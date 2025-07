Gujarat : मासूम बच्ची के सामने डूबे पिता, रोते देख राहगीरों ने की मदद, आंखों से नहीं रुकेंगे आंसू

can a traffic police take your bike keys: भारत की सड़कों पर वाहन चलाते समय अक्सर हमें ट्रैफिक पुलिस से सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपकी स्कूटी या बाइक की चाबी निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे वाहन चालक भ्रमित और परेशान हो जाते हैं। लोगों के मन में यह बड़ा सवाल रहता है कि क्या ट्रैफिक पुलिस आपकी स्कूटी की चाबी ले सकती है? इस लेख में हम आपको मोटर वाहन अधिनियम के तहत इस सवाल का कानूनी जवाब देंगे और बताएंगे कि कब ट्रैफिक पुलिस के पास ऐसा करने का अधिकार होता है, और कब नहीं।