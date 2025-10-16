गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (14:24 IST)

करोड़पति हैं 9वीं पास तेजस्वी यादव, लाखों का कर्ज, बिहार के मुख्‍यमंत्री पद के भी दावेदार

Tejashwi Yadavs assets
Tejashwi Yadav: राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार की राजनीति का युवा चेहरा तेजस्वी यादव एक बार फिर राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। वे इस सीट से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के साथ दिए हलफनामे में यादव ने अपनी संपत्ति और आपराधिक मामलों का भी ब्योरा दिया है। 
 
कितनी है तेजस्वी की संपत्ति : हलफनामे के मुताबिक यादव की कुल चल-अचल संपत्ति 7.88 करोड़ के लगभग है। यादव के पास 6 करोड़ से अधिक की चल संपत्ति है, जबकि 1.88 करोड़ की अचल संपत्ति है। उन्होंने 4.40 करोड़ के कर्ज की भी जानकारी दी है। उनके पास 1.5 लाख रुपए नकद भी हैं। उनके पास 200 ग्राम सोने के आभूषण भी हैं। 
 
हलफनामे के मुताबिक उनके पीपीएफ खाते में 21 लाख रुपए हैं, एचडीएफसी बैंक के खातों में लगभग 3.8 लाख रुपए और फिक्स डिपॉजिट के रूप में करीब 52 लाख रुपए जमा हैं। 200 ग्राम सोने के आभूषणों की कीमत 17 लाख से ज्यादा है। शेयर के रूप में उन्होंने 4 लाख 88 हजार रुपए का निवेश किया है.तेजस्वी ने दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम, नई दिल्ली से 9वीं तक पढ़ाई की है। वे 9वीं पास हैं। अपनी शिक्षा को लेकर तेजस्वी हमेशा विरोधी दलों के निशाने पर रहे हैं। 
 
तेजस्वी पर 18 आपराधिक मामले : हलफनामे के मुताबिक तेजस्वी यादव पर कुल 18 आपराधिक मामले चल रहे हैं। ये मामले राजनीतिक रैलियों, धरनों, विरोध प्रदर्शनों और विवादित बयानों से जुड़े हैं। 13 अक्टूबर को दिल्ली की अदालत ने आईआरटीसी (IRCTC) होटल और लैंड फॉर जॉब्स घोटाले में तेजस्वी, उनके पिता लालू प्रसाद यादव और माता राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह मामला यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। 
 
तेजस्वी का जन्म 9 नवंबर 1989 को गोपालगंज, बिहार में हुआ। उनके पिता लालू यादव और माता राबड़ी देवी दोनों ही बिहार के मुख्‍यमंत्री रह चुके हैं। तेजस्वी बिहार के उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। 2015 और 2020 में तेजस्वी राघोपुर से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। अब तीसरी बार भी वे राघोपुर से ही चुनाव मैदान में हैं। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
Maithili Thakur : क्या सियासत की अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगी मैथिली ठाकुर, अलीनगर की सीट कितनी आसान, क्या कहता है समीकरण

Maithili Thakur : क्या सियासत की अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगी मैथिली ठाकुर, अलीनगर की सीट कितनी आसान, क्या कहता है समीकरणलोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया है। मैथिली ठाकुर ने एक दिन पहले 14 अक्टूबर को ही भाजपा में शामिल हुई थीं। मै‍थिली बेनीपट्‍टी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थीं लेकिन भाजपा ने यहां विनोद नारायण झा को टिकट दे दिया। क्या मैथिली संगीत के सुरों की तरह आम जनता की नब्ज को समझ पाएंगी।

पाकिस्तान की 'बहादुर' सेना ने तालिबान के सामने किया सरेंडर, घंटों सड़कों पर घूमते रहे अफगानी टैंक

पाकिस्तान की 'बहादुर' सेना ने तालिबान के सामने किया सरेंडर, घंटों सड़कों पर घूमते रहे अफगानी टैंकPakistan Afghanistan war: आसिम मुनीर की सेना ने तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया। जैसे ही अफगानी टैंक पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में घुसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सैनिक डर के मारे छिप गए। जानकारी के मुताबिक तड़के 4 बजे के लगभग स्पिन बोल्डाक इलाके में तालिबानियों और पाक सेना के बीच जंग छिड़ गई।

EV, बैटरी सब्सिडी से क्यों चिढ़ा चीन, भारत की WTO में की शिकायत, जानिए क्या है पूरा मामला

EV, बैटरी सब्सिडी से क्यों चिढ़ा चीन, भारत की WTO में की शिकायत, जानिए क्या है पूरा मामलाचीन ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और बैटरी पर दी जा रही सब्सिडी को लेकर विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शिकायत दर्ज कराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि मंत्रालय डब्ल्यूटीओ के समक्ष चीन द्वारा रखी गई विस्तृत प्रस्तुतियों का अध्ययन करेगा।

शिवराज के घर धान की बोरी लेकर अचानक पहुंचे जीतू पटवारी, भावांतर का विरोध, जमकर नारेबाजी

शिवराज के घर धान की बोरी लेकर अचानक पहुंचे जीतू पटवारी, भावांतर का विरोध, जमकर नारेबाजीप्रदेश की किसानों की समस्या को लेकर बुधवार को राजधानी भोपाल में जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला। सोयाबीन किसानों की समस्या और किसानों को खाद नहीं मिलने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बिना किसी पूर्व सूचना के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले 'मामा के घर' पहुंच गए। अचानक से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुंचने की खबर मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में पुलिस ने गाडियों और बेरिक्रेडिंग कर जीतू पटवारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की लेकिन पुलिसिया इंतजाम को धता बताते हुए पीसीसी चीफ शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगे।

गाजा में फिर भड़केगा युद्ध, Hamas ने लौटाए किसी और के शव, डोनाल्ड ट्रंप के Gaza Peace Plan की उड़ाई धज्जियां, Israel ने खाई खात्मे की कसम

गाजा में फिर भड़केगा युद्ध, Hamas ने लौटाए किसी और के शव, डोनाल्ड ट्रंप के Gaza Peace Plan की उड़ाई धज्जियां, Israel ने खाई खात्मे की कसमअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप Gaza Peace Plan के जरिए 2 साल से चली आ रही इजरायल और हमास युद्ध को खत्म कराने का दावा किया, लेकिन हमास ने 8 लोगों को सरेआम गोलियां मारकर अपने मंसूबे बता दिए। अब मीडिल ईस्ट पर फिर जंग का खतरा मंडराने लगा है। मीडिया खबरों के मुताबिक इस बीच हमास ने एक ऐसा खेल कर दिया, जिससे इजराइल अब फिर भड़क सकता है।

बिहार चुनाव : जदयू की दूसरी सूची में 44 नाम, गोपाल मंडल को बड़ा झटका, विभा देवी को नवादा से टिकट

बिहार चुनाव : जदयू की दूसरी सूची में 44 नाम, गोपाल मंडल को बड़ा झटका, विभा देवी को नवादा से टिकटBihar Elections 2025 : नीतीश कुमार की जदयू ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनावों के लिए 44 उम्मीदवारों को दूसरी और फाइनल सूची जारी कर दी। पार्टी 101 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। जदयू ने 37 पिछड़े और 22 अतिपिछ़ड़े को चुनाव मैदान में उतारा है।

Bihar Elections 2025 के लिए BJP की फाइनल लिस्ट, 18 उम्मीदवारों के नाम, जानिए राघोपुर में तेजस्वी यादव को कौन देगा चुनौती

Bihar Elections 2025 के लिए BJP की फाइनल लिस्ट, 18 उम्मीदवारों के नाम, जानिए राघोपुर में तेजस्वी यादव को कौन देगा चुनौतीबिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Elections 2025) में भाजपा (BJP) ने बुधवार देर रात अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी। भाजपा की यह फाइनल लिस्ट है। इसमें 18 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। राघोपुर से आरजेडी के तेजस्वी यादव के सामने सतीश यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। आरजेडी से भाजपा में शामिल हुए भरत बिंद और संगीता कुमारी को भी टिकट दिया गया है।

Bihar Elections 2025 के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, 12 उम्मीदवारों के नाम, मैथिली ठाकुर को अलीनगर से मिला टिकट

Bihar Elections 2025 के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, 12 उम्मीदवारों के नाम, मैथिली ठाकुर को अलीनगर से मिला टिकटबिहार चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। इसमें 12 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। हाल ही में भाजपा में शामिल हुई लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा बक्सर सीट से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने अभी तक 83 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं।

महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले ही तेजस्वी यादव ने भरा नामांकन

महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले ही तेजस्वी यादव ने भरा नामांकनBihar Election News : बिहार विधानसभा चुनावों के एलान के बाद से ही राजग और महागठबंधन के दलों में सीट शेयरिंग पर तनाव नजर आ रहा है। एक ओर राजग में नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाह और जीतनराम मांझी नाराज हैं तो दूसरी तरफ महागठबंधन में भी कांग्रेस और राजद में सीटों पर तकरार नजर आ रही है। इस बीच सीटों की बंटवारे से पहले ही तेजस्वी ने बुधवार को राघोपुर से नामांकन भर दिया।
