भोपाल में डीबी मॉल के सामने बिजली से पोल से लगा करंट, भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री की मौत

भोपाल। राजधानी भोपाल के एमपी नगर थाना इलाके में स्थित डीबी मॉल के सामने करंट लगने से भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री दिव्यऋषि तिवारी की मौत हो गई। भाजपा नेता दिव्यऋषि तिवारी अपने परिवार के साथ डीबी मॉल में शॉपिंग के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वह मॉल के सामने बने डिवाइडर के कट प्वॉांइस के फांद कर सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे। डिवाइडर को फांदने के लिए दिव्यऋषि तिवारी ने जैसी बिजली के पोल का पकड़ा, वह करंट की चपेट में आ गए।

हादसे के बाद मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने तत्काल उन्हें बचाने का प्रयास किया और CPR दिया। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए पहले नर्मदा अस्पताल फिर AIIMS अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसे को लेकर प्रशासन और संबंधित विभाग की व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि सड़क किनारे लगे विद्युत पोल से करंट फैलने के कारण यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि कट प्वाइंट पर पिछले कई दिनों से बिजली के पोल में करंट आ रहा था और कई लोग इसकी चपेट में आ चुके थे, जिसकी शिकायत की गई थी लेकिन न तो नगर निगम और न बिजली विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई की गई थी।