कल्याणपुर में सबसे कम तापमान 4.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। भोपाल, इंदौर समेत 9 जिलों में मंगलवार को शीतलहर का अलर्ट है। कई शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे जा सकता है। बिहार में आज से ठंड का कड़ा रूप देखने को मिल सकता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।





वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में 11 दिसंबर तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 318 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली के 27 केंद्रों में AQI ‘बहुत खराब’ रहा, जबकि 11 केंद्रों में यह ‘खराब’ श्रेणी में था। पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और असम के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा, जिसकी दृश्यता 50 से 199 मीटर के बीच रही।

