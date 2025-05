देशभर में शुरू होगा किसान जागरूकता अभियान, 29 मई से 12 जून तक चलाया जाएगा

Drone attacks in many cities of Pakistan: पाकिस्तान के कई शहरों में हुए ड्रोन हमलों में पाक के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम तबाह हो गए। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान में इजराइली ड्रोन हारोप से हमला किया है। चौधरी के मुताबिक गुरुवार को लाहौर में हुए ड्रोन हमले में पाकिस्तानी सेना के 4 जवान घायल हुए हैं।