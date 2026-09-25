UN में पाकिस्‍तानी पीएम शहबाज शरीफ की बोलती बंद, हाफिज सईद और आतंकवाद पर पूछे गए तीखे सवाल

UN मुख्यालय में दाखिल होते समय समाचार एजेंसी ANI ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से सवाल पूछा कि "आप आतंकवादियों को पनाह देना कब बंद करेंगे?" पाकिस्तान के PM ने जवाब देने से इनकार कर दिया। सवाल से बचते हुए वे चुपचाप मुख्यालय के अंदर चले गए।

गौरतलब है कि कुख्यात आतंकी हाफिज सईद 26/11 को हुए आतंकी हमले का आरोपी है। उसे NIA ने 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में भी आरोपी बनाया गया है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी।



