MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर पर चोरों ने बोला धावा, सामने आया CCTV फुटेज

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित उनके घर के आसपास मौजूद घरों में चोरी का प्रयास किया गया। पटवारी का घर राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में है। घटना के संबंध में कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। इसमें नकाबपोश 4 से 5 बदमाश दिख रहे हैं। इसी के आधार पर पुलिस को भी शिकायत की गई है। मामले को लेकर पुलिस जांच-पड़ताल करने में जुटी हुई है। हालांकि चोरी के सामान को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि "शुक्रवार देर रात इंदौर में मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आवास पर पांच से अधिक बदमाशों ने डकैती का प्रयास किया। नकाबपोश बदमाशों ने पटवारी के पूरे कार्यालय की भी तलाशी ली।"

घटना को अंजाम देने आए बदमाशों का कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। इसमें एक फुटेज जीतू पटवारी के घर का बताया जा रहा है। बदमाशों ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित पास में ही रहने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी के घरों में भी दस्तक दी। फुटेज में बदमाश, जीतू पटवारी के घर और ऑफिस आते-जाते दिख रहे हैं। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma