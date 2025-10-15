सस्ती हुई गाड़ियां तो खरीदने के लिए उमड़े लोग, सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ा

जीएसटी (GST) सुधारों और त्योहारों के उत्साह से यात्री वाहन एवं दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री/आपूर्ति सितंबर में बढ़ी। इससे उद्योग के लिए चालू वित्त वर्ष के सकारात्मक अंत की उम्मीद बढ़ गई है। उद्योग संगठन सियाम ने बताया कि यात्री वाहनों की थोक बिक्री सितंबर में सालाना आधार पर चार प्रतिशत बढ़कर 3,72,458 इकाई हो गई जबकि सितंबर, 2024 में यह 3,56,752 इकाई था। आकड़ों के मुताबिक भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है।

मीडिया खबरों के अनुसार सितंबर 2025 में कुल 15,329 इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स (कारों और एसयूवी) की बिक्री हुई, जबकि सितंबर 2024 में यह आंकड़ा सिर्फ 6,191 यूनिट था। इस ज़बरदस्त बढ़ोतरी में टाटा मोटर्स सबसे आगे रही। कंपनी ने 6,216 इलेक्ट्रिक कारें बेचीं। Edited by : Sudhir Sharma