बुधवार, 15 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :पटना , बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (08:42 IST)

उपेंद्र कुशवाह की नाराजगी से NDA में हड़कंप, क्या अमित शाह की एंट्री से बनेगी बात?

upendra kushwah and amit shah
Bihar Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के बाद भी राजग में बवाल मचा हुआ है। जदयू नेता नीतीश कुमार के बाद आरएलएम नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी सीटों के बंटवारे पर नाराजगी जताई है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। बहरहाल कुशवाहा के बयान पर बवाल मच गया। अमित शाह ने उन्हें बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया है।
 
सीट शेयरिंग फॉर्मूले में आरएलएम को मात्र 6 सीट मिलने से कुशवाह खासे नाराज हैं। वे आरएलएम के लिए 24 सीटें चाहते थे। उनकी नाराजगी की एक वजह महुआ सीट लोजपा रामविलास के खाते में जाना भी है। उनकी नाराजगी से एनडीए में हड़कंप मच गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई दिग्गज नेता उन्हें माने में जुट गए। 
 
बातचीत विफल होने पर पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को आज दिल्ली बुलवाया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय उन्हें लेकर दिल्ली रवाना भी हो गए। दिल्ली रवाना होने से पहले कुशवाहा ने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, NDA जो भी तय कर रहा है, उस पर चर्चा, बात करने के लिए दिल्ली जा रहा हूं और इसी उम्मीद के साथ जा रहा हूं कि सब ठीक हो जाएगा।
 
मीडिया खबरों के अनुसार, कुशवाहा ने आज आरएलएम नेताओं की बैठक बुलवाई है। इसमें वे पार्टी की आगे की रणनीति तय कर सकते हैं। 
 
गौरतलब है कि एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत नीतीश कुमार की जेडीयू और भाजपा 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान की एलजेपी (रामविलास) को 29 सीटें मिली है। जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाह की आरएलएम के खाते में 6-6 सीटें आई है। 
edited by : Nrapendra Gupta 
Pakistan को लेफ्टिनेंट जनरल की चेतावनी, और भी घातक होगा Operation Sindoor 2.0

Pakistan को लेफ्टिनेंट जनरल की चेतावनी, और भी घातक होगा Operation Sindoor 2.0सेना की पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के पास भारत से लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन वह फिर से पहलगाम जैसे हमले करने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसके जवाब में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का दूसरा चरण और भी घातक होगा।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सिवनी हवाला कांड में SDOP पूजा पांडे समेत 6 गिरफ्तार, 11 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस, बोले CM , किसी को बख्शा नहीं जाएगा

सिवनी हवाला कांड में SDOP पूजा पांडे समेत 6 गिरफ्तार, 11 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस, बोले CM , किसी को बख्शा नहीं जाएगासिवनी में 3 करोड हवाला कांड मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर सिवनी एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने SDOP समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले को लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध मुक्त वातावरण बनाना और नागरिकों की सुरक्षा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का मुख्य दायित्व है। अपने कर्तव्यों से हटकर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।

बेलगाम ट्रैफिक के आगे बेबस पुलिस, इंदौर का निकला दम, जिम्‍मेदार बोले- दिक्‍कत तो है पर सुधारेंगे, करेंगे इंजीनियरिंग प्‍लान

बेलगाम ट्रैफिक के आगे बेबस पुलिस, इंदौर का निकला दम, जिम्‍मेदार बोले- दिक्‍कत तो है पर सुधारेंगे, करेंगे इंजीनियरिंग प्‍लानदीवाली का त्‍योहार। इस पर जगह-जगह जाम। अवैध पार्किंग और अतिक्रमण। नो एंट्री में एंट्री और वन वे में प्रवेश। इन सब अव्‍यवस्‍थाओं ने मिलकर इंदौर के ट्रैफिक को बेलगाम कर दिया है। सबकुछ सही करने के तमाम प्रयासों के बावजूद यातायात पुलिस की आंखों में एक बेबसी नजर आती है। वजह है बढ़ती हुई भीड़, वाहनों के ग्राफ में उछाल और इंदौर के नागरिकों का बिगड़ा हुआ ट्रैफिक सेंस। नतीजन इन दिनों शहर का ज्‍यादातर हिस्‍सा जाम की भेंट चढता नजर आ रहा है।

Bihar Election 2025: मैथिली ठाकुर BJP शामिल, जानिए कहां से लड़ेंगी चुनाव

Bihar Election 2025: मैथिली ठाकुर BJP शामिल, जानिए कहां से लड़ेंगी चुनावMaithili Thakur To Join BJP : लोक गायिका मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल हो गई हैं। पटना के होटल चाणक्य स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में मिलन समारोह में मैथिली को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई।

बिहार चुनाव में भी जेन-जी निभा सकते हैं अहम भूमिका

बिहार चुनाव में भी जेन-जी निभा सकते हैं अहम भूमिकाबिहार में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से ठीक पहले तक सत्तारूढ़ एनडीए ने कई लोकलुभावन घोषणाएं कीं। वहीं विपक्षी महागठबंधन ने ना सिर्फ वर्तमान सरकार की खामियां निकाल उसे अक्षम बताया बल्कि अपनी ओर से भी कई लुभावने वादे किए। नौकरी-रोजगार और शिक्षा से जुड़ी घोषणाओं और वादों के केंद्र में जेन-जी मुख्य रूप से मौजूद है।

मैथिली ठाकुर इस सीट से लड़ना चाहती थीं चुनाव, भाजपा ने नहीं दिया टिकट

मैथिली ठाकुर इस सीट से लड़ना चाहती थीं चुनाव, भाजपा ने नहीं दिया टिकटBihar Assembly Elections : भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनावों के लिए 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी ने बेनीपट्‍टी विधानसभा सीट से विनोद नारायण झा को टिकट दिया हैं। लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर भी इस सीट से चुनाव लड़ना चाहती थीं।

बिहार में भाजपा की पहली सूची जारी, डिप्टी CM सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को भी टिकट

बिहार में भाजपा की पहली सूची जारी, डिप्टी CM सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को भी टिकटBJP releases first list for Bihar elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) के लिए भाजपा ने 71 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट दिया गया है, जबकि विजय सिन्हा लखीसराय से चुनाव लड़ेंगे।

Bihar Election 2025 : 60 सीटों पर अड़ी कांग्रेस, महागठबंधन में किस बात को लेकर फंसा पेंच, लालू ने संभावित प्रत्याशियों को बांटे सिंबल

Bihar Election 2025 : 60 सीटों पर अड़ी कांग्रेस, महागठबंधन में किस बात को लेकर फंसा पेंच, लालू ने संभावित प्रत्याशियों को बांटे सिंबलबिहार में राजद और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध अभी भी जारी है। इस खींचतान के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से फोन पर बात की है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में भी सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि कांग्रेस अपनी पसंदीदा सीटों और कुल 60 सीटों पर अड़ी हुई है। अभी तक महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है।
