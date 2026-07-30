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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 30 July 2026 (12:46 IST)

करिश्मा तन्ना बनीं मां, गुरु पूर्णिमा पर घर आया नन्हा राजकुमार

Karishma Tanna
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (12:48 IST)
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मनोरंजन जगत से एक खुशखबरी सामने आई है। मशहूर टीवी और बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा तन्ना और उनके पति वरुण बंगेरा माता-पिता बन गए हैं। इस जोड़े के घर एक नन्हे राजकुमार का आगमन हुआ है। खास बात यह है कि करिश्मा और वरुण के घर यह खुशहाली गुरु पूर्णिमा के बेहद पावन और पवित्र अवसर पर आई।
 
करिश्मा तन्ना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए फैंस के साथ यह खुशखबरी साझा की। खबर सामने आते ही टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सितारों के साथ-साथ फैंस ने भी इस जोड़े को ढेरों बधाइयां देना शुरू कर दिया है।
 
इंस्टाग्राम पर शेयर किया भावुक पोस्ट
करिश्मा तन्ना ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद प्यारा पोस्ट साझा करते हुए अपने दिल की खुशी व्यक्त की। उन्होंने लिखा, "गुरु पूर्णिमा के पवित्र दिन पर जन्म... हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद यहां है। 29 जुलाई 2026, हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, छोटे नवाब। - करिश्मा और वरुण"
इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया। फैंस कमेंट सेक्शन में नन्हे बच्चे के अच्छे  स्वास्थ्य और लंबी उम्र की दुआएं मांग रहे हैं। करिश्मा तन्ना के इस पोस्ट पर पूरी इंडस्ट्री का प्यार उमड़ पड़ा है।
 
करिश्मा तन्ना की मशहूर टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की सह-कलाकार और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लिखा, "हार्दिक बधाई! ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा बना रहे।" एकता कपूर ने लिखा, "मम्मी... अब मम्मी गैंग में शामिल हो जाओ!"
 
साल 2021 से शुरू हुआ था यह खूबसूरत सफर
करिश्मा तन्ना और रियल एस्टेट बिजनेसमैन वरुण बंगेरा का प्यार का सफर साल 2021 में शुरू हुआ था। कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने बेहद निजी समारोह में सगाई की थी। इसके बाद 5 फरवरी 2022 को दोनों ने अपने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में एक भव्य शादी रचाई थी। शादी के चार साल बाद, इस जोड़े ने अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू किया है। 
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