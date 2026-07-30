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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 30 July 2026 (13:19 IST)

सोहेल खान से मिलने ‘अलायंस’ के सेट पर पहुंचे सलमान खान, भाई को दिए जीत के टिप्स

Salman Khan
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (13:22 IST)
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बॉलीवुड के 'दबंग' अभिनेता सलमान खान एक बार फिर अपने खास अंदाज़ और दरियादिली की वजह से सुर्खियों में हैं। हाल ही में सलमान खान को अमेजन प्राइम वीडियो के चर्चित रियल्टी शो 'अलायंस' के सेट पर स्पॉट किया गया। सलमान खान यहां अपने छोटे भाई सोहेल खान से मिलने और उनका हौसला बढ़ाने पहुंचे थे। 
 
बता दें कि सोहेल खान ने हाल ही में इस शो में बतौर वाइल्ड-कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री ली है। हालिया हफ़्ता सोहेल खान के लिए चुनौतियों से भरा रहा, ऐसे में फिनाले के बेहद करीब पहुंचकर भाई का मनोबल बढ़ाने के लिए सलमान खान ने खास वक्त निकाला।
 
काउबॉय हैट और डेनिम लुक 
जब सलमान खान 'अलायंस' के सेट पर पहुंचे, तो पैपराजी ने उन्हें अपने कैमरों में कैद कर लिया। हमेशा की तरह इस बार भी सलमान के स्वैग ने फैंस का दिल जीत लिया। वे एक स्टाइलिश 'डेनिम-ऑन-डेनिम' आउटफिट और सिर पर काउबॉय हैट पहने नज़र आए। सेट के बाहर उन्होंने मुस्कुराते हुए पैपराजी को पोज भी दिए।
सोहेल को दिए जीत के टिप्स
रिपोर्ट्स के अनुसार, सलमान खान ने सेट पर सोहेल खान के साथ लगभग एक घंटा बिताया। इस दौरान उन्होंने सोहेल से शो में उनके अब तक के सफर और आने वाली चुनौतियों पर खुलकर बात की। सलमान खान पिछले कई सालों से देश के सबसे बड़े रियलिटी शो 'बिग बॉस' को होस्ट कर रहे हैं। ऐसे में रियलिटी शो के गेम प्लान और कंटेस्टेंट्स के माइंडसेट को उनसे बेहतर भला कौन समझ सकता है? सलमान ने अपने इसी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सोहेल को शो में अपनी पकड़ मजबूत करने और फिनाले की ओर मजबूती से बढ़ने की रणनीति समझाई।
 
सीमा सजदेह हुईं बेघर
'अलायंस' शो में हाल ही में एक बड़ा ट्विस्ट तब देखने को मिला जब सोहेल खान की पूर्व पत्नी सीमा सजदेह (जो खुद एक वाइल्ड-कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर आई थीं) शो से बाहर हो गईं। खबरों के मुताबिक, सीमा सजदेह ने खुद साथी प्रतियोगी कुशाल टंडन से गुज़ारिश की थी कि वे उन्हें एविक्ट कर दें। सीमा के फैसले का सम्मान करते हुए कुशाल ने सीमा को बाहर का रास्ता दिखाया और डेज़ी शाह को एलिमिनेशन से सुरक्षित कर लिया।
 
शो से बाहर होने के बाद सीमा सजदेह ने मीडिया से बातचीत में सोहेल खान की तारीफ की। सीमा ने माना कि यह शो सोहेल के कम्फर्ट ज़ोन से बिल्कुल बाहर था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से खुद को इस फॉर्मेट में ढाला और घर के अंदर नए दोस्त बनाए, वह काबिले-तारीफ है।
 
बॉलीवुड अभिनेता कुणाल खेमू द्वारा होस्ट किया जा रहा रियलिटी शो 'अलायंस' 26 जून को शुरू हुआ था। इस शो की खासियत यह है कि इसमें 16 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स जोड़ी यानी 'Allies' के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। 'अलायंस' का ग्रैंड फिनाले 6 अगस्त को अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा।
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