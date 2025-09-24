Hanuman statue in america: अमेरिका में हनुमान जी की प्रतिमा को 'डेमन गॉड' कहकर क्यों हो रहा विवाद, जानिए पूरा मामला

What is the dispute on hanuman statue in america: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी- रिपब्लिकन पार्टी के एक नेता ने टेक्सास राज्य में स्थित हिंदुओं के आराध्य भगवान हनुमान की एक विशाल प्रतिमा पर विवादित टिप्पणी कर दी है। 2024 में बनकर तैयार हुई 90 फीट ऊंची यह प्रतिमा संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ऊंचे हिंदू स्मारकों में से एक है। इसकी कल्पना श्री चिन्नाजीयर स्वामीजी ने की थी और यह पूरे अमेरिका में तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। टेक्सास में स्थित भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची इस मूर्ति को 'स्टैच्यू ऑफ यूनियन' के नाम से जाना जाता है।





रिपब्लिकन नेता ने हनुमान जी को बताया 'डेमन गॉड’

इस विवाद की शुरुआत रिपब्लिकन नेता के बयान से हुई, जिन्होंने इस प्रतिमा को 'डेमन गॉड' (राक्षस देवता) कहकर इसकी निंदा की। रिपब्लिकन नेता अलेक्जेंडर डंकन ने इसके निर्माण पर आपत्ति जताई और उन्हें 'डेमन गॉड’ कह डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका एक ईसाई राष्ट्र है और यहां इस तरह के 'झूठे हिंदू भगवान' की मूर्ति नहीं बननी चाहिए। डंकन ने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "हम यहां टेक्सास में एक झूठे हिंदू भगवान की झूठी मूर्ति को बनाने की अनुमति क्यों दे रहे हैं? हम एक ईसाई राष्ट्र हैं।" उनके इस बयान ने अमेरिका में रह रहे हिंदू समुदाय और धार्मिक स्वतंत्रता के समर्थकों को नाराज कर दिया है।



