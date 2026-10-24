  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Controversy over Farooq Abdullah's statement
Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Saturday, 24 October 2026 (20:33 IST)

फारुख अब्दुल्ला के बयान पर विवाद, कहा- 'कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान ने जिंदा रखा, दिल्ली से न्‍याय की उम्मीद नहीं'

Farooq Abdullah
Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (20:33 IST)
google-news
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर को लेकर बेहद ही विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने कश्मीरियों की रक्षा करने और कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर जीवित रखने का पूरा क्रेडिट पाकिस्तान को दे डाला। इस बयान के बाद केंद्र राजनीति में बवाल शुरू हो गया है।

बता दें कि अब्‍दुल्‍ला आए दिन ऐसे विवादित बयान देते रहे हैं। अब उन्‍होंने कश्‍मीर मामले में पाकिस्‍तान को श्रेय दे डाला है और दिल्‍ली से किसी भी तरह की नाउम्‍मीदी जताई है।

क्‍या कहा फारुख अब्‍दुल्‍ला ने : फारुख अब्‍दुल्‍ला ने शनिवार को बारामूला में पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में यह मुद्दा उठाता है कि कश्मीर पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की खामोशी के पीछे अंतरराष्ट्रीय दबाव है।

पाकिस्तान ‘हमारा पड़ोसी’: फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को ‘हमारा पड़ोसी’ बताते हुए कहा कि वह कश्मीर के अनसुलझे मुद्दे को वैश्विक मंच पर उठाता रहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस रुख के कारण दुनिया का ध्यान कश्मीर की ओर जाता है और दिल्ली पर दबाव बनता है। अब्दुल्ला ने कहा, 'हमारा यह पड़ोसी देश दुनिया का ध्यान कश्मीर की ओर खींचता है और दिल्ली को चुप रहने पर मजबूर कर देता है। वे आज इसलिए चुप हैं, क्योंकि दुनिया का दबाव है और हमारा पड़ोसी देश उनके पीछे पड़ा है। वह हर जगह जाकर कहता है कि कश्मीर पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। वही हमें बचा रहा है। हालांकि, मैं उनके इरादों को नेक नहीं मानता।'

दिल्‍ली से न्‍याय की उम्‍मीद नहीं : बारामूला में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली से न्याय मिलने की उम्मीद पर सवाल उठाए। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या वे केवल दिल्ली पर भरोसा करके बैठे रहेंगे और क्या उन्हें सच में लगता है कि वहां से उन्हें न्याय मिलेगा। अब्दुल्ला ने कहा, 'क्या आप अपनी उम्मीदें सिर्फ उन्हीं पर टिकाए रखेंगे? क्या आपको सच में लगता है कि वे आपको न्याय दिलाएंगे? हिम्मत रखिए, हम उनका सामना करेंगे। अगर आप हिम्मत नहीं जुटाएंगे, तो आप खत्म हो जाएंगे। वे आपका नाम और आपकी पहचान, सब मिटा देंगे।'

पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे के लिए अहम : हाल के वर्षों में कश्मीर विवाद को वैश्विक मंच पर चर्चा में बनाए रखने में पाकिस्तान की कूटनीतिक भूमिका को लेकर अब्दुल्ला का यह बयान उनके सबसे स्पष्ट सार्वजनिक बयानों में से एक बताया जा रहा है। कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर पाकिस्तान को कश्मीरियों का रक्षक बताने वाली टिप्पणी राजनीतिक बहस को तेज कर सकती है। पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है, जबकि भारत इसे अपना आंतरिक मामला बताता है और पाकिस्तान के हस्तक्षेप का विरोध करता है। फारूक अब्दुल्ला पहले भी कश्मीर मुद्दे पर सनसनीखेज बयान दे चुके हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
अपराधी कितना भी डीपफेक का आवरण ओढ़े, उसे खोज निकालेंगे : CM योगी

PM मोदी को आया पीएम नेतन्याहू का फोन, कैप्टन मच्छार के साथ इजराइल आने का दिया न्योता, किन मुद्दों पर हुई चर्चा

PM मोदी को आया पीएम नेतन्याहू का फोन, कैप्टन मच्छार के साथ इजराइल आने का दिया न्योता, किन मुद्दों पर हुई चर्चाइजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयाहू ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और उन्हें इज़राइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। नेतनयाहू ने पीएम मोदी को भारतीय पायलट स्मित मच्छार के साथ इस कार्यक्रम में मशाल (मशाल प्रज्वलन) जलाने के लिए आमंत्रित किया है। गौरतलब है कि पायलट स्मित मच्छार ने सितंबर में एक बड़े विमान हादसे को होने से रोका था।

Electric Scooter : क्या बीएमडब्ल्यू ला रहा है सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, भारत में दर्ज कराया स्कूटर कॉन्सेप्ट का डिजाइन पेटेंट

Electric Scooter : क्या बीएमडब्ल्यू ला रहा है सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, भारत में दर्ज कराया स्कूटर कॉन्सेप्ट का डिजाइन पेटेंटबीएमडब्ल्यू मोटरराड (BMW Motorrad) ने अपने क्रांतिकारी 'Vision CE' इलेक्ट्रिक स्कूटर कॉन्सेप्ट का डिज़ाइन पेटेंट भारत में दर्ज कराया है। इससे संकेत मिलते हैं कि जर्मन ऑटोमेकर भारत को इस अनोखे टू-व्हीलर के एक संभावित बाज़ार के रूप में देख रहा है। पहली बार IAA Mobility 2025 में पेश किया गया यह स्कूटर सेल्फ-बैलेंसिंग तकनीक से लैस है, यानी रुकने पर इसे खड़ा रखने के लिए किसी स्टैंड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती।

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इंस्टाग्राम पर की एंट्री, शेयर किया अपने संस्मरण 'बिलॉन्गिंग' का पहला वीडियो

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इंस्टाग्राम पर की एंट्री, शेयर किया अपने संस्मरण 'बिलॉन्गिंग' का पहला वीडियोकांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार (22 अक्टूबर 2026) को इंस्टाग्राम पर अपना आधिकारिक डेब्यू किया। अपने पहले पोस्ट में उन्होंने आगामी संस्मरण (मेमॉयर) 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' का एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने इस पुस्तक को "प्रेम, कर्तव्य, नुकसान और अपनी पहचान व जगह पाने की कहानी" बताया है।

अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के CEO जितेंद्र मिश्र ने सख्त किए नियम, दर्शन से लेकर चढ़ावे तक होगी कड़ी मॉनिटरिंग

अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के CEO जितेंद्र मिश्र ने सख्त किए नियम, दर्शन से लेकर चढ़ावे तक होगी कड़ी मॉनिटरिंग​CCTV फुटेज अब 45 नहीं 190 दिनों तक रहेंगे सुरक्षित, सुरक्षा, पारदर्शिता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए लागू हुआ नया प्रशासनिक मॉडल

क्या है इस्लामी कानून का ‘ताज़ीर’ नियम? जिसके तहत मक्का की मस्जिद में 'अनैतिक कृत्य' पर 2 बांग्लादेशियों को मिली मौत की सजा!

क्या है इस्लामी कानून का ‘ताज़ीर’ नियम? जिसके तहत मक्का की मस्जिद में 'अनैतिक कृत्य' पर 2 बांग्लादेशियों को मिली मौत की सजा!सऊदी अरब ने मक्का की एक मस्जिद में कथित 'अनैतिक कृत्य' के आरोप में बांग्लादेश के दो नागरिकों को मौत की सजा दी है। बांग्लादेश सरकार ने पूर्व सूचना न मिलने पर सवाल उठाए हैं। जानिए पूरा मामला।

अपराधी कितना भी डीपफेक का आवरण ओढ़े, उसे खोज निकालेंगे : CM योगी

अपराधी कितना भी डीपफेक का आवरण ओढ़े, उसे खोज निकालेंगे : CM योगीCM Yogi Adityanath Tech Sangam 2026: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक जैसी तकनीकों के दौर में अपराधी कितना भी तकनीक का आवरण ओढ़ ले, उत्तर प्रदेश की वैज्ञानिक और विधिक क्षमता उसे खोज निकालेगी।

यूपी माध्यमिक विद्यालयों में 20 हजार 382 पदों पर होगी भर्ती

यूपी माध्यमिक विद्यालयों में 20 हजार 382 पदों पर होगी भर्तीUP Secondary Education 20382 Vacancies: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक (टीजीटी) के 17,735 पदों, हाईस्कूल स्तर के विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 1,172 पदों और इंटरमीडिएट स्तर के विद्यालयों में प्रधानाचार्य के 1,475 पदों पर भर्ती की जाएगी।

पहली बार एक्‍स पर आईं सोनिया गांधी, क्‍या है वजह, किस बारे में किया पहला पोस्‍ट?

पहली बार एक्‍स पर आईं सोनिया गांधी, क्‍या है वजह, किस बारे में किया पहला पोस्‍ट?कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 24 अक्टूबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर अपना आधिकारिक डेब्यू किया है। यह पहला मौका है जब उन्‍होंने एक्‍स पर अकाउंट बनाकर कुछ शेयर किया है।

​काशी का कायाकल्प : 35,156 करोड़ के विकास ने बदली तस्वीर, GDP बढ़कर 56,900 करोड़ पहुंची

​काशी का कायाकल्प : 35,156 करोड़ के विकास ने बदली तस्वीर, GDP बढ़कर 56,900 करोड़ पहुंचीKashi Vishwanath Corridor: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयासों से साकार हुआ 'श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर' आज पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आर्थिक इंजन बनकर उभरा है। ​

लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर अब 'तीसरी आंख', 80 की स्पीड पार करते ही कटेगा ऑनलाइन चालान

लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर अब 'तीसरी आंख', 80 की स्पीड पार करते ही कटेगा ऑनलाइन चालानLucknow Ayodhya Highway: लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर अब वाहन चालकों की लापरवाही और ओवरस्पीडिंग पर सख्त लगाम लगने जा रही है। 124 किलोमीटर लंबे इस पूरे हाईवे को 140 अत्याधुनिक कैमरों से लैस किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का काम फरवरी 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद हाईवे पर सफर करने वालों पर 24 घंटे पैनी नजर रखी जाएगी।

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपए

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपएApple के नए iPhone Duo को लेकर बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस के लॉन्च के बाद Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 8 को लेकर ऑनलाइन सर्च में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। हालांकि, सर्च में बढ़ोतरी से बिक्री या ग्राहकों की पसंद पर पड़ने वाले वास्तविक असर का पता नहीं चलता।

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैस

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैसस्मार्टफोन और टैबलेट निर्माता iQOO अपने नए टैबलेट iQOO Pad Pro 8.8 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इस टैबलेट के कई प्रमुख फीचर्स का खुलासा किया है। इसे खास तौर पर गेमिंग पसंद करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें 9,020mAh की बड़ी बैटरी, 165Hz रिफ्रेश रेट वाला OLED डिस्प्ले और हीट कम करने के लिए एक्टिव कूलिंग फैन दिया जाएगा।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है