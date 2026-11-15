रश्मि देसाई से तलाक के 10 साल बाद नंदीश संधू ने फिर बसाया घर, कविता बनर्जी संग लिए सात फेरे

टेलीविजन और बॉलीवुड की दुनिया के जाने-माने अभिनेता नंदीश सिंह संधू एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। लोकप्रिय टीवी शो 'उतरन' से घर-घर में अपनी खास पहचान बनाने वाले नंदीश ने अभिनेत्री कविता बनर्जी के साथ सात फेरे ले लिए हैं।

यह भव्य विवाह समारोह 14 नवंबर 2026 को पश्चिम बंगाल में पारंपरिक बंगाली रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। शादी की खबरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस और इंडस्ट्री के दोस्तों की ओर से नवविवाहित जोड़े को बधाइयों का तांता लग गया है।

दो दिनों तक चलीं शादी की शानदार रस्में

नंदीश और कविता की शादी का जश्न दो दिनों तक चला, जिसकी शुरुआत 13 नवंबर से हुई थी। शादी की मुख्य रस्मों से पहले 13 नवंबर की शाम को एक ग्रैंड सगाई और संगीत सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों परिवारों के सदस्यों और बेहद करीबी दोस्तों ने शिरकत की। संगीत की शाम में दोनों सितारों की केमिस्ट्री और डांस परफॉर्मेंस ने महफिल में चार चांद लगा दिए।

इसके बाद 14 नवंबर की सुबह पारंपरिक हल्दी की रस्म निभाई गई। हल्दी समारोह में परिवार वालों ने दूल्हा-दुल्हन को हल्दी लगाकर उनके नए जीवन की मंगलकामना की। दिन भर चली रस्मों के बाद, 14 नवंबर की शाम को शुभ मुहूर्त में दोनों ने बंगाली परंपराओं के अनुसार एक-दूसरे का हाथ थाम लिया।

पारंपरिक बंगाली लुक में बेहद जंचे दूल्हा-दुल्हन

अपनी शादी के खास दिन के लिए नंदीश और कविता ने बेहद सादगीपूर्ण और पारंपरिक परिधानों का चुनाव किया, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। दुल्हन बनीं कविता बनर्जी ने पारंपरिक लाल और क्रीम रंग की खूबसूरत बनारसी साड़ी पहनी थी। इसके साथ पारंपरिक बंगाली गहने और ब्राइडल मेकअप उनके रूप को और निखार रहा था।

वहीं दूसरी ओर, दूल्हे राजा नंदीश सिंह संधू भी पूरी तरह से बंगाली रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने क्रीम रंग का पारंपरिक धोती और कुर्ता पहना था, जिसमें वे बेहद डैशिंग और रॉयल लग रहे थे। दोनों का यह ट्रेडिशनल अवतार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

रोका सेरेमनी के एक साल बाद लिया सात फेरे लेने का फैसला

गौरतलब है कि नंदीश और कविता लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों ने अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप देते हुए सितंबर 2025 में एक निजी समारोह में रोका किया था। रोका सेरेमनी के एक साल से भी अधिक समय के बाद अब इस कपल ने अपने रिश्ते को शादी के पवित्र बंधन में बदलने का फैसला किया। दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के प्रति अपना प्यार और समर्थन जाहिर करते रहे हैं, और उनके फैंस को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था।

नंदीश संधू की यह दूसरी शादी

अभिनेता नंदीश सिंह संधू के जीवन का यह एक नया और सुखद अध्याय है, क्योंकि यह उनकी दूसरी शादी है। इससे पहले नंदीश ने अपनी 'उतरन' की को-स्टार और मशहूर टीवी अभिनेत्री रश्मि देसाई से शादी की थी। दोनों के बीच शो के सेट पर प्यार हुआ था और साल 2012 में दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। हालांकि, आपसी मतभेदों के कारण यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सका और साल 2016 में दोनों ने आधिकारिक तौर पर तलाक ले लिया था।