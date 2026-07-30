'रामायणम्' के ट्रेलर में रकुल प्रीत सिंह के 'शूर्पणखा' लुक ने मचाया तहलका, फैंस बोले- 'परफेक्ट कास्टिंग'

भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायणम्' का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। भव्य विजुअल्स और दमदार स्टारकास्ट से सजे इस ट्रेलर ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लेकिन इन सबके बीच जिस एक बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह है बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह का 'शूर्पणखा' अवतार।

ट्रेलर में रकुल प्रीत सिंह की झलक भले ही कुछ पलों की ही हो, लेकिन उनके लुक और प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रशंसक रकुल के इस अवतार की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

पौराणिक ग्रंथों में शूर्पणखा के चरित्र को बेहद जटिल और प्रभावशाली माना गया है। सिनेमाई इतिहास में इस किरदार को अलग-अलग तरीकों से पर्दे पर उतारा गया है, लेकिन 'रामायणम्' में रकुल प्रीत सिंह का लुक पूरी तरह से नया और आकर्षक नजर आ रहा है।

Rakul Preet as Surpanakha Fierce & lethal pic.twitter.com/j6HdVSi2A8 — celebXshots (@CelebXshots) July 30, 2026

फैंस की प्रतिक्रिया: "अक्सर शूर्पणखा के किरदार को सिर्फ नकारात्मक रूप में देखा जाता है, लेकिन रकुल का लुक यह दिखाता है कि इस किरदार में सौंदर्य, आकर्षण और रहस्य का कितना बेहतरीन मिश्रण है।" दर्शकों का मानना है कि निर्माताओं का रकुल प्रीत सिंह को इस रोल के लिए चुनना एक मास्टरस्ट्रोक साबित हुआ है।

सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ रकुल प्रीत का लुक

ट्रेलर रिलीज होने के कुछ ही घंटों भीतर #RakulPreetSingh और #RamayanamTrailer ट्रेंड करने लगा। यूजर्स रकुल के स्क्रीन ग्रैब्स शेयर करते हुए फिल्म निर्माताओं की दूरदर्शिता और कास्टिंग की खुलकर सराहना कर रहे हैं। कई फैंस ने कमेंट करते हुए लिखा कि रकुल अब तक की सबसे आकर्षक और ग्रेसफुल शूर्पणखा के रूप में उभरी हैं।

Rakul Preet as surpanakha is more beautiful than Sai Pallavi as Sita. But Surpanakha did come as disguise.. pic.twitter.com/DESVKeH8yc — PaniG (@jaijagannath081) July 30, 2026

किसी भी बड़ी बजट की फिल्म में चंद सेकेंड्स के फ्रेम में अपनी छाप छोड़ना किसी भी कलाकार के लिए बड़ी चुनौती होती है। रकुल प्रीत सिंह ने अपने संक्षिप्त स्क्रीन टाइम में भी जिस आत्मविश्वास और भाव-भंगिमा का प्रदर्शन किया है, उसने यह साबित कर दिया कि वे एक मंझी हुई अभिनेत्री हैं।

बड़े पर्दे पर देखने की बढ़ी उत्सुकता

फिल्म ‘रामायणम्’ को लेकर दर्शकों में पहले से ही भारी उत्साह था, लेकिन रकुल प्रीत सिंह के इस लुक ने सस्पेंस और उत्सुकता को दोगुना कर दिया है। सोशल मीडिया पर आ रही सकारात्मक प्रतिक्रियाओं को देखकर साफ है कि दर्शक अब सिनेमाघरों में रकुल प्रीत सिंह के इस पूरे अभिनय को देखने के लिए बेताब हैं।