Koffee With Karan 9: अनन्या पांडे ने शो पर अपने तीनों 'एक्स' को लगाया फोन! अनन्या बिरला ने ली चुटकी

फिल्ममेकर करण जौहर का चर्चित चैट शो 'कॉफी विद करण सीजन 9' अपने आखिरी पड़ाव के साथ दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। 22 साल के शानदार सफर के बाद अपने इस फेयरवेल सीजन में करण हर हफ्ते बॉलीवुड के बड़े सितारों के राज खोल रहे हैं।

इसी कड़ी में शो के छठे एपिसोड का नया प्रोमो रिलीज किया गया है, जिसमें दो अनन्या—बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे और सिंगर-बिजनेसवुमन अनन्या बिरला काउच पर एक साथ नजर आने वाली हैं। दोनों की मस्ती और बेबाक अंदाज ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।

फोन कॉल गेम में बुरी फंसीं अनन्या पांडे

मेकर्स द्वारा जारी किए गए प्रोमो की सबसे बड़ी हाइलाइट 'कॉलिंग गेम' सेगमेंट है। इस टास्क के तहत मेहमानों को अपने सेलिब्रिटी दोस्तों को फोन लगाकर उनसे 'हे करण, इट्स मी' बुलवाना था। अनन्या पांडे ने इस गेम को जीतने के लिए एक-एक करके आदित्य रॉय कपूर, ईशान खट्टर और कार्तिक आर्यन को फोन मिलाया।

हालांकि, आदित्य को कॉल लगाने की उनकी कोशिश नाकाम रही, लेकिन कार्तिक आर्यन ने उनका फोन उठा लिया। अनन्या को इन तीनों एक्टर्स को फोन करते देख साथ बैठीं अनन्या बिरला खुद को रोक नहीं पाईं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अनन्या बारी-बारी से अपने सभी 'एक्स' (पूर्व प्रेमी) को फोन लगा रही हैं। अनन्या बिरला के इस मजाकिया तंज को सुनकर होस्ट करण जौहर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

अनन्या पांडे के चर्चित रिलेशनशिप

गौरतलब है कि अनन्या पांडे का नाम इन तीनों ही एक्टर्स के साथ जुड़ चुका है। अनन्या और ईशान खट्टर ने फिल्म 'खाली पीली' के दौरान एक-दूसरे को डेट किया था, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। साल 2022 में खुद ईशान ने करण के शो पर अपने ब्रेकअप की पुष्टि की थी।

इसके बाद अनन्या और आदित्य रॉय कपूर के अफेयर की खबरें लगभग दो साल तक सुर्खियों में रहीं। दोनों ने कभी आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, लेकिन वेकेशन की उनकी तस्वीरों ने सब कुछ बयां कर दिया था। वहीं, फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के को-स्टार कार्तिक आर्यन के साथ भी अनन्या की नजदीकियों की खूब चर्चा रही है।

कब और कहां देखें एपिसोड?

साल 2026 में अपने 9वें और अंतिम सीजन के साथ विदाई ले रहे 'कॉफी विद करण' के पिछले एपिसोड्स में सलमान खान, विजय देवरकोंडा, रश्मिका मंदाना, सैफ अली खान और करीना कपूर जैसे सितारे नजर आ चुके हैं। अनन्या पांडे, अनन्या बिरला और शनाया कपूर की तिकड़ी वाला यह खास एपिसोड बुधवार, 18 नवंबर को शाम 7:00 बजे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जाएगा।