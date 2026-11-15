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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 15 November 2026 (13:45 IST)

'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, 10 दिनों में दुनियाभर से कमाए 1228 करोड़, तोड़े 'बाहुबली 2' और 'जवान' के रिकॉर्ड

Ramayana Box Office Collection
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 15 Nov 2026 (13:48 IST)
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निर्देशक नितेश तिवारी की बहुचर्चित पौराणिक गाथा 'रामायण' ने भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे समीकरण बदल दिए हैं। 5 नवंबर को दिवाली के पावन अवसर पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली इस फिल्म ने महज 10 दिनों के भीतर दुनियाभर में 1,228 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। 
 
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' के नाम से रिलीज हुई इस फिल्म को देश और विदेश के दर्शकों का अभूतपूर्व प्यार मिल रहा है। फिल्म में भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर, माता सीता की भूमिका में साई पल्लवी और लंकापति रावण के रूप में साउथ सुपरस्टार यश के अभिनय की जमकर सराहना हो रही है। 
10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर दिखी 'रामायण' की रफ्तार   
सैकनिल्क के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दूसरे शनिवार यानी रिलीज के 10वें दिन 'रामायण' की कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को फिल्म के कलेक्शन में करीब 51.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 10वें दिन फिल्म ने देशभर के 23,451 शोज के जरिए 72.90 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। 
 
इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 685.60 करोड़ रुपए और कुल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 819.50 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं, विदेशी बाजारों में भी फिल्म का डंका बज रहा है। शनिवार को ओवरसीज मार्केट से 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई के साथ फिल्म का कुल विदेशी ग्रॉस कलेक्शन 408.50 करोड़ रुपए हो गया है।
 
भाषावार प्रदर्शन की बात करें तो हिंदी बेल्ट में फिल्म सबसे मजबूत बनी हुई है, जहां से अब तक 527.25 करोड़ की कमाई हो चुकी है। इसके अलावा कन्नड़ (57.35 करोड़), तेलुगु (44.90 करोड़), तमिल (29.65 करोड़) और मलयालम (26.45 करोड़) संस्करणों ने भी कुल कमाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
 
1000 करोड़ क्लब की रेस: 'जवान', 'बाहुबली 2' और 'RRR' को छोड़ा पीछे 
'रामायण' ने रिलीज के महज नौ दिनों के भीतर ही दुनियाभर में 1,000 करोड़ रुपए का जादुई आंकड़ा छू लिया था। सबसे तेज 1000 करोड़ कमाने वाली भारतीय फिल्मों की सूची में यह अब तीसरे स्थान पर आ गई है। इस मामले में केवल 'पुष्पा 2: द रूल' और रणवीर सिंह की 'धुरंधर: द रिवेंज' ही इससे आगे हैं, जिन्होंने 7-7 दिनों में यह मुकाम हासिल किया था। 
'रामायण' ने 9 दिनों में यह कारनामा कर एस.एस. राजामौली की 'बाहुबली 2' (10 दिन), 'RRR' (16 दिन) और यश की ही 'KGF: चैप्टर 2' (18 दिन) को पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, इसने शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्मों 'जवान' (18 दिन) और 'पठान' (27 दिन) के रिकॉर्ड को भी काफी पीछे धकेल दिया है।
 
बॉक्स ऑफिस के बाद अब IFFI 2026 में बिखेरेगी जलवा
टिकट खिड़की पर ऐतिहासिक सफलता के बीच 'रामायण' के खाते में एक और बड़ी अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि जुड़ गई है। आगामी 20 नवंबर से गोवा में शुरू होने जा रहे 57वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI 2026) के 'ब्रिक्स' सेगमेंट में प्रदर्शित होने वाली यह ओपनिंग फिल्म होगी।
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