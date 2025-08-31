रतलाम में जीतू पटवारी की कार पर पथराव, बाल-बाल बचे, गाड़ी के कांच फूटे

इसी दौरान जिले के मांगरोल में धाकड़ समाज भी जीतू पटवारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। पुलिस ने पथराव की घटना से इनकार किया है, केवल धाकड़ समाज द्वारा काले झंडे दिखाए गए हैं।

इसके पहले जीतू पटवारी द्वारा महिला के शराब पीने को लेकर दिए गए बयान का भी विरोध हो रहा है। प्रदेश में उनके इस बयान को लेकर महिलाओं ने पद्रर्शन भी किया था। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma