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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 30 July 2026 (14:52 IST)

'रामायणम्' ट्रेलर में यश का रौद्र रूप देख दंग रह गए फैंस, खूंखार रावण लुक ने जीता दिल

Ramayana Part 1 Trailer
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (14:54 IST)
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भारतीय सिनेमा की सबसे बहुप्रतीक्षित और महत्वाकांक्षी महाकाव्य फिल्म 'रामायणम् पार्ट 1' का आधिकारिक ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो चुका है। जैसे ही ट्रेलर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सामने आया, दर्शकों और सिनेमा प्रेमियों के बीच जबरदस्त हलचल देखने को मिली। 
 
भव्य विजुअल्स, विशाल कैनवास और पौराणिक कथा के एक नए, सिनेमाई प्रस्तुतीकरण के बीच जिस एक चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वह है कन्नड़ सुपरस्टार और रॉकिंग स्टार यश का खूंखार और प्रभावशाली 'रावण' रूप। निर्माता-निर्देशक नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा के निर्देशन व प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म के ट्रेलर की पूरी चर्चा अब यश की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के इर्द-गिर्द घूम रही है।
 
शाही लुक, तीखी निगाहें और निर्भीकता
ट्रेलर की शुरुआत ही रावण की पहली रहस्यमयी और डरावनी झलक के साथ होती है। स्क्रीन पर जैसे ही यश का आगमन होता है, उनका शाही कवच, तीखी निगाहें और एक बेहद आत्मविश्वासी शासक का रूप दर्शकों को अपनी तरफ खींच लेता है। यश ने केवल अपने भावों और भव्य वेशभूषा से रावण के अहंकार, शक्ति और गरिमा का अनूठा संतुलन पेश किया है।  
फिल्म के एक प्रमुख दृश्य में रावण निर्भीक होकर क्रोध और चुनौतियों का सामना करता नजर आता है। इस सीन में बिना अधिक संवाद बोले भी यश का हाव-भाव और आंखों की भाषा पूरे फ्रेम पर हावी हो जाती है। निर्माताओं ने ट्रेलर के संपादन में रावण के चरित्र को खास तरजीह दी है—शुरुआत से लेकर अंत में उनकी गूंजती गर्जना तक, यह अवतार दर्शकों पर एक गहरी छाप छोड़ता है।
 
ऑस्कर विनिंग विजुअल्स और ए.आर. रहमान-हंस ज़िमर का संगीत  
फिल्म में केवल स्टार कास्ट ही नहीं, बल्कि इसका तकनीकी पक्ष भी हॉलीवुड-स्तर का है। ऑस्कर विजेता VFX स्टूडियो DNEG ने लंका नगरी, पुष्पक विमान और प्राचीन युद्धभूमि को विजुअली बेहद लुभावना बनाया है। संगीत की बात करें तो भारतीय संगीत के जादूगर ए.आर. रहमान और हॉलीवुड के दिग्गज कंपोजर हंस ज़िमर की जोड़ी ने ट्रेलर के बैकग्राउंड स्कोर में जान फूंक दी है।  
 
अभिनय के साथ सह-निर्माता की भूमिका में यश 
रॉकिंग स्टार यश इस प्रोजेक्ट में सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर नहीं जुड़े हैं। वह अपनी खुद की निर्माण कंपनी 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस' के बैनर तले 'रामायणम्' के सह-निर्माता भी हैं। नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज के साथ मिलकर यश भारतीय पौराणिक कथाओं को वैश्विक मंच पर एक नए और विशाल रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।  
 
'रामायणम्' के इस ट्रेलर धमाके के बीच प्रशंसकों के लिए एक और बड़ी खबर यह है कि दिवाली 2026 में 'रामायणम्' की रिलीज से पहले यश एक और बड़े पर्दे के एक्शन प्रोजेक्ट में नजर आएंगे। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बन रही उनकी एक्शन-ड्रामा फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। 
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