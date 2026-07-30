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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 30 July 2026 (14:05 IST)

गोल्डन ड्रेस में दिशा पाटनी ने ढाया कहर, बोल्ड लुक देख फैंस के छूटे पसीने

Disha Patani Hot Photos
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (14:08 IST)
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बॉलीवुड की ग्लैमर क्वीन दिशा पाटनी जब भी सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करती हैं, तो वे देखते ही देखते वायरल हो जाती हैं। हाल ही में दिशा ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ बेहद हॉट और बोल्ड तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस के पसीने छूट गए हैं। 
 
तस्वीरों में दिशा पाटनी गोल्डन शिमरी मेटैलिक चेनमेल मिनी ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। इस आउटफिट का डिजाइन बेहद कट-आउट और डीप-नेक है, जो उनके टोंड फिगर को परफेक्टली फ्लॉन्ट कर रहा है।
 
बैकलेस और साइड कट-आउट स्टाइल वाली यह ड्रेस दिशा के बोल्ड फैशन सेंस को बखूबी दर्शाती है। नीयन और वार्म लाइटिंग के बैकड्रॉप में ली गई इन तस्वीरों में दिशा का अंदाज किसी अप्सरा से कम नहीं लग रहा है। 
 
दिशा पाटनी का यह फोटोशूट सिर्फ उनकी ड्रेस ही नहीं, बल्कि उनके एक्सप्रेशंस और पोजिंग स्टाइल की वजह से भी चर्चा में है। तस्वीरों में वह एक से बढ़कर एक सिजलिंग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। 
 
चाहे सोफे पर बैठकर कैमरे को इंटेंस लुक देना हो या बेड पर बैठकर अपनी टोन्ड लेग्स फ्लॉन्ट करना हो, दिशा का हर पोज आत्मविश्वास से भरा है। उनके किलर एक्सप्रेशंस ने तस्वीरों में जान फूंक दी है।
 
दिशा ने अपने बालों को सॉफ्ट वेव्स के साथ ओपन रखा है, जो उनके चेहरे पर बहुत सूट कर रहा है। न्यूड लिपस्टिक, स्मोकी आइज और ग्लोई-ड्यूई मेकअप के साथ उन्होंने अपने लुक को एलिगेंट और बोल्ड बनाए रखा है।
 
दिशा पाटनी का यह नया अवतार एक बार फिर साबित करता है कि जब बात बोल्डनेस और फैशन की आती है, तो उनका कोई मुकाबला नहीं है। फैंस उनकी इन तस्वीरों पर कमेंट्स और लाइक्स की बरसात कर रहे हैं। 
 
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