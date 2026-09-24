त्योहारी सीजन से पहले महंगाई से बड़ी राहत: सरकार ने घटाया खाद्य तेलों पर आयात शुल्क, सस्ते होंगे सोयाबीन-पाम और सूरजमुखी तेल

सरकार ने बुधवार देर रात जारी एक अधिसूचना में बताया कि कच्चे सोयाबीन और पाम तेल पर शुल्क 10 से 5 फीसदी, जबकि रिफाइंड पर 32.5 से 27.5 फीसदी हुआ। कच्चे सूरजमुखी तेल पर शुल्क 10 फीसदी से शून्य, और रिफाइंड पर 32.5 से 22.5 फीसदी किया गया। यह बदलाव 24 सितंबर, 2026 से प्रभावी होगा।

गौरतलब है कि त्योहारों या शादियों के सीजन में जब खाद्य तेलों की मांग अचानक बढ़ जाती है, तब सरकार अक्सर कीमतों को नियंत्रित रखने और जमाखोरी रोकने के लिए आयात शुल्क में कटौती करती है।





भारत किन देशों से खाद्य तेलों का आयात करता है?

भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अपनी जरूरत का लगभग 55% से 60% खाद्य तेल आयात करता है। भारत मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के तेल (जैसे- पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सूरजमुखी ऑयल) अलग-अलग देशों से मंगाता है।

पाम ऑयल : भारत सबसे ज्यादा पाम ऑयल का आयात इंडोनेशिया और मलेशिया से करता है। इसके अलावा थाईलैंड और पापुआ न्यू गिनी से भी कुछ मात्रा में पाम ऑयल मंगाया जाता है।

सोयाबीन ऑयल : सोयाबीन का कच्चा तेल मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिकी देशों अर्जेंटीना और ब्राजील से आयात किया जाता है।

सूरजमुखी ऑयल : सनफ्लॉवर ऑयल का मुख्य आयात रूस और यूक्रेन से किया जाता है।

अन्य तेल: इसके अतिरिक्त कनाड़ा और कुछ अन्य देशों से भी जरूरत के अनुसार अन्य खाद्य तेलों का आयात किया जाता है।