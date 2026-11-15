20 साल की उम्र में स्वरा भास्कर ने झेला था हैरेसमेंट, फिल्म के डायरेक्टर पर लगाए गंभीर आरोप

बॉलीवुड की बेबाक और सशक्त अभिनेत्रियों में शुमार स्वरा भास्कर अक्सर सामाजिक और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रखती हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में स्वरा ने अपने करियर के शुरुआती दौर के एक बेहद कड़वे और डरावने अनुभव को साझा किया है।

अभिनेत्री ने खुलासा किया कि साल 2011 में मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में एक फिल्म की आउटडोर शूटिंग के दौरान उन्हें फिल्म के ही निर्देशक की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था।

नहीं था कोई सपोर्ट सिस्टम, बेहद अकेली थीं स्वरा

द फ्री प्रेस जर्नल को दिए इंटरव्यू में स्वरा भास्कर ने बताया कि यह घटना तब हुई जब वह महज बीस साल की थीं। उस समय उनकी फिल्म 'तनु वेड्स मनु' रिलीज हुई थी और वह इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। स्वरा के मुताबिक, उस दौर में उनके पास न तो कोई पर्सनल टीम थी, न मैनेजर और न ही इंडस्ट्री में ऐसे मजबूत संपर्क थे, जिनसे वह मदद मांग सकें।

उन्होंने कहा, "मैं उस समय एक अलग ही तरह से असुरक्षित थी। मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जिस पर मैं भरोसा कर सकूं या जिससे जाकर अपनी परेशानी साझा कर सकूं।"

सालों बाद 'मीटू मूवमेंट' से समझ आया हैरेसमेंट का असली मतलब

स्वरा ने इस बात को स्वीकार किया कि जब यह सब उनके साथ हो रहा था, तब वह इस बात को समझ ही नहीं पाई थीं कि निर्देशक का व्यवहार यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि निर्देशक ने उनके साथ किसी तरह का फिजिकल टच नहीं किया था।

अभिनेत्री ने बताया कि कई सालों बाद जब देश और दुनिया में 'मीटू' आंदोलन शुरू हुआ और महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि 2011 में उनके साथ क्या हुआ था। स्वरा ने कहा, जब मैंने दूसरी महिलाओं की कहानियां सुनीं, तब मुझे झटका लगा। मैंने सोचा, हे भगवान, यह तो उत्पीड़न था। यह कार्यस्थल पर होने वाले हैरेसमेंट का एक सटीक उदाहरण था।

करियर खोने के डर से नहीं छोड़ी फिल्म

अभिनेत्री ने यह भी साझा किया कि शुरुआती कुछ दिनों में ही निर्देशक का अजीब और अनुचित व्यवहार शुरू हो गया था, जबकि फिल्म का शूटिंग शेड्यूल 56 दिनों का था। इसके बावजूद उन्होंने प्रोजेक्ट बीच में नहीं छोड़ा। इसके पीछे की वजह बताते हुए स्वरा ने कहा कि वह अपने करियर के उस मोड़ पर काम खोना नहीं चाहती थीं। उन्होंने कहा, मैं वह प्रोजेक्ट छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे काम की जरूरत थी। मेरी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं, जो कि बिल्कुल जायज है। एक नए कलाकार के लिए ऐसे हालात में काम छोड़ना आसान नहीं होता।

एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बने मसीहा

मुश्किल की उस घड़ी में स्वरा ने हिम्मत जुटाई और फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को पूरी बात बताई। स्वरा के अनुसार, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने न केवल उनकी बात को गंभीरता से सुना, बल्कि पूरे 56 दिनों के शेड्यूल के दौरान उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की। इस घटना ने दोनों के बीच एक गहरा विश्वास पैदा किया। स्वरा ने खुशी जताते हुए बताया कि उस दिन शुरू हुई वह दोस्ती आज भी कायम है और वही शख्स आज उनके मैनेजर के रूप में उनके साथ काम कर रहे हैं।

युवा महिलाओं को स्वरा की खास सलाह

अपने इस अनुभव से सीख देते हुए स्वरा भास्कर ने फिल्म इंडस्ट्री और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाली युवा लड़कियों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार को पहचानना और समय रहते अपनी सीमाएं तय करना बेहद जरूरी है। स्वरा ने जोर देकर कहा कि आज समाज में जागरूकता बढ़ी है, इसलिए महिलाओं को चुप रहकर सहने के बजाय तुरंत आवाज उठानी चाहिए और अपने विश्वसनीय लोगों से मदद मांगनी चाहिए।