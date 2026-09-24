सीएम डॉ. मोहन ने देखीं मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के कार्यक्रम की तैयारियां, कहा- सरकार का ये कदम क्रांतिकारी भोपाल के भेल दशहरा मैदान पहुंकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 24 सितंबर को भोपाल के भेल दशहरा मैदान पहुंचे। उन्होंने यहां 25 सितंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' के शुभारंभ कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सरकार के इस कदम को क्रांतिकारी बताया। उन्होंने बसों के अंदर की सुविधाओं की भी जानकारी ली।

इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने मीडिया से कहा कि मध्यप्रदेश के लिए कल का दिन ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत हमने बड़ा निर्णय लिया है। इस अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार 21 साल बाद फिर से लोक परिवहन बस सेवा शुरू करने जा रही है। इस बस सर्विस का स्वरूप अपने आप में यूनिक मॉडल है।

यात्रियों को मिलेगी हर सुविधा-मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा कि इसमें ई-बस से लेकर सर्वसुविधायुक्त सभी प्रकार की बसें चरणबद्ध रूप से हर नगर-हर जिले तक संचालित की जाएंगी। इसमें यात्रियों के लिए पूरी सुविधा, पानी की सुविधा, बस स्टॉप, बस स्टैंड से लेकर हर चीज उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी कंट्रोलिंग भी बेहतर तरीके से होगी। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में 5 लाख किमी से ज्यादा सड़कें हैं। अब हम उन बड़े राज्यों में शामिल हो गए हैं, जिनके पास खुद की परिवहन सेवा है।

हर जगह होगी एमपी की कनेक्टिविटी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार के बनने के बाद दो मेट्रो भी राज्य में शुरू हुई हैं। अब हम सड़क परिवहन के अभाव को दूर कर रहे हैं। आज हमारे गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। लोग आवागमन की बेहतर सुविधा चाहते हैं। इसलिए इंटरसिटी बसें भी हैं और इंट्रा सिटी बसें भी हैं। लग्जरी बसें सभी देव स्थानों, जैसे ओडिशा के जगन्नाथपुरी से लेकर रामेश्वरम, मथुरा, चार धाम तक, अन्य राज्यों तक यात्रियों को सफर कराएंगी। इन जगहों तक हमारी पहुंच बनेगी। इन बसों के संचालन का निर्णय क्रांतिकारी फैसला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जनता को हमारी सरकार का यह फैसला पसंद आएगा।