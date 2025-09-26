शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Will Shivraj Singh Chauhan become the national president of BJP
Written By Author विकास सिंह
Last Modified: शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (10:16 IST)

शिवराज सिंह चौहान बनेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष?, भाजपा के इस फैसले के बाद अटकलें तेज

अध्यक्ष पद के दावेदार धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव को राज्यों की जिम्मेदारी

Shivraj Singh Chouhan will become the national president of BJP
अगर भाजपा की कमान वाकई आरएसएस के हाथ में होती तो पार्टी के नए अध्यक्ष का फैसला करने में इतना वक्त नहीं लगाता। - मोहन भागवत, संघ प्रमुख
संघ प्रमुख मोहन भागवत के पिछले दिनों इस बयान के बाद अब एक बार फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया है। सियासी गलियारों में माना जा रहा है कि बिहार चुनाव की तारीखों के एलान से पहले भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम सामने आ जाएगा। इस बीच भाजपा अध्यक्ष की दौड़ मे शामिल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार विधानसभा चुनाव का प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को साल 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव का प्रभारी बना दिया गया है। ऐसे में अब भाजपा अध्यक्ष पद की दौड़ में  केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे आगे आ गया है।

भाजपा अध्यक्ष के चुनाव की अटकलों की बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यह बयान कि भाजपा को जो अध्यक्ष बनेगा, वह संघ के विचारों का होगी बनेगा, संघ के करीबी शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी क और मजबूत करता है। सियासी गलियारों में यह भी अटकलें है कि शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात की है।  

भाजपा अगर संघ की पंसद के साथ अनुभव और वरिष्ठता को तरजीह देती है तो केंद्रीय मंत्री और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में अब काफी आगे नजर आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मोदी सरकार में कृषि जैसे अहम विभाग का कामकाज संभाल रहे है। विदिशा लोकसभा सीट से आठ लाख से अधिक वोटों से रिकॉर्ड जीत हासिल करने के साथ भाजपा के सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड बनाने वाले शिवराज सिंह चौहान शिवराज सिंह चौहान की छवि एक ऐसे राजनेता के तौर पर है, जिसने जमीन से लेकर सियासत के शिखर तक का सफर तय किया है।

मध्यप्रदेश की राजनीति में पांव-पांव वाले भैय्या के नाम से पहचाने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान अपनी लाड़ली बहना और लाड़ली लक्ष्मी जैसी योजनाओं के जरिए आज पूरे देश में घर-घर पहचाने जाते है। शिवराज सिंह चौहान ने जिस लाड़ली बहना योजना के सहारे 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को रिकॉर्ड जीत के  साथ सत्ता दिलवाई वह आज पूरे देश में चुनाव में जीत की गारंटी बन चुकी है। यहीं कारण है कि शिवराज सिंह चौहान का नाम भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे है। संघ के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वस्त के तौर पर पहचाने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते है।

कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय और उनसे सीधा कनेक्ट रखने वाले शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे चुके है। शिवराज सिंह चौहान आज भाजपा की अंदरुनी राजनीति में एक सर्वमान्य नेता है। शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर भारत के साथ-साथ दक्षिण भारत में भी अपनी संगठनात्मक क्षमता का बाखूबी परिचय दिया।

केंद्रीय मंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान मोदी सरकार के एजेंडे को जमीन पर उतराने के लिए  मिशन मोड में काम कर रहे है। वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर जनजागरूकता अभियान की कमान संभालते हुए नजर आ रहे है। शिवरा सिंह चौहान मध्यप्रदेश के साथ देश के अलग-अगल राज्यों में वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर कार्यक्रम कर रहे है। गौरतलब है कि वन नेशन-वन इलेक्शन को अमलीजामा पहनाना संघ के साथ-साथ  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक प्रमुख एजेंडा है।

संघ के पंसद से ही बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष? -भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ की पंसद का नेता होगा, यह लगभग तय है। 2024 के लोकसभा चुनाव में संघ और भाजपा में जिस तरह की दूरियां दिखाई दी और उसका नुकसान पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य में उठाना पड़ा। सियासत के जानकार बताते है कि संघ का कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में घर बैठ गया जिसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा और वह राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। ऐसे में अब भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती संघ को साधने की होगी। ऐसे में बहुत संभावना है कि भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ की पसंद का ही नेता होगा।

जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म- जून 2019 में जेपी नड्डा को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष और जनवरी 2020 में पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया।  जेपी नड्डा का बतौर भाजपा अध्यक्ष का कार्यकाल फरवरी 2024 में पूरा हो चुका था लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें अध्यक्षीय कार्यकाल का एक्सटेंशन दिया गया था और वह तब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए है।  ऐसे में जब बिहार विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरु हो गई है तब पार्टी जल्द अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन कर पूरी तरह चुनावी मोड में  जाने की तैयारी मे है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Online youtuber भिखारी, Live stream में QR से कमाई, बिजनेस सेटअप देखकर हो जाओगे हैरान

Online youtuber भिखारी, Live stream में QR से कमाई, बिजनेस सेटअप देखकर हो जाओगे हैरानहमारे देश में यूट्‍यूब और इंस्टाग्राम पर रील्स और वीडियो बनाकर लोग खूब कमाई कर रह हैं। आपने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सड़क पर भिखारियों को भीख मांगते देखा होगा। लेकिन एक भिखारी ने ऐसा कुछ कर दिखाया जिसे देखकर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। गौतम सूर्या नाम के भिखारी ने अपना यूट्यूब अकाउंट बनाया। यहां उसने भीख मांगने का काम एक बिजनेस सेटअप की तरह शुरू कर दिया है।

जर्मन शेफर्ड की मामूली खरोंच से चली गई पुलिस इंस्पेक्टर की जान, खबर नहीं यह एक चेतावनी है

जर्मन शेफर्ड की मामूली खरोंच से चली गई पुलिस इंस्पेक्टर की जान, खबर नहीं यह एक चेतावनी हैअगर आपका कुत्ता वैक्सीनेटेड है और आप इसे लेकर बेचिंतक है कि तो यह खबर आपके लिए है। काटने से नहीं बल्कि जर्मन शेफर्ड का नाखून लगने से इंस्पेक्टर की जान चली गई। अहमदाबाद में यह चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पालतू जर्मन शेफर्ड (German Shepherd) के नाखून से आई मामूली खरोंच के चलते पुलिस इंस्पेक्टर वनराज मंझरिया की रेबीज (Rabies) से मौत हो गई।

Marathwada Flood : महाराष्ट्र में बारिश ने मचाई तबाही, मराठवाड़ा में गई 86 लोगों की जान

Marathwada Flood : महाराष्ट्र में बारिश ने मचाई तबाही, मराठवाड़ा में गई 86 लोगों की जानमहाराष्ट्र के कई जिले भारी बारिश से परेशान हैं। इस मानसून के मौसम में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में बारिश से संबंधित घटनाओं में 86 लोगों की जान चली गई। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने इस क्षेत्र में लाखों एकड़ में खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया और पिछले कुछ दिन में कई लोगों की जान इन घटनाओं में चली गई।

सोनम वांगचुक के NGO का FCRA रद्द, हिंसक प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार का फैसला

सोनम वांगचुक के NGO का FCRA रद्द, हिंसक प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार का फैसलाकेंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा स्थापित स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (एसईसीएमओएल) का एफसीआरए लाइसेंस “तत्काल प्रभाव” से रद्द कर दिया है। एक सरकारी आदेश में यह जानकारी दी गई। मंत्रालय की यह कार्रवाई संगठन के खातों में पाई गई कई कथित विसंगतियों पर आधारित थी, जिसमें स्वीडन से धन अंतरण भी शामिल था, जिसे मंत्रालय ने “राष्ट्रीय हित” के विरुद्ध पाया।

WhatsApp के New Feature से बदल जाएगा चैट करने का अंदाज

WhatsApp के New Feature से बदल जाएगा चैट करने का अंदाजमैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp अपने यूजर्स के लिए लगातार नए-नए फीचर्स लाता है। इससे यूजर्स का एक्सपीरियंस को बेहतर बने। अब फेस्टिवल सीजन में कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए नया फीचर पेश किया है। WhatsApp ने अब ऐसा अपडेट जारी किया है। इससे अलग-अलग भाषाओं में बातचीत करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा।

और भी वीडियो देखें

ट्रंप ने दवाइयों पर लगाया 100 फीसदी टैरिफ, क्या होगा भारत पर असर

ट्रंप ने दवाइयों पर लगाया 100 फीसदी टैरिफ, क्या होगा भारत पर असरTrump Tariff on Pharma Sector : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवाइयों के आयात पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू होगा। ट्रंप के इस फैसले के इस फैसले से वे सभी भारतीय फॉर्मा कंपनियां प्रभावित होगी जो अमेरिका में दवाइयों का निर्यात करती है।

LIVE: ट्रंप का टैरिफ बम, दवाइयों पर लगाया 100 फीसदी टैक्स

LIVE: ट्रंप का टैरिफ बम, दवाइयों पर लगाया 100 फीसदी टैक्सLatest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवाइयों के आयात पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू होगा। पल पल की जानकारी...

जाति के जिक्र पर सख्त हुई यूपी सरकार, कहां-कहां लगाई रोक

जाति के जिक्र पर सख्त हुई यूपी सरकार, कहां-कहां लगाई रोकउत्तर प्रदेश में गाड़ियों के पीछे जाति का नाम लिखना, जाति आधारित सम्मेलन करना या फिर जाति आधारित राजनीतिक पार्टी बनाना बहुत आम है लेकिन यूपी सरकार के एक नए आदेश के जरिए इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।

UKSSSC Paper Leak मामला, मुख्‍य आरोपित खालिद की संपत्ति पर चला बुलडोजर, सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित 4 निलंबित

UKSSSC Paper Leak मामला, मुख्‍य आरोपित खालिद की संपत्ति पर चला बुलडोजर, सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित 4 निलंबितUttarakhand : उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की परीक्षा के कथित पेपर लीक प्रकरण में अपना सख्त रूख जारी रखते हुए राज्य सरकार ने गुरुवार को मुख्य आरोपी खालिद मलिक के परिवार द्वारा सरकारी जमीन पर किए अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया।

Online youtuber भिखारी, Live stream में QR से कमाई, बिजनेस सेटअप देखकर हो जाओगे हैरान

Online youtuber भिखारी, Live stream में QR से कमाई, बिजनेस सेटअप देखकर हो जाओगे हैरानहमारे देश में यूट्‍यूब और इंस्टाग्राम पर रील्स और वीडियो बनाकर लोग खूब कमाई कर रह हैं। आपने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सड़क पर भिखारियों को भीख मांगते देखा होगा। लेकिन एक भिखारी ने ऐसा कुछ कर दिखाया जिसे देखकर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। गौतम सूर्या नाम के भिखारी ने अपना यूट्यूब अकाउंट बनाया। यहां उसने भीख मांगने का काम एक बिजनेस सेटअप की तरह शुरू कर दिया है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com