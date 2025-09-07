रविवार, 7 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. pm modi seated in last row at workshop as bjp gears up for veep polls sources
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , रविवार, 7 सितम्बर 2025 (19:33 IST)

PM मोदी क्यों बैठे आखिरी कतार में, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल, पढ़िए क्या है पूरा मामला

Prime Minister Narendra Modi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसमें वे सांसद की तरह शामिल हुए और कार्यक्रम की कार्यवाही में शुरुआत से ही हिस्सा लिया। लोगों में यह जानने की उत्सुकता थी कैसी कार्यशाला थी तो चलिए हम आपको बताते हैं।
यह कार्यशाला उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी के लिए भाजपा सांसदों के लिए आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होने वाला है और एनडीए ने 425 सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई है। कार्यशाला में सांसदों को मतदान प्रक्रिया की बारीकियां समझाई गईं ताकि कोई गलती न हो।ALSO READ: Cancer Vaccine : रूस ने बनाई कैंसर की वैक्सीन, 3 साल तक चला प्रीक्लिनिकल ट्रायल, नहीं पड़ेगी कीमोथैरेपी की जरूरत, कब तक होगी रोलआउट
 
इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी आगे की सीट पर न बैठकर सबसे पिछली पंक्ति में बैठे और एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह बैठक में भाग लिया। इस दौरान सांसदों ने एक प्रस्ताव पारित कर पीएम मोदी को ऐतिहासिक #GenNextGST रिफॉर्म्स के लिए शुभकामनाएं दीं। 
भाजपा ने उपराष्ट्रपति चुनाव की रणनीति और तैयारी के लिए दिल्ली में सांसदों की एक विशेष कार्यशाला आयोजित की थी। इस कार्यक्रम की कार्यवाही आज सुबह से शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें शुरुआत से ही हिस्सा लिया। मीडिया खबरों के अनुसार पीएम मोदी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने आगे की सीट पर बैठने की बजाय पीछे की पंक्ति चुन ली। वे एक सामान्य कार्यकर्ता या सांसद की तरह बैठक में शामिल हुए और सभी चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

डोनाल्ड ट्रंप का दर्द, लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया

डोनाल्ड ट्रंप का दर्द, लगता है हमने भारत और रूस को खो दियाUS President Donald Trumps on SCO summit: ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हरकतों पछतावा हो रहा है। उन्होंने कहा कि लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। यह बात ऐसे समय में कही गई है जब अमेरिकी शुल्क को लेकर भारत और अमेरिका के संबंध संभवतः सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं।

भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक बने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, क्या है इसमें खास

भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक बने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, क्या है इसमें खासभारत में टेस्ला मॉडल Y के पहले पहले मालिक सरनाईक, पोते को गिफ्ट में देंगे यह कार

भारतीय छात्रों के पसंदीदा बने ये देश, अमेरिका में क्‍यों घट रही है रुचि?

भारतीय छात्रों के पसंदीदा बने ये देश, अमेरिका में क्‍यों घट रही है रुचि?Indian students News : अमेरिकी विश्वविद्यालयों में आवेदनों में साल-दर-साल 13 प्रतिशत की गिरावट आई है, क्योंकि भारतीय छात्र जर्मनी जैसे गंतव्यों को पसंद कर रहे हैं, जहां 2024-25 में 32.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की सख्त नीतियां और बढ़ता खर्च भारतीय छात्रों को नए विकल्पों की ओर ले जा रहा है। रिपोर्ट 2024-25 में कहा गया है कि अमेरिका अब भारतीय छात्रों के लिए स्वभाविक और सबे पसंदीदा शैक्षणिक गंतव्य नहीं रह गया है।

भारत के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, चीन या पाकिस्तान, CDS अनिल चौहान ने चेताया

भारत के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, चीन या पाकिस्तान, CDS अनिल चौहान ने चेतायाCDS General Anil Chauhan News : प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि चीन के साथ अनसुलझा सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है और पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा 'छद्म युद्ध' तथा 'हजारों जख्मों से भारत को लहूलुहान करने' की उसकी नीति दूसरी सबसे गंभीर चुनौती है। जनरल चौहान ने कहा कि परमाणु हथियारों से लैस 2 दुश्मनों से उत्पन्न खतरों से निपटना भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती है।

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहीं

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहींIndia on Russia Ukraine war: भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और क्षेत्र में स्थायी शांति की वापसी का समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए वॉशिंगटन द्वारा नए सिरे से किए जा रहे प्रयासों के बीच आई है। दूसरी ओर, भारत ने नवारो के बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया।

और भी वीडियो देखें

LIVE: साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूतक काल में मंदिरों के पट बंद

LIVE: साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूतक काल में मंदिरों के पट बंदLatest News Today Live Updates in Hindi : वर्ष 2025 का अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण आज रात लगेगा। भारत में रात 9:58 से 1:26 बजे तक पूर्ण रूप से दिखाई देगा। देश में इसका सूतक भी मान्य होगा। एशिया, यूरोप और अफ्रीका में लोग इस खगोलीय घटना के साक्षी बनेंगे। अमेरिका के अधिकांश भाग में यह आंशिक रूप से दिखाई देगा। पल पल की जानकारी...

ट्रंप टैरिफ को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा बयान, बोले- प्रधानमंत्री मोदी देश के दुश्मन बन गए हैं...

ट्रंप टैरिफ को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा बयान, बोले- प्रधानमंत्री मोदी देश के दुश्मन बन गए हैं...Mallikarjun Kharge News : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अमेरिकी शुल्क (Tariff) मुद्दे का जिक्र करते हुए रविवार को दावा किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दोस्त हो सकते हैं, लेकिन मोदी देश के दुश्मन बन गए हैं। खरगे ने आरोप लगाया, ट्रंप ने बहुत बड़ा शुल्क लगाया। 50 प्रतिशत शुल्क के बाद, उन्होंने हमारे लोगों को बर्बाद कर दिया।

Raja Raghuvanshi Murder Case : राजा रघुवंशी मर्डर केस में 790 पन्नों की चार्जशीट में बड़ा खुलासा, SIT ने किन्हें बनाया मुख्य साजिशकर्ता

Raja Raghuvanshi Murder Case : राजा रघुवंशी मर्डर केस में 790 पन्नों की चार्जशीट में बड़ा खुलासा, SIT ने किन्हें बनाया मुख्य साजिशकर्तादेशभारत में सुर्खियां बंटोरने वाले राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने मर्डर केस की 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। मीडिया की खबरों के अनुसार बेरहमी से की गई इस हत्या के मामले में राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम सहित 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी मर्डर केस में 790 पेज की चार्जशीट दाखिल की है।

PM मोदी क्यों बैठे आखिरी कतार में, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल, पढ़िए क्या है पूरा मामला

PM मोदी क्यों बैठे आखिरी कतार में, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल, पढ़िए क्या है पूरा मामलाप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसमें वे सांसद की तरह शामिल हुए और कार्यक्रम की कार्यवाही में शुरुआत से ही हिस्सा लिया। लोगों में यह जानने की उत्सुकता थी कैसी कार्यशाला थी तो चलिए हम आपको बताते हैं। यह कार्यशाला उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी के लिए भाजपा सांसदों के लिए आयोजित की गई थी।

अमेरिकी Tariff पर मायावती का बड़ा बयान, टैरिफ को बताया 'ट्रंप आतंक', मोदी सरकार से की यह मांग

अमेरिकी Tariff पर मायावती का बड़ा बयान, टैरिफ को बताया 'ट्रंप आतंक', मोदी सरकार से की यह मांगMayawati's statement on tariff : बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए भारी टैरिफ को 'ट्रंप टैरिफ आतंक' करार दिया है। मायावती ने इससे उभरी नई चुनौतियों को लेकर रविवार को चिंता जताई और केंद्र सरकार से इस स्थिति से निपटने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग की। उन्‍होंने कहा कि सरकार को अपनी नीतियों व कार्यक्रमों में ठोस व भारी सुधारवादी रवैया अपनाने की जरूरत है।

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्स

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्ससैमसंग ने Samsung Galaxy A17 5G को लॉन्च कर चुपके से बड़ा धमाका किया है। सैमसंग की A-सीरीज लाइनअप का सबसे लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एआई-पावर्ड से लैस है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 5000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ बाजार में उतारा है। Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन में 6.7-इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com