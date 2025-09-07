रविवार, 7 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उज्जैन न्यूज
  4. Policemen's car fell into Shipra river in Ujjain Madhya Pradesh
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: उज्जैन (मप्र) , रविवार, 7 सितम्बर 2025 (16:22 IST)

शिप्रा में गिरी पुलिसकर्मियों की कार, थाना प्रभारी समेत 2 के शव बरामद, महिला आरक्षक की तलाश

Policemen's car fell into Shipra river in Ujjain Madhya Pradesh
Ujjain Madhya Pradesh News : मध्य प्रदेश के उज्जैन में बड़ा हादसा सामने आया है। यहां शिप्रा नदी के पुल से शनिवार रात एक कार नीचे जा गिरी। रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चला, पर कार समेत सवारों का कोई सुराग नहीं मिला। रविवार सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नदी में कार गिरने से लापता हुए 2 पुलिसकर्मियों के शव बरामद किए गए हैं। वहीं लापता महिला आरक्षक की तलाश की जा रही है। यह हादसा उस समय हुआ, जब पुलिसकर्मी गुराडिया-सांगा क्षेत्र से लापता हुई 14 साल की बालिका की तलाश में चिंतामण जा रहे थे।

खबरों के अनुसार, उज्जैन में शिप्रा नदी के पुल से शनिवार रात एक कार नीचे जा गिरी। रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चला, पर कार समेत सवारों का कोई सुराग नहीं मिला। रविवार सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नदी में कार गिरने से लापता हुए 2 पुलिसकर्मियों के शव बरामद किए गए हैं। जिनकी पहचान उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा और एसआई मदनलाल निमामा के रूप में हुई है। महिला आरक्षक आरती पाल और कार की तलाश की जा रही है।
यह हादसा उस समय हुआ, जब थाना प्रभारी अशोक शर्मा 2 अन्य पुलिसकर्मियों के साथ गुराडिया-सांगा क्षेत्र से लापता हुई 14 साल की बालिका की तलाश में चिंतामण जा रहे थे। एसपी शर्मा के मुताबिक, संभवतः कार महिला आरक्षक आरती चला रही थीं, इस दौरान शिप्रा नदी के बड़े पुल से अनियंत्रित होकर कार नदी में गिर गई। कार नदी में कैसे गिरी, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

डोनाल्ड ट्रंप का दर्द, लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया

डोनाल्ड ट्रंप का दर्द, लगता है हमने भारत और रूस को खो दियाUS President Donald Trumps on SCO summit: ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हरकतों पछतावा हो रहा है। उन्होंने कहा कि लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। यह बात ऐसे समय में कही गई है जब अमेरिकी शुल्क को लेकर भारत और अमेरिका के संबंध संभवतः सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं।

भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक बने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, क्या है इसमें खास

भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक बने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, क्या है इसमें खासभारत में टेस्ला मॉडल Y के पहले पहले मालिक सरनाईक, पोते को गिफ्ट में देंगे यह कार

भारतीय छात्रों के पसंदीदा बने ये देश, अमेरिका में क्‍यों घट रही है रुचि?

भारतीय छात्रों के पसंदीदा बने ये देश, अमेरिका में क्‍यों घट रही है रुचि?Indian students News : अमेरिकी विश्वविद्यालयों में आवेदनों में साल-दर-साल 13 प्रतिशत की गिरावट आई है, क्योंकि भारतीय छात्र जर्मनी जैसे गंतव्यों को पसंद कर रहे हैं, जहां 2024-25 में 32.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की सख्त नीतियां और बढ़ता खर्च भारतीय छात्रों को नए विकल्पों की ओर ले जा रहा है। रिपोर्ट 2024-25 में कहा गया है कि अमेरिका अब भारतीय छात्रों के लिए स्वभाविक और सबे पसंदीदा शैक्षणिक गंतव्य नहीं रह गया है।

भारत के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, चीन या पाकिस्तान, CDS अनिल चौहान ने चेताया

भारत के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, चीन या पाकिस्तान, CDS अनिल चौहान ने चेतायाCDS General Anil Chauhan News : प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि चीन के साथ अनसुलझा सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है और पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा 'छद्म युद्ध' तथा 'हजारों जख्मों से भारत को लहूलुहान करने' की उसकी नीति दूसरी सबसे गंभीर चुनौती है। जनरल चौहान ने कहा कि परमाणु हथियारों से लैस 2 दुश्मनों से उत्पन्न खतरों से निपटना भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती है।

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहीं

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहींIndia on Russia Ukraine war: भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और क्षेत्र में स्थायी शांति की वापसी का समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए वॉशिंगटन द्वारा नए सिरे से किए जा रहे प्रयासों के बीच आई है। दूसरी ओर, भारत ने नवारो के बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया।

और भी वीडियो देखें

टीएमसी नेता की भाजपा विधायक को धमकी, आवाज बंद करने के लिए गले में तेजाब डाल दूंगा

टीएमसी नेता की भाजपा विधायक को धमकी, आवाज बंद करने के लिए गले में तेजाब डाल दूंगाTMC leader warns BJP MLA : पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेता अब्दुर रहीम बक्शी ने मालदा में एक राजनीतिक सभा में भाजपा विधायक शंकर घोष का नाम लिए बिना उनकी आवाज बंद करने के लिए उनके गले पर तेजाब डालने की धमकी दी है।

UP : गणेश विसर्जन यात्रा में युवक की चाकू मारकर हत्या, मौत का लाइव वीडियो आया सामने

UP : गणेश विसर्जन यात्रा में युवक की चाकू मारकर हत्या, मौत का लाइव वीडियो आया सामनेMeerut Uttar Pradesh Crime News : मेरठ में एक जिम के अंदर दो युवाओं का आपसी विवाद खूनी रंजिश में तब्दील हो गया। मामला सरधना थाना क्षेत्र का है, जहां बाबी गौतम और शेखर कुमार के बीच जिम करते हुए कहासुनी हो गई थी। गणेश विसर्जन की यात्रा निकल रही थी उसमें शेखर और बाबी आमने-सामने आ गए। शेखर ने बाबी पर चाकुओं से वार किया, जिसमें उसकी मौत हो गई। मौत का लाइव वीडियो सामने आया है।

जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा देंगे इस्तीफा, जानिए वजह

जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा देंगे इस्तीफा, जानिए वजहJapan PM news in hindi : जापान ने प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा (Shigeru Ishiba) ने रविवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में फूट से बचने के लिए इस्तीफा देने का फैसला किया।

LIVE: साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूतक काल में मंदिरों के पट बंद

LIVE: साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूतक काल में मंदिरों के पट बंदLatest News Today Live Updates in Hindi : वर्ष 2025 का अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण आज रात लगेगा। भारत में रात 9:58 से 1:26 बजे तक पूर्ण रूप से दिखाई देगा। देश में इसका सूतक भी मान्य होगा। एशिया, यूरोप और अफ्रीका में लोग इस खगोलीय घटना के साक्षी बनेंगे। अमेरिका के अधिकांश भाग में यह आंशिक रूप से दिखाई देगा। पल पल की जानकारी...

रूस ने यूक्रेन पर फिर किया बड़ा हमला, राजधानी कीव पर बरसाईं मिसाइलें, कैबिनेट भवन से उठा धुआं

रूस ने यूक्रेन पर फिर किया बड़ा हमला, राजधानी कीव पर बरसाईं मिसाइलें, कैबिनेट भवन से उठा धुआंRussia-Ukraine War News : रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइलों से एक बार फिर बड़ा हमला किया है। रूस ने रविवार रात यूक्रेन पर 805 ड्रोन और हथियारों से हमला किया। यह जंग की शुरुआत से अब तक का सबसे बड़ा हमला है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर है। हमले के बाद कीव के कैबिनेट भवन की छत से धुएं का गुबार उठता देखा।

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्स

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्ससैमसंग ने Samsung Galaxy A17 5G को लॉन्च कर चुपके से बड़ा धमाका किया है। सैमसंग की A-सीरीज लाइनअप का सबसे लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एआई-पावर्ड से लैस है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 5000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ बाजार में उतारा है। Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन में 6.7-इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com