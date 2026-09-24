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  4. Madhya Pradesh connection of the private bus that was reduced to ashes on the Yamuna Expressway has come to light.
Written By भोपाल ब्यूरो भोपाल ब्यूरो
Last Modified: Thursday, 24 September 2026 (18:10 IST)

यमुना एक्सप्रेस-वे पर जलकर खाक हुई बस का 6 राज्यों से कनेक्शन, छतरपुर से चल रहा था बस ट्रैवल्स का दफ्तर

fire in bus at yamuna express way
Written By: भोपाल ब्यूरो
Updated: Thu, 24 Sep 2026 (18:17 IST)
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भोपाल। दिल्ली से महोबा जा रही प्राइवेट बस के यमुना एक्सप्रेस-वे पर हुए दर्दनाक हादसे में 9 यात्रियों के जिंदा जलने की मौत मामले का मध्यप्रदेश कनेक्शन सामने आय़ा है। यमुना एक्सप्रेस वे पर जिस बस में आग लगी उस बस का रजिस्ट्रेशन बिहार का है। बस का फिटनेस सर्टिफिकेट राजस्थान से और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हरियाणा से जारी किया गया था। जबकि इस  ट्रैवल एजेंसी राज कल्पना ट्रैवल्स  की बस थी उसका ऑफिस मध्य प्रदेश के छतरपुर में है।
 
मतलब ऐसा जाल बिछाया गया है कि कोई भी एक राज्य का परिवहन विभाग सामान्य तौर पर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। सड़क पर चलती हुई बस में आग लगा फिटनेस का विषय है, जो राजस्थान से जारी हुआ लेकिन बस राजस्थान में चलती ही नहीं थी तो राजस्थान की सरकार फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के बाद बस को कभी दोबारा चेक ही नहीं कर पाई। हरियाणा से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेकर बस दिल्ली से महोबा उत्तर प्रदेश के रूट पर चलती थी, और मध्य प्रदेश में तो केवल ऑफिस था।
 
हादसे के शिकार बस में क्या-क्या कमियां थी?-फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार और ADM के अनुसार शुरुआती कारण एसी सिस्टम में स्पार्क/शॉर्ट सर्किट था। उससे इंजन का लुब्रिकेंट ऑयल जल गया और लपटें तेजी से फैल गईं।  बस के अंदर आग को बुझाने के लिए कोई फायर सिस्टम नहीं था। वहीं काँच तोड़ने वाले हैमर और काम का फायर अलार्म नदारद था। बस की छत पर सामान इसलिए आग ऊपर भी फैली।
 
यात्रियों ने आग से पहले ड्राइवर केबिन से जलने की बदबू महसूस की थी। यानी खराबी अचानक नहीं, पहले संकेत दे चुकी थी। फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने की कोशिश हुई, काम नहीं किया। प्रारंभिक जाँच में पाया गया कि इमरजेंसी एग्जिट के ऊपर स्लीपर बर्थ बना दी गई थी, इसलिए इमरजेंसी गेट बस में था ही नहीं और हादसे के वक्त एक भी यात्री इमरजेंसी दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाया।
 
इसके साथ हादसे के समय रात थी और बस एक्प्रेस वे फर्राटा भाग रही थी। संकरा गलियारा, ऊपर-नीचे बर्थ और कम ऊँचाई के कारण रात में सोए यात्री भाग नहीं सके। कई लोगों ने खिड़की तोड़कर या कूदकर जान बचाई; अंदर फँसे लोग जलकर या धुएँ से मरे।  सामान डिब्बे में पेंट थिनर मिला। यह ज्वलनशील तरल पदार्थ है। जिसके कारण आग और भड़क गई। वहीं आग फैलने के बाद चालक-कंडक्टर मौके से भाग गए। हादसे का शिकार हुई बस का पहले ही 19 बार चालाना काटा जा चुका थी और उस पर करीब 1.75 लाख बकाया है।
 
दरअसल बस माफिया, कानून का फायदा उठा रहे हैं। यात्री परिवहन राज्य सरकार का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार कोई केंद्रीय कार्रवाई नहीं कर पाती। माफिया बड़ी चतुराई के साथ बस का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, पॉल्यूशन इत्यादि सर्टिफिकेट उन राज्यों से जारी करवाते हैं जहां उनके लिए आसान होता है। इस प्रकार सभी राज्यों की सरकारों की आंख में धूल झोंकते हुए बड़ी आसानी से, अपने मुनाफे के लिए यात्रियों की जान खतरे में डालकर कारोबार करते हैं और कई बार अवैध यात्री परिवहन भी करते हैं। इनको रोकने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन टीम की जरूरत है।
 
 
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भोपाल ब्यूरो
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