ट्रंप से उलट जेलेंस्की बोले भारत हमारे साथ, PM नरेन्द्र मोदी की कूटनीति पर भरोसा

Ukrainian President Volodymyr Zelensky News: किसी समय अमेरिका द्वारा भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने का समर्थन करने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि भारत ज्यादातर यूक्रेन के साथ है। उन्होंने यह भी कहा कि यूरोप को भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाने होंगे।

दरअसल, एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि क्या भारत और चीन यूक्रेन युद्ध में योगदान दे रहे हैं? इस पर जेलेंस्की ने कहा- नहीं, भारत ज़्यादातर हमारे साथ है। हालांकि ऊर्जा को लेकर कुछ चुनौतियां हैं पर उनको संभाला जा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूरोप को भारत से मजबूत रिश्ते बनाने होंगे। हमें भारत से दूर नहीं होना चाहिए।

ट्रंप ने कहा था- भारत और चीन रूस को करते हैं फंडिंग : उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ठीक उलट कहा था। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में अपने एक भाषण के दौरान भारत और चीन पर रूस-यूक्रेन युद्ध को फंडिंग करने का आरोप लगाया था।

उन्होंने कहा- भारत और चीन रूस से तेल खरीदकर उसे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए पैसा मुहैया करा रहे हैं। उनका यह भी मानना है कि इन देशों द्वारा रूसी तेल की बड़े पैमाने पर खरीद से रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है, जिससे उसे युद्ध के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन मिल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि NATO के कुछ सदस्य देश भी रूसी ऊर्जा उत्पादों की खरीद जारी रखे हुए हैं, जो कि शर्मनाक है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala