क्या आप जानते हैं कियारा आडवाणी का असली नाम? सलमान खान की इस सलाह ने बदल दी पहचान

बॉलीवुड में अपनी मासूमियत, शानदार एक्टिंग और दिलकश अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस कियारा आडवाणी आज इंडस्ट्री का एक बड़ा चेहरा बन चुकी हैं। 'कबीर सिंह' की 'प्रीति' हो या 'एमएस धोनी' की 'साक्षी', कियारा ने हर किरदार में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस नाम से आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है, वह उनका असली नाम है ही नहीं?

जी हां, कियारा का असली नाम आलिया आडवाणी है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें बॉलीवुड में कदम रखते ही अपना नाम बदलना पड़ा? इस कहानी के पीछे बॉलीवुड के 'दबंग' यानी सलमान खान की एक बेहद ख़ास सलाह छिपी है।

जब सलमान खान ने दी नाम बदलने की सलाह

कियारा आडवाणी ने एक टॉक शो के दौरान खुद इस बात का खुलासा किया था कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले उनका नाम आलिया था। जब वे अपने बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी कर रही थीं, तब सलमान खान ने उन्हें अपना नाम बदलने का सुझाव दिया।

सलमान खान का मानना था कि एक ही जनरेशन और एक ही इंडस्ट्री में एक ही नाम की दो अभिनेत्रियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस समय आलिया भट्ट पहले से ही बॉलीवुड में अपना नाम बना चुकी थीं। सलमान ने बेहद व्यावहारिक सोच के साथ कियारा से कहा कि एक ही नाम होने से दर्शकों के बीच भ्रम पैदा हो सकता है और पहचान बनाने में दिक्कत आ सकती है।

प्रियंका चोपड़ा से क्या है 'कियारा' नाम का खास कनेक्शन?

हालांकि नाम बदलने का सुझाव सलमान खान का था, लेकिन नाम का चुनाव खुद कियारा आडवाणी ने किया था। इस नाम के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। कियारा ने बताया था कि साल 2010 में आई फिल्म 'अंजाना अंजानी' में प्रियंका चोपड़ा के किरदार का नाम 'कियारा' था।

फिल्म देखते समय ही कियारा को यह नाम इतना खूबसूरत और आकर्षित लगा था कि उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि अगर कभी उन्हें अपना नाम बदलना पड़ा या अपनी बेटी का नाम रखना हुआ, तो वे 'कियारा' ही चुनेंगी। जब सलमान खान ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया, तो बिना किसी झिझक के उन्होंने तुरंत अपने लिए 'कियारा' नाम चुन लिया।

'फुगली' से शुरुआत और 'कबीर सिंह' से स्टारडम का सफर

कियारा आडवाणी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2014 में आई फिल्म 'फुगली' से की थी। इसके बाद वे सुशांत सिंह राजपूत के साथ 'एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' में नज़र आईं, जहां उनके छोटे लेकिन असरदार रोल ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा।