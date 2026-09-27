इंदौर में बस ने राहगीरों को कुचला, हादसे में एक की मौत, गुस्साई भीड़ ने किया पथराव

इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में आज एक बस ने अनियंत्रित होकर 4 राहगीरों को कुचल दिया, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 से 3 लोग घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। क्षेत्र में लोगों की भीड़ जमा हो गई। गुस्साई भीड़ ने बस में तोड़फोड़ और पथराव कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला।

इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में आज एक बस ने अनियंत्रित होकर 4 राहगीरों को कुचल दिया, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 से 3 लोग घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई।





क्षेत्र में लोगों की भीड़ जमा हो गई। गुस्साई भीड़ ने बस में तोड़फोड़ और पथराव कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला। पुलिस बस जब्त कर थाने ले गई।





मृतक और घायलों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है। खबरों के अनुसार, बस के अचानक ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ है।