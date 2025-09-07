PM मोदी क्यों बैठे आखिरी कतार में, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल, पढ़िए क्या है पूरा मामला

इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी आगे की सीट पर न बैठकर सबसे पिछली पंक्ति में बैठे और एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह बैठक में भाग लिया। इस दौरान सांसदों ने एक प्रस्ताव पारित कर पीएम मोदी को ऐतिहासिक #GenNextGST रिफॉर्म्स के लिए शुभकामनाएं दीं।