कॉमेडियन कपिल शर्मा को मारना चाहती थी गोल्डी गैंग, पूछताछ में खुलासा

Comedian Kapil Sharma: कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे 'कैप्स कैफे' पर हुई फायरिंग मामले की जांच में यह बात सामने आई है कि गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह उर्फ गोल्डी ढिल्लों गैंग शर्मा को मारने की योजना बना रही थी। दरअसल, दिल्ली क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार बंधु मान सिंह सेखों से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है।

जानकारी के मुताबिक सेखों गोल्डी ढिल्लों गैंग का हैंडलर बताया जाता है। उसने पुलिस की पूछताछ में स्वीकार किया कि कपिल शर्मा को फिरौती न मिलने पर उनकी हत्या करने की योजना बनाई गई थी। कपिल शर्मा के कैफे पर जुलाई से अक्टूबर 2025 के बीच तीन बार फायरिंग हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह उर्फ गोल्डी ढिल्लों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली थी।

क्या था हमले का उद्देश्य : माना जा रहा है कि कपिल के कैफे पर शुरुआती हमलों का उद्देश्य कपिल शर्मा को डराना और उनसे वसूली (रंगदारी) करना था, लेकिन जब उन्होंने बात नहीं मानी तो गैंग ने कथित तौर पर उन्हें मारने की योजना बनाई। हालांकि जांच अभी भी जारी है और इस अंतरराष्ट्रीय गैंग नेटवर्क के बारे में अधिक जानकारी सामने आ सकती है।

गौरतलब है कि कपिल शर्मा के कैफे की ओपनिंग के महज कुछ दिन बाद ही इस पर पहली बार 10 जुलाई को फायरिंग की घटना हुई थी। इसके बाद 7 अगस्त को दूसरी बार कैफे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala