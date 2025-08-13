Pok हमारा है और हमारा ही होगा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का बड़ा बयान, कहा नेहरू ने देश से बेईमानी की

भोपाल। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए बड़ा बयान देते हुए कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर (Pok), हमारा है और हमारा ही होगा। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने देश के साथ बेईमानी की थी, पंडित नेहरू ने भी बेईमानी की, हमारी सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोद ने कह दिया- पानी और खून एक साथ बह नहीं सकते, वो सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया। नेहरू ने पानी दिया और पैसे भी दिए, नहरें पाकिस्तान में बने और वहां से आतंकवादी आएं और हमारे निर्दोष नागरिकों की पहलगाम में हत्या करें और तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा-दुनिया के दूसरे छोर तक भी आतंकवादियों पीछा करेंगे और ऐसी सजा देंगे कि दुनिया याद रखेगी।





हमने आतंक के अड्डे सटीक निशाना लगाकर खंडहर में बदल दिए, उन्होंने हमारे 26 निर्दोष नागरिकों को मारा, हमने आतंक के आकाओं की लाशों के ढेर पाकिस्तान में लगा दिए और पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव भी कर दिया। ये आज का भारत है, जो दुनिया की आंखों में आंखें मिलाकर बात करता है। अभी पड़ोसी देश गीदड़ भपकियां दे रहा है, भारत किसी भी गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है सिंधु जल समझौता रद्द हो गया है, हमारा पानी हमारे किसानों के काम आएगा।





विदिशा में तिरंगा यात्रा- केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तिंरगा यात्रा और स्वदेशी मार्च विदिशा के माधवगंज चौराहे से प्रारंभ होकर रासने के महामाया चौक पर समाप्त हुई। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान और जनसमूह हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के जयकारे लगाते हुए नज़र आए। शिवराज की यात्रा जिस गली, मोहल्ले और चौराहे से निकली वहां-वहां आमजन ने उनका फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया। बड़े-बुजुर्गों ने शिवराज सिंह के सिर पर हाथ रख उन्हें आसीर्वाद दिया तो वहीं बहनों ने अपने भैया का तिलक किया। युवा-नौजवानों ने फूलों की माला पहनाई तो बच्चें मामा से लिपट गए।





पूरा विदिशा-रायसेन संसदीय क्षेत्र शिवराज के रंग में रंगा हुआ नज़र आया। शिवराज सिंह चौहान की तिरंगा-स्वदेशी यात्रा करीब 28 किलोमीटर की थी, जो माधवगंज चौहारा से शुरू होकर तिलक चौक, बड़ा बाजार, डंडापुरा गणेश मंदिर, विवेकानंद चौराहा, साँची बायपास तिराहा, साँची, आमखेड़ा, ढकना, सलामतपुर चौराहा, वारला, माखनी, धरनपुरा, राजीव गांधी कॉलेज, गोपालपुर, पुलिस लाइन, वीआईपी कॉलोनी और चिकित्सालय होते हुए महामाया चौक पर समाप्त हुई।