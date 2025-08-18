सोमवार, 18 अगस्त 2025
  Rebellion over the list of district presidents of Madhya Pradesh Congress
Written By विकास सिंह
Last Modified: सोमवार, 18 अगस्त 2025 (12:10 IST)

मध्यप्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के नामों के एलान के साथ बगावत, कई नेताओं का इस्तीफा, पटवारी पर फूटा गुस्सा

Rebellion over the list of district presidents of Madhya Pradesh Congress
भोपाल। मध्यप्रदेश में लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के नामों के एलान के साथ पार्टी में बवाल शुरु हो गया है। जिला अध्यक्षों की सूची में जिस तरह से पार्टी के सीनियर दिग्गज नेताओं को जिलों की कमान देकर उन्हें जिलों की राजनीति तक समेट कर रख दिया है, उसका असर अब साफ देखा जा रहा है। दिग्गज नेताओं के जिलों से विरोध की आग धधक ने लगी है और पार्टी के जिला अध्यक्षों के नामों के एलान के बाद भी कहीं भी जश्न मनाए जाने की तस्वीरें नहीं आ रही है। कई जिलों में नए अध्यक्ष के नामों का विरोध हो रहा है। वहीं अध्यक्ष पद के दावेदारों की नाराजगी भी अब लगभग प्रदेशभर में खुलकर सामने आ गई है। कई नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा देना भी शुरु कर दिया है।

भोपाल में पुराने चेहरे को रिपीट करने पर बवाल- राजधानी भोपाल में पार्टी ने शहर और ग्रामीण दोनों ही जगह पुराने चेहरे को रिपीट किया है। दिग्विजय सिंह के खेमे से आने वाले प्रवीण सक्सेना को दोबारा भोपाल जिला अध्यक्ष बनाया गया है,वहीं अनोखी मान सिंह पटेल को भोपाल ग्रामीण की कमान सौंपी गई है। प्रवीण सक्सेना को दोबारा जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर अध्यक्ष पद के दूसरे दावेदार मोनू सक्सेना ने खुलकर विरोध जताया है। उन्होंने गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। उनका कहना है कि संगठन को मजबूत करने में उनकी भूमिका को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में स्थानीय कार्यकर्ताओं की भावनाओं और संगठन के निचले स्तर के योगदानकर्ताओं को दरकिनार किया गया है। वहीं मोनू सक्सेना के समर्थकों ने फेसबुक पर लिखा 'राहुल गांधी ने मांगा था संगठन सृजन, भोपाल में उसका विसर्जन हो गया।

इंदौर में बाहरी को कमान देने पर विरोध- इंदौर में कांग्रेस के शहर और ग्रामीण दोनों जिला अध्यक्ष को लेकर विरोध हो रहा है। आगर-मालवा के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े को इंदौर ग्रामीण का जिला अध्यक्ष बनाने पर स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया है। विपिन वानखेड़े पिछले लंबे अरसे से आगर मालवा में सक्रिय है और पार्टी ने उन्हें अब इंदौर ग्रामीण का जिला अध्यक्ष बनाकर स्थानीय कार्यकर्ताओं को हाशिए पर डाल दिया है।

वहीं इंदौर शहर के जिला अध्यक्ष चिंटू चौकसे के पास नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है औऱ बताया जा रहा है कि चिंटू चौकसे ने जिला अध्यक्ष के लिए खुद की दावेदारी भी नहीं की थी। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता जिला अध्य़क्ष के चुनाव को लेकर रायशुमारी और सर्वे जैसी प्रक्रिया को दिखावा मानते हुए अब पार्टी नेतृत्व के सामने खुलकर नाराजगी जाहिऱ कर रहे है। कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता सन्नी राजपाल ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए नई नियुक्तियों को लेकर विरोध जताया है। वहीं कांग्रेस महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष साक्षी डागा ने सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा पटवारी को नहीं पता कि सक्रिय मैदानी कार्यकर्ता कौन हैं? हम बिना पद के भी कांग्रेस में काम करेंगे।

दिग्विजय के गढ़ में फूंका जीतू पटवारी का पुतला-पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री और पार्टी के मौजूदा विधायक जयवर्धन सिंह को गुना जिले का अध्यक्ष बनाए जाने पर भी विरोध हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राघौगढ़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का पुतला जलाया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। राघौगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताते हुए कहा कि जीतू पटवारी मंडली द्वारा युवा और प्रदेश के लोकप्रिय नेता जयवर्धन सिंह की लोकप्रियता से बौखला कर आलाकमान को गुमराह करके जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है.जबकि पूरे प्रदेश में घूम-घूमकर कांग्रेस में जान सिर्फ जयवर्द्धन सिंह ही फूंक रहे हैं। हलांकि जयवर्धन सिंह ने इस विरोध प्रदर्शन को कार्यकर्ताओं की गलतफहमी बताया है।

देवास में पटवारी समर्थक ने छोड़ी पार्टी- इंदौस से सटे देवास जिले में भी कांग्रेस में नए जिला अध्यक्ष का विरोध शुरु हो गया है। देवास में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के समर्थक गौतम बंटू गुर्जर भी पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी हैं। देवास में पार्टी ने देवास शहर की कमान प्रयास गौतम और देवास ग्रामीण की जिम्मेदारी मनीष चौधरी को सौंपी है।

सतना में विधायक को अध्यक्ष बनाने का विरोध- सतना में पार्टी ने विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को सतना ग्रामीण का जिला अध्यक्ष बनाया है। इसको लेकर भी विरोध तेज हो गया है। सिद्धार्थ कुशवाह दूसरी बार के विधायक हैं और ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके पहले वह महापौर और लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। एक ही व्यक्ति को बार-बार पार्टी की ओर से जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरु कर दिया है।
 
जीतू पटवारी का डैमेज कंट्रोल- वहीं कांग्रेस में  बढ़ते विरोध को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कांग्रेस परिवार के जांबाज साथियों, अब हमें मिलकर संगठन सृजन अभियान के अगले पड़ाव की ओर कदम बढ़ाना है! कांग्रेस के विचार और संस्कार को जन-जन तक, पंचायतों तक लेकर जाना है! सभी के सर्वश्रेष्ठ योगदान से ही सशक्त संगठन मप्र में कांग्रेस की पहचान है! संगठन निर्माण की इस प्रकिया में चयन से वंचित रहे साथियों को शीघ्र ही नई जिम्मेदारी दी जाएगी! अगले मोर्चे के लिए भी हमें जी-जान से जुटकर तैयारी करनी है! जन-मन/घर-घर तक कांग्रेस की रीति-नीति को पहुंचाना है! सिर्फ एक लक्ष्य कि 2028 में कांग्रेस सरकार बनाना है!
 
किश्तवाड़ के बाद कठुआ में भी बादल फटने से तबाही, 7 की मौत

किश्तवाड़ के बाद कठुआ में भी बादल फटने से तबाही, 7 की मौतरेलवे ट्रैक, हाईवे को नुकसान, बीसियों घर क्षतिग्रस्‍त

कौन हैं सीपी राधाकृष्णन, जो होंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार

कौन हैं सीपी राधाकृष्णन, जो होंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारसीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार होंगे। यह ऐलान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। दिल्ली में संसदीय बैठक के बाद नड्डा ने नाम की घोषणा की। सीपी राधाकृष्ण अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। राजग के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने कहा कि सी पी राधाकृष्णन को राजनेता माना जाता है, तमिलनाडु में समाज के सभी वर्गों में उनका सम्मान है।

वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दें या देश से माफी मांगें, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दें या देश से माफी मांगें, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर साधा निशानाChief Election Commissioner Gyanesh Kumar News : मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का उद्देश्य मतदाता सूचियों में सभी त्रुटियों को दूर करना है और यह गंभीर चिंता का विषय है कि कुछ दल इसके बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मतदाता सूची में अनियमितताओं के अपने आरोपों पर 7 दिन के भीतर शपथ पत्र देना चाहिए अन्यथा उनके ‘वोट चोरी’ के दावे निराधार और अमान्य माने जाएंगे।

मुंबई में 10 हजार वाहनों पर लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, दही हांडी उत्‍सव में हुआ यातायात नियमों का उल्लंघन

मुंबई में 10 हजार वाहनों पर लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, दही हांडी उत्‍सव में हुआ यातायात नियमों का उल्लंघन10 thousand vehicles fined : मुंबई पुलिस ने दही हांडी उत्सव के दौरान महानगर में यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए 10000 से अधिक वाहनों पर एक करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित यह उत्सव शनिवार को मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवक-युवतियों की टोलियों ने मानव पिरामिड बनाकर रस्सियों से हवा में लटकी दही हांडी तोड़ी। कुल 1,13,57,250 रुपए जुर्माने के 10,051 ई-चालान काटे गए।

चुनाव चोरी नहीं होने देंगे, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत पर गरजे राहुल गांधी

चुनाव चोरी नहीं होने देंगे, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत पर गरजे राहुल गांधीलोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को कथित वोट चोरी के खिलाफ यहां से 'वोटर अधिकार यात्रा' शुरू की और इस मौके पर आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के जरिए बिहार में चुनाव चोरी करने की साजिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष इसे सफल नहीं होने देगा। उन्होंने यह दावा भी किया कि अब सबको पता चल गया है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पूरे देश में वोट की चोरी कर रहा है।

राष्ट्रपति के पुलिस पदक से अलंकृत एएसपी अंजना तिवारी

राष्ट्रपति के पुलिस पदक से अलंकृत एएसपी अंजना तिवारीASP Anjana Tiwari awarded: इंदौर में पुलिस महकमे अलग-अलग भूमिकाओं में पदस्थ रही चुकी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना तिवारी (ASP Anjana Tiwari) को 15 अगस्त को भोपाल में ऐतिहासिक लाल परेड ग्राउंड पर हुए स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सराहनीय सेवाओं के लिए महामहिम राष्ट्रपति के पुलिस पदक (Police Medal) से अलंकृत किया।

नोएडा में अज्ञात वाहन की टक्कर में 2 कंपनी प्रतिनिधियों की मौत

नोएडा में अज्ञात वाहन की टक्कर में 2 कंपनी प्रतिनिधियों की मौतRoad accident in noida: नोएडा (Noida) के दादरी थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 2 कंपनी प्रतिनिधियों (Delivery Boy) की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि घटना रविवार रात राष्ट्रीय राजमार्ग-91 पर नई बस्ती गांव के मोड़ पर उस वक्त हुई, जब मोटरसाइकल पर सवार 2 कंपनी प्रतिनिधियों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।

वोट चोरी और SIR पर बढ़ा विवाद, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी में विपक्ष

वोट चोरी और SIR पर बढ़ा विवाद, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी में विपक्षचुनाव आयोग और विपक्ष के बीच विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रहा विवाद अब और ज्यादा बढ रहा है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इसको लेकर मीटिंग भी की गई है। इसके साथ ही INDIA गठबंधन के नेता सोमवार शाम को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं।

झारखंड में एक स्कूल के छात्रावास में लगी आग, 25 लड़कियां बचीं बाल बाल

झारखंड में एक स्कूल के छात्रावास में लगी आग, 25 लड़कियां बचीं बाल बालFire breaks out in school hostel : झारखंड के लातेहार जिले में सोमवार सुबह एक आवासीय विद्यालय (school hostel) के छात्रावास के एक कमरे में आग (Fire) लग गई। इस घटना में कम से कम 25 छात्राएं बाल-बाल बच गईं। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बरियातू की इन छात्राओं के बिस्तर और अध्ययन सामग्री आग में जलकर खाक हो गईं। सुबह करीब छह बजे आग लगने का पता चला। उन्होंने बताया कि एक दमकल गाड़ी को मौके पर भेजा गया और आग बुझाने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा।

वोट चोरी का नया हथियार है SIR, हम करेंगे वोट के अधिकार की रक्षा करेंगे: राहुल

वोट चोरी का नया हथियार है SIR, हम करेंगे वोट के अधिकार की रक्षा करेंगे: राहुललोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को "वोट चोरी का नया हथियार" करार दिया और कहा कि वह ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के अधिकार की रक्षा के लिए खड़े हैं। राहुल गांधी ने अपनी "वोटर अधिकार यात्रा" के दूसरे दिन यह भी कहा कि लोकतंत्र में सबकी भागीदारी को किसी भी हाल में खत्म नहीं होने दिया जाएगा।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
