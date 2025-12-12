शिवराज पाटिल का निधन, पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक दिग्गजों ने इस तरह किया याद

कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल जी के निधन की खबर बहुत दुखद है और पार्टी के लिए एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। जनता की सेवा के लिए उनका समर्पण और देश के लिए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। दुख की इस घड़ी में, मेरी संवेदनाएं पूरे पाटिल परिवार, उनके शुभचिंतकों और समर्थकों के साथ हैं।
Saddened by the passing of Shri Shivraj Patil Ji. He was an experienced leader, having served as MLA, MP, Union Minister, Speaker of the Maharashtra Assembly as well as the Lok Sabha during his long years in public life. He was passionate about contributing to the welfare of… pic.twitter.com/muabyf7Va8— Narendra Modi (@narendramodi) December 12, 2025
शिवराज पाटिल के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजनाथ ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, वह एक अनुभवी नेता थे जिन्होंने अलग-अलग पदों पर देश की सेवा की और भारत की तरक्की में असरदार योगदान दिया। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और शुभचिंतकों के साथ हैं। ओम शांति।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है और पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 12, 2025
जनसेवा के प्रति उनका समर्पण, राष्ट्र के लिए उनके योगदान हमेशा याद किए जाएंगे।
इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पूरे पाटिल परिवार, उनके…
Saddened by the demise of former Union Minister Shri Shivraj Patil ji.
He was a seasoned leader, who served the country in various capacities and made effective contributions towards India’s progress. My thoughts are with his family and well-wishers in this sad hour. Om Shanti.
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) December 12, 2025महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी एक्स पर पोस्ट कर कहा, वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल के गुजर जाने की खबर बहुत दुख देने वाली है। लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय गृह और रक्षा मंत्री, राज्यपाल और कई दूसरी भूमिकाओं में उन्होंने अपने काम से अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ी। लोकसभा स्पीकर के तौर पर उन्होंने सदन से जुड़े कई नए कामों को बढ़ावा दिया। एक उसूलों वाले, जानकार और पक्के नेता के तौर पर, जिन्होंने अपनी बात मज़बूती से रखी, देश की राजनीति में उनका एक सम्मान था। उनके गुज़र जाने से, हमने राजनीति और सामाजिक मामलों में एक बहुत बड़े, मार्गदर्शन करने वाले नेतृत्व को खो दिया है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति के सम्मान को बनाए रखा, वे हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। मैं उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ। हम उनके परिवार के दुख में शामिल हैं। ॐ शांति।