MP : पीथमपुर में बड़ा हादसा, रसायन कारखाने में जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत

मध्यप्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर स्थित एक कारखाने में जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह घटना जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर पीथमपुर क्षेत्र के बगदून थाना क्षेत्र में स्थित श्री सागर लूब्रीकेंट ऑयल में हुई। धार के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने बताया की रविवार रात तीनों मजदूर कारखाने में रासायनिक टैंक की सफाई कर रहे थे, तभी वे जहरीली गैस की चपेट में आ गए।

उन्होंने बताया कि इस हादसे में सुशील कुमार (30), दीपक (35) और जगदीश (32) की मौत हो गई तथा तीनों के शव इंदौर के महाराजा यशवंतराव (एमवाय) अस्पताल भेज दिए गए हैं।

मीडिया खबरों के मुताबिक संयंत्र में काम करने के दौरान अचानक गैस लीकेज हुई, जिसमें एक मजदूर बेहोश हो गया। इसके बाद उसके दो साथी उसे उठाने पहुंचे, जिससे वे भी इसकी चपेट में आ गए। डावर ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।