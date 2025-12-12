शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. loksabha anurag thakur raised the issue of anti-Sanatan Dharma in tamilnadu
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 (15:09 IST)

लोकसभा में तमिलनाडु पर बरसे अनुराग ठाकुर, बताया एंटी-सनातन धर्म का सिंबल

anurag thakur
Loksabha News in hindi : तमिलनाडु के मदुरै जिले में तिरुपरमकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में कार्तिगई दीपम त्योहार का मामला शुक्रवार को सड़क से संसद तक पहुंच गया। हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में इस मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार को घेरा। 
 
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में तमिलनाडु का जिक्र करते हुए कहा कि मैं एक बहुत जरूरी मुद्दा उठाना चाहता हूं जहां भारत का एक राज्य एंटी-सनातन धर्म का सिंबल बन गया है। उसके मंत्री सनातन धर्म के खिलाफ बयान दे रहे हैं। लोगों को मंदिर तक पहुंचने के लिए कोर्ट जाने पर मजबूर होना पड़ा।
 
उन्होंने आरोप लगाया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तो तमिलनाडु के मंदिरों में इसके प्रसारण पर रोक लगा दी गई थी। इस दौरान मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने कहा कि हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। ठाकुर ने कहा कि पीठ ने 'कार्तिगई दीपम' को लेकर जारी निर्देशों को अधिकारियों की ओर से जानबूझकर पालन न करने के आरोप लगाए।
 
उन्होंने कहा कि हिंदू श्रद्धालुओं पर लाठियां बरसाई गईं। कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें महादीपम जलाने के अनुमति नहीं दी गई। मेरा सवाल है कि पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश क्यों नहीं माने? हिंदुओं को क्यों रोका गया?'
 
अनुराग ठाकुर ने कहा कि तमिलनाडु सरकार की ओर से हाईकोर्ट के निर्देश की अवमानना की गई। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का मामला हो या कार्तिगई दीपम का तमिलनाडु सरकार की ओर से हिंदू श्रद्धालुओं को क्यों रोका जाता है?
 
गौरतलब है कि मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने कार्तिगई दीपम पर पहाड़ी पर दीप जलाने की अनुमति दे दी। हालांकि, तमिलानाडु प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को रोक दिया गया। फैसला पारित करने वाले जज स्वामीनाथन के खिलाफ 120 सांसद महाभियोग प्रस्ताव भी ला रहे हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

नरेंद्र मोदी के बाद कौन बनेगा PM? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने आखिर बता दिया

नरेंद्र मोदी के बाद कौन बनेगा PM? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने आखिर बता दियाRSS chief Mohan Bhagwat : भाजपा के अंदर नरेंद्र मोदी का वारिस कौन हो सकता है और इसमें आरएसएस यानी संघ की भूमिका क्या हो सकती है? इस सस्पेंस को आरएसएस प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने समाप्त कर दिया। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद मंथन कर रही भाजपा में अब नए वारिस को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। उनके बयान के बाद सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

E-Vehicle पर टोल होगा माफ, सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, लौटाई जाएगी वसूली गई राशि

E-Vehicle पर टोल होगा माफ, सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, लौटाई जाएगी वसूली गई राशिअगर आपके पास ई व्हीकल तो आपके लिए बड़ी खुशखबर है। लेकिन यह सिर्फ महाराष्ट्र राज्य के लिए है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बुधवार को सदन में निर्देश दिया कि राज्य के सभी ई-वाहनों को दी गई टोल माफी को 8 दिनों के भीतर लागू किया जाए। जिन वाहनों से पहले ही टोल वसूली जा चुकी है, उस राशि को वापस करने की कार्रवाई भी तुरंत की जाए

UP समेत 6 राज्यों में बढ़ी SIR की समयसीमा, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

UP समेत 6 राज्यों में बढ़ी SIR की समयसीमा, चुनाव आयोग का बड़ा फैसलाElection Commissions decision extends SIR deadline : वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के तारीख को चुनाव आयोग ने एक बार फिर बढ़ाया है। मीडिया खबरों के मुताबिक 6 राज्यों में तारीख को बढ़ाया गया है। चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा था कि कि देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही SIR प्रक्रिया के तहत राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने से पहले मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित वोटरों की सूची दी जाएगी।

19 मिनट का वायरल वीडियो, AI डीपफेक या असली? पढ़ लीजिए क्या है पुलिस की चेतावनी

19 मिनट का वायरल वीडियो, AI डीपफेक या असली? पढ़ लीजिए क्या है पुलिस की चेतावनीसोशल मीडिया पर इन दिनों इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ 19 मिनट का कथित कपल वीडियो चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। यह क्लिप ऑनलाइन तेजी से फैल रही है। इससे भ्रम, चिंता और व्यापक जांच शुरू हो गई है। कई एक्सपर्ट्‍स इसे एआई-जनरेटेड डीपफेक बता रहे हैं, जबकि कई रिपोर्ट्स इसे असली होने का दावा करती हैं।

इथेनॉल फ्यूल से नई-पुरानी गाड़ियों को कितनी परेशानी, नितिन गडकरी ने लोकसभा में क्या कहा, किसे हो रहा है फायदा

इथेनॉल फ्यूल से नई-पुरानी गाड़ियों को कितनी परेशानी, नितिन गडकरी ने लोकसभा में क्या कहा, किसे हो रहा है फायदालोकसभा में गुरुवार को जानकारी दी गई कि पेट्रोल में एथनॉल मिलाने से वाहनों को कोई नुकसान नहीं होता है। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रश्न काल में बताया कि पेट्रोलियम पदार्थों में एथनॉल मिलाने से वाहनों को कोई नुकसान होता है या नहीं, इसकी जांच की गई है, जिससे स्पष्ट हुआ है इससे वाहनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है।

और भी वीडियो देखें

रुपए के गिरने से क्या-क्या बढ़ेगा? आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा

रुपए के गिरने से क्या-क्या बढ़ेगा? आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगाभारतीय रुपया हाल के दिनों में डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। 11 दिसंबर 2025 को यह 90.51 के स्तर पर पहुंच गया, जो एक साल पहले के 84-85 के स्तर से करीब 7% की गिरावट दर्शाता है। यह गिरावट केवल आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि आम आदमी की जेब पर सीधा असर डाल रही है। अमेरिकी टैरिफ, विदेशी निवेश में कमी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण रुपया दबाव में है। रुपए की कमजोरी से क्या-क्या महंगा हो रहा है, आम भारतीय पर इसका कितना बोझ पड़ रहा है, और अर्थव्यवस्था पर समग्र प्रभाव क्या है। रुपए के गिरने से क्या-क्या बढ़ेगा?

ChatGPT ने भड़काया, बेटे ने कर दी मां की हत्या, फिर खुद को चाकू मारकर की आत्महत्या

ChatGPT ने भड़काया, बेटे ने कर दी मां की हत्या, फिर खुद को चाकू मारकर की आत्महत्याChatGPT यूं तो काम में हमारी मदद करता है, लेकिन कई बार यह इंसान के दिमाग पर हावी भी हो रहा है। एआई का इसी एक इंसानी दिमाग को काबू करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

ये मजदूर आपके पीछे खड़ा है, PM मोदी ने NDA सांसदों से ऐसा क्यों कहा

ये मजदूर आपके पीछे खड़ा है, PM मोदी ने NDA सांसदों से ऐसा क्यों कहाPrime Minister Narendra Modi News: ये मजदूर (नरेन्द्र मोदी) आपके पीछे खड़ा है। आप तो बस काम करिए। कांग्रेस केवल वादे करती है, जबकि हम काम करते हैं। वह चुनाव करीब आते ही काम करने का दिखावा शुरू कर देती है। हम काम करने के बावजूद अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक नहीं पहुंचा पाते।

आंध्र प्रदेश में दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरी बस, 9 लोगों की मौत, 22 घायल

आंध्र प्रदेश में दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरी बस, 9 लोगों की मौत, 22 घायलRoad accident in Andhra Pradesh : आंध्र प्रदेश के अल्लुरी सीताराम राजू जिले में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां चिंतूर और भद्राचलम के बीच घाट रोड पर एक बस चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस गहरी खाईं में जा गिरी। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 घायल हो गए। खबरों के मुताबिक, इस बस में चालक समेत 37 लोग सवार थे।

बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया की हालत नाजुक, सांस लेने में कठिनाई, वेंटिलेटर सपोर्ट पर

बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया की हालत नाजुक, सांस लेने में कठिनाई, वेंटिलेटर सपोर्ट परKhaleda Zia's condition is critical : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की तबीयत बेहद गंभीर बनी हुई है। उन्हें ढाका के एवरकेयर अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। 80 वर्षीय जिया कई अंगों की जटिल समस्याओं से जूझ रही हैं। उनके सांस लेने में दिक्कतें बढ़ गई हैं और कई अहम अंग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम उनकी चौबीसों घंटे निगरानी कर रही है। लगातार बुखार रहने के बाद डॉक्टरों ने उनकी एओर्टिक वाल्व में गड़बड़ी पाई।

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमतRedmi Note 15 Price : शाओमी के अगले मिड-रेंज स्मार्टफोन का अपडेट करीब आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार रेडमी नोट 15 सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च हो सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक पहले सामान्य रेडमी नोट 15 का लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद रेडमी नोट 15 प्रो और रेडमी नोट 15 प्रो प्लस वेरिएंट्स का परिचय कराया जाएगा।

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथNubia M153 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी इसे चीन में लॉन्च किया गया है। यह ZTE और ByteDance द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक AI-फोकस्ड स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला 'ट्रूली एजेंटिक AI फोन' है। इसकी कीमत 3499 युआन (लगभग 44,000 रुपए) रखी गई है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com