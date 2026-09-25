Indore Anant Chaturdashi : इंदौर में 103 साल पुरानी झांकी परंपरा में उमड़ा जनसैलाब, 22 से ज्यादा झांकियां बनी आकर्षण

अलसुबह तक झांकियां का क्रम चलेगा। बड़ी संख्या में इंदौरियों ने 'पहले आओ-पहले पाओ' की तर्ज पर सड़क किनारे-फुटपाथों पर चटाई बिछाकर जगह रोकी। पुलिस-प्रशासन भी चप्पे-चप्पे पर वॉच टॉवरों और ड्रोन के जरिए निगाह रखी गईं।

नहीं रहेगा स्थानीय अवकाश

इंदौर में हर साल गणेश विसर्जन चल समारोह के रतजगा के चलते दूसरे दिन स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है, लेकिन इस बार जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय अवकाश घोषित नहीं किया गया। इसका कारण बताया गया कि कलेक्टर शिवम वर्मा ने पहले ही तीन स्थानीय अवकाश और अहिल्या उत्सव के दिन आधे दिन का अवकाश घोषित कर दिया।

nagar nigam