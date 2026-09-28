जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर तीखा हमला, बोले- झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता

नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और पूरी INDI गठबंधन देश की प्रगति को देखकर कुंठित और हताश है। विपक्ष के तमाम मनगढंत आरोप तथ्यों के कसौटी पर बार-बार ध्वस्त हुए हैं। जब इनके पास नीतियों और विजन का अभाव होता है तो ये देश में भ्रम और अराजकता फैलाने के नए-नए प्रपंच रचते हैं।

उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एक मनगढंत खबर को लेकर देशभर में बवाल मचाया गया। अब जब चुनाव आयोग के सभी सदस्यों ने इनके लगाए हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया तो अब ये नए सिरे से फिर से माहौल को खराब करने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी कान खोल कर सुन लीजिए, झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता, सच पराजित नहीं हो जाता।

कांग्रेस और INDI गठबंधन देश की प्रगति से हताश है। इनके मनगढ़ंत आरोप बार-बार तथ्यों की कसौटी पर ध्वस्त हुए हैं। जब न नीति होती है, न विजन, तब भ्रम और अराजकता फैलाने का सहारा लिया जाता है।



चुनाव आयोग ने इनके आरोपों पर तथ्य स्पष्ट कर दिए हैं, फिर भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश जारी है।… pic.twitter.com/WNq91Y5LrD — Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) September 28, 2026

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के लिए एकमात्र एजेंडा देश की स्वतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना और कमजोर करना बन गया है। यह वही 'टूलकिट मानसिकता' है जो देश के विकास को रोकने के लिए हर सुबह एक नई साजिश रचती है: आरोप लगाना, देश का माहौल खराब करना और भाग जाना। यही विपक्ष का काम करने का तरीका बन गया है।