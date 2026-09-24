देश की राजनीति में बढ़ता मध्यप्रदेश का दबदबा, भाजपा ने चार नेताओं को सौंपी बड़े राज्यों की कमान

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजनीति में सक्रिय भाजपा नेताओं की भूमिका अब प्रदेश की सीमाओं से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में मध्यप्रदेश के चार नेताओं को देश के महत्वपूर्ण राज्यों की जिम्मेदारी मिलना इसी बदलाव का संकेत है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की ओर से राज्यों के प्रभारी और सह-प्रभारियों की नई सूची में मध्यप्रदेश के डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया, डॉ. कविता पाटीदार, लाल सिंह आर्य और गजेंद्र सिंह पटेल को महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारियां दी गई हैं।

नई व्यवस्था के तहत पूर्व मंत्री एवं अटेर के पूर्व विधायक डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया को आंध्र प्रदेश का प्रभारी, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य को पश्चिम बंगाल का सह-प्रभारी, राष्ट्रीय महामंत्री एवं खरगोन सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को झारखंड का प्रभारी और राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय मंत्री डॉ. कविता पाटीदार को राजस्थान का सह-प्रभारी बनाया गया है। इन नियुक्तियों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि चारों नेताओं को अलग-अलग राजनीतिक और संगठनात्मक परिस्थितियों वाले राज्यों की जिम्मेदारी मिली है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और राजस्थान चारों राज्यों का राजनीतिक भूगोल, सामाजिक समीकरण और संगठनात्मक जरूरतें अलग हैं। ऐसे में मध्यप्रदेश के नेताओं को इन राज्यों में पार्टी संगठन के समन्वय की जिम्मेदारी मिलना उनके संगठनात्मक अनुभव के राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल को दर्शाता है।

मध्यप्रदेश मॉडल के अनुभव की राष्ट्रीय परीक्षा- भाजपा के लिए मध्यप्रदेश लंबे समय से संगठनात्मक राजनीति का एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पार्टी के संगठनात्मक विस्तार, बूथ स्तर के नेटवर्क और चुनाव प्रबंधन के अनुभव ने प्रदेश के कई नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जगह दिलाई है। अब नई नियुक्तियों के जरिए इसी अनुभव को दूसरे राज्यों में लागू करने की जिम्मेदारी इन नेताओं के सामने होगी।



खरगौन सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को झारखंड का प्रभारी बनाया जाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वहीं अरविंद भदौरिया को आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण भारतीय राज्य की संगठनात्मक जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी ओर लाल सिंह आर्य को पश्चिम बंगाल और कविता पाटीदार को राजस्थान में सह-प्रभारी की भूमिका मिली है। यानी मध्यप्रदेश के नेताओं की भूमिका उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण चारों दिशाओं में पार्टी संगठन से जुड़ती दिखाई दे रही है।

इन नियुक्तियों को केवल पदों का विस्तार मानने के बजाय भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में मध्यप्रदेश की बढ़ती भागीदारी के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। प्रदेश से आने वाले नेताओं को अलग-अलग राज्यों में जिम्मेदारी मिलने का अर्थ है कि पार्टी उन्हें स्थानीय राजनीति के साथ-साथ व्यापक संगठनात्मक प्रबंधन की भूमिका में भी इस्तेमाल कर रही है। हालांकि इन नियुक्तियों का वास्तविक प्रभाव संबंधित राज्यों में संगठनात्मक गतिविधियों, कार्यकर्ता समन्वय और चुनावी तैयारियों के दौरान सामने आएगा। प्रभारी और सह-प्रभारी की भूमिका में राज्यों की स्थानीय परिस्थितियों को समझना, केंद्रीय संगठन और प्रदेश इकाई के बीच समन्वय बनाना तथा पार्टी की संगठनात्मक रणनीति को जमीन तक पहुंचाना प्रमुख दायित्व होता है।

मध्यप्रदेश के लिए यह राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। चार नेताओं को एक साथ चार बड़े राज्यों की जिम्मेदारी मिलना बताता है कि प्रदेश के राजनीतिक-संगठनात्मक अनुभव को राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग करने की प्रक्रिया तेज हुई है। आने वाले समय में इन नेताओं का प्रदर्शन न केवल संबंधित राज्यों में उनकी भूमिका तय करेगा, बल्कि राष्ट्रीय संगठन में मध्यप्रदेश के नेताओं की जगह और प्रभाव को भी आकार देगा।