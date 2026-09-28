उज्जैन में 'खड़े हनुमान' के बाद 'शाही मस्जिद' पर बवाल, पथराव के बाद चले आंसू गैस के गोले

शाही मस्जिद का हिस्सा तोड़े जाने के विरोध में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। स्थिति उस वक्त बिगड़ गई जब भीड़ और पुलिस के बीच झड़प के बाद पथराव शुरू हो गया। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों को तैनात किया गया है।

मस्जिद तोड़े जाने के विरोध में मुस्लिम महिलाओं ने नाका नंबर 5 पर सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ।

शाही मस्जिद को ग्रीन नेट से ढंक दिया गया है। रविवार देर रात से ही लोग मस्जिद के बाहर जमा होने लगे थे। हालांकि सोमवार सुबह 5 बजे पुलिस ने समझाइश देकर लोगों को वहां से हटाया था, लेकिन कुछ ही देर बाद भीड़ फिर से जुट गई और लोगों ने मस्जिद परिसर में घुसने की कोशिश की।

क्या बोले उज्जैन डीएम?

उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह ने कहा कि 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होना है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आएंगे उनकी व्यवस्थाओं के लिए निर्माण कार्य चल रहे हैं। मास्टर प्लान के हिसाब से मार्गों का चौड़ीकरण चल रहा है। सभी धर्म, समुदाय , समाज के लोग उसमें स्वत अपनी इच्छा से सहयोग कर रहे हैं। छत्री चौक में आ रही शाही मस्जिद का हिस्सा भी मुस्लिम समाज जनों के द्वारा स्तः हटाया जा रहा है। सभी से अपील करना चाहूंगा कि किसी भी अफवाह में ना आए और शांति व्यवस्था बनाए रखने में शासन का सहयोग करें।

शहर काजी ने भी की अफवाह पर ध्यान ना देने की अपील

उज्जैन शहर काजी खली कुर्रे रहमान ने कहा कि मस्जिद का मामला रात में ही आपसी सहमति से सुलझ गया था। ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जिसके लिए किसी को वहाँ जाने की आवश्यकता हो। जिस कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया गया है, उसे पूरा किया जा रहा है। सभी से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और अफवाहों के कारण घर से बाहर निकलकर अनावश्यक रूप से मौके पर न जाएं।

सड़क चौड़ीकरण के मार्ग में कई धार्मिक स्थल आए हैं। इसमें खड़े हनुमान मंदिर भी शामिल हैं। रविवार को सीएम मोहन यादव ने भी अपने पैतृक घर का प्रभावित हिस्सा खुद गैती चलाकर हटाया था।

इस कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय लोगों और मस्जिद समिति ने कानूनी लड़ाई भी लड़ी है। एकलपीठ से याचिका खारिज होने के बाद मामला हाईकोर्ट की इंदौर बेंच की युगलपीठ के समक्ष पहुंचा है, जिस पर आज सुनवाई होनी है।