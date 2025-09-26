ट्रंप का टैरिफ अटैक : दवा, किचन कैबिनेट, फर्निचर किस पर लगाया कितना टैक्स? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दवाओं, किचन कैबिनेट, फर्नीचर और भारी ट्रकों पर आयात कर लगाने की घोषणा की

Trump Tariff news : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित दवाइयों पर 100 प्रतिशत, किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर 50 प्रतिशत, ‘अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर’ पर 30 प्रतिशत और भारी ट्रकों पर 25 प्रतिशत कर लगाने का एलान किया। उन्होंने कहा कि यह टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू होगा। ALSO READ: ट्रंप ने दवाइयों पर लगाया 100 फीसदी टैरिफ, क्या होगा भारत पर असर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित दवाइयों पर 100 प्रतिशत, किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर 50 प्रतिशत, ‘अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर’ पर 30 प्रतिशत और भारी ट्रकों पर 25 प्रतिशत कर लगाने का एलान किया। उन्होंने कहा कि यह टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू होगा।

‘अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर’ का मतलब है ऐसा फर्नीचर जिस पर गद्देदार कपड़ा, चमड़ा या किसी और नरम सामग्री की परत लगी हो। वहीं बाथरूम वैनिटी का मतलब सिंक और सामान रखने के लिए उसके साथ बनी हुई अलमारी है।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में कहा कि कि आयातित ‘किचन कैबिनेट’ और सोफों पर कर राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य कारणों से जरूरी है। ‘किचन कैबिनेट’ पर नया शुल्क घर बनाने वालों की लागत और बढ़ा सकता है।

We will be imposing a 50% Tariff on all Kitchen Cabinets, Bathroom Vanities, and associated products, starting October 1st, 2025. Additionally, we will be charging a 30% Tariff on Upholstered Furniture. The reason for this is the large scale “FLOODING” of these products into the… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 25, 2025

बताया जा रहा है कि इस घोषणा ने सभी को चौंकाया है क्योंकि पहले ट्रंप ने कहा था कि दवाओं पर कर धीरे-धीरे लागू होगा। ये शुल्क अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए नई अनिश्चितता ला सकते हैं। माना जा रहा है कि शुल्क से दवाओं की कीमत तुरंत बढ़ेगी, बीमा व्यवस्था और अस्पतालों पर दबाव बढ़ेगा और मरीजों को दवाओं से वंचित होना पड़ सकता है।

ट्रंप ने कहा कि दवाओं पर शुल्क उन कंपनियों पर लागू नहीं होगा जो अमेरिका में संयंत्र लगा रही हैं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि पहले से मौजूद कारखानों पर कर कैसे लागू होगा।

Starting October 1st, 2025, we will be imposing a 100% Tariff on any branded or patented Pharmaceutical Product, unless a Company IS BUILDING their Pharmaceutical Manufacturing Plant in America. “IS BUILDING” will be defined as, “breaking ground” and/or “under construction.”… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 25, 2025

जनगणना ब्यूरो के अनुसार, अमेरिका ने 2024 में लगभग 233 अरब डॉलर की दवाएं आयात कीं। ऐसे में दवाओं की कीमत दोगुनी होना स्वास्थ्य खर्च और इलाज की लागत को बढ़ा सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस का कहना है कि इस साल की शुरुआत में शुल्क की धमकी से जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका, रोशे, ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब और एली लिली जैसी कंपनियों ने अमेरिका में निवेश का ऐलान किया।

edited by : Nrapendra Gupta