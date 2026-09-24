सूदखोर महिला से परेशान युवक ने लगाई फांसी, कर्ज लिया और चुका दिया, फिर क्‍यों ले ली खुद की जान?

इंदौर के छत्रीपुरा इलाके में बुधवार को 35 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने क्षेत्र की एक महिला पर कर्ज और ब्याज के लेन-देन को लेकर लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मृतक पेंटर और ढोल वादक का काम करता था।घटना बारा भाई मोहल्ले की है। मृतक की पहचान सुरेंद्र पुत्र सुनील निवासी बारा भाई मोहल्ला के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक सुरेंद्र के बच्चों ने उसे फंदे पर लटका देखा। इसके बाद उन्होंने बड़े पिता गणेश को जानकारी दी। सुरेंद्र के परिवार में दो बेटे और एक बेटी हैं।सुरेंद्र के बड़े भाई गणेश ने पुलिस को बताया कि इलाके की भूरी नाम की महिला ब्याज पर रुपए देने का काम करती है। करीब तीन महीने पहले सुरेंद्र ने उससे 40 हजार रुपए उधार लिए थे। परिवार का दावा है कि सुरेंद्र यह रकम ब्याज सहित वापस कर चुका था, लेकिन महिला का कहना था कि अभी 8 हजार रुपए और देना बाकी है।परिजनों के मुताबिक इसी लेन-देन को लेकर बुधवार को भूरी ने सुरेंद्र को बुलाया था। आरोप है कि वहां उसे अपमानित किया गया और लगातार दबाव बनाया जा रहा था। परिवार ने महिला पर मानसिक प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।छत्रीपुरा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। पुलिस के मुताबिक परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। महिला पर लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।