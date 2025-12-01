गुरुवार, 4 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. आने वाली फिल्म
  4. ranveer singh dhurandhar movie story cast budget details
Written By WD Entertainment Desk

रणवीर सिंह की धुरंधर: कहानी, स्टारकास्ट, बजट और हर खास बात, 3 घंटे 30 मिनट का धमाका

Dhurandhar
रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। रिलीज से पहले ही फिल्म जबरदस्त चर्चा में है, कभी इंटेंस ट्रेलर को लेकर, तो कभी रिकॉर्ड-तोड़ रनटाइम और भारी-भरकम बजट को लेकर। इस एक्शन-थ्रिलर ने दर्शकों में उत्साह पैदा कर दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि रणवीर लंबे समय बाद एक डार्क, रफ और इमोशन-ड्रिवन किरदार में नजर आने वाले हैं। फिल्म का निर्माण जिओ स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज ने किया है।
 
फिल्म की कहानी: पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में घुसता एक रहस्यमय ‘ट्रैवलर’
धुरंधर की कहानी एक रहस्यमय “ट्रैवलर” के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने गुमनाम अतीत और खतरनाक मिशन के साथ पाकिस्तान के कराची में दाखिल होता है। यहां वह धीरे-धीरे अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करता है, वहां की आपराधिक श्रृंखलाओं को समझता है और संगठन के अंदर ऊंचे पदों तक पहुंचता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे यह ट्रैवलर धीरे-धीरे ISI-अंडरवर्ल्ड गठजोड़ को भीतर से तोड़ देता है। क्रॉस-बॉर्डर ऑपरेशन, इंटेलिजेंस मिशन और राजनीतिक साज़िशों का यह मिश्रण फिल्म को बेहद इंटेंस और ग्रिपिंग बनाता है।
 
रणवीर सिंह का किरदार: करियर का सबसे इंटेंस रोल
रणवीर सिंह इस फिल्म में अपने अब तक के सबसे गंभीर और एक्शन-हेवी किरदार में दिखाई दे रहे हैं। उनका लुक पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, लंबे बाल, डार्क एस्थेटिक्स और रहस्यमय बॉडी लैंग्वेज। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म में रणवीर ने कई हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेज खुद किए हैं और इसके लिए उन्होंने महीनों तक ट्रेनिंग ली। यह किरदार भावनात्मक रूप से जटिल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और मानसिक रूप से बेहद शार्प बताया जा रहा है, जो उन्हें अपने करियर की नई ऊंचाई पर ले जा सकता है।
 
निर्देशक आदित्य धर: 'उरी' के बाद एक और दमदार कहानी
फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है, जो इससे पहले ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ जैसी ब्लॉकबस्टर दे चुके हैं। आदित्य धर की खासियत है, तथ्यपरक कहानियों को सिनेमेटिक स्टाइल में प्रस्तुत करना। ‘धुरंधर’ में भी वह वास्तविक घटनाओं और काल्पनिक तत्वों का मिश्रण एक बड़े कैनवास पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
 
फिल्म की दमदार सपोर्टिंग कास्ट
रणवीर सिंह के साथ फिल्म में कई बड़े नाम संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल नजर आएंगे। सारा अर्जुन भी दिखाई देंगी। संजय दत्त का किरदार एक ग्रे-शेड वाले गैंगस्टर का बताया जा रहा है, जबकि अक्षय खन्ना एक हाई-लेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं। माधवन और अर्जुन रामपाल भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में फिल्म को और गहराई देते नजर आएंगे।

Dhurandhar movie preview release date
 
फिल्म की अवधि: रणवीर सिंह के करियर की सबसे लंबी फिल्म
फिल्म की रनटाइम 3 घंटे 30 मिनट है, जो इसे रणवीर सिंह के करियर की सबसे लंबी फिल्म बनाती है। लंबी अवधि से साफ है कि फिल्म में विभिन्न मिशनों, किरदारों, इमोशनल बैकस्टोरी और हाई-स्केल एक्शन को विस्तार से दिखाया गया है।
 
फिल्म का बजट: मेगा स्केल पर बनी ‘धुरंधर’
हालांकि बजट का सटीक आंकड़ा आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार धुरंधर लगभग 200-250 करोड़ रुपये के भव्य बजट पर तैयार की गई है। इसमें इंटरनेशनल लोकेशन्स, हाई-टेक हथियारों, सेट्स और VFX पर भारी निवेश किया गया है।
 
फिल्म से जुड़ी खास बातें
  • फिल्म के कई हिस्सों की शूटिंग विदेश में की गई है, खासकर मध्य-पूर्व और यूरोप के लोकेशन्स पर।
  • रणवीर ने इस फिल्म के लिए वजन कम–ज्यादा किया और एक स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वॉइन किया।
  • ट्रेलर रिलीज़ के कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज़ मिल गए, जिससे फिल्म की शुरुआती लोकप्रियता का अंदाजा लगता है।
  • फिल्म को A सर्टिफिकेट मिला है, यानी इसमें इंटेंस हिंसा, एक्शन और डार्क थीम्स शामिल हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
कपिल शर्मा का खुलासा: रोमांटिक सीन देखते ही गिन्नी को हुई जलन, कपिल बोले- हाथ कांप रहे थे

जया बच्चन ने पैपराजी को लेकर कर दी अपमानजनक टिप्पणी, भड़के फोटोग्राफर्स बोले- पूरी फैमिली का करेंगे बॉयकॉट...

जया बच्चन ने पैपराजी को लेकर कर दी अपमानजनक टिप्पणी, भड़के फोटोग्राफर्स बोले- पूरी फैमिली का करेंगे बॉयकॉट...बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा जया बच्चन और पैपराजी के बीच अक्सर टकराव देखने को मिलता है। जया अक्सर अपना आपा खोते हुए पैपराजी को भला-बुरा कह देती हैं। हालांकि पैपराजी उनका सम्मान करते हुए कभी बुरा नहीं मानते। लेकिन इस बार जया बच्चन ने कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद पैपराजी ने उनका बायकॉट कर दिया है।

दुल्हन ने की शाहरुख खान से 'बोलो जुबान केसरी' डायलॉग कहने की डिमांड, किंग खान बोले- मेरी फैन हो या...

दुल्हन ने की शाहरुख खान से 'बोलो जुबान केसरी' डायलॉग कहने की डिमांड, किंग खान बोले- मेरी फैन हो या...बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। किंग खान फिल्मों के अलावा अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी जाने जाते हैं। वह अक्सर आलीशान शादियों में परफॉर्म करते हुए देखे गए हैं। शाहरुख हाल ही में दिल्ली में एक शादी में पहुंचे।

सलमान खान के जबरदस्त लुक ने लगाई इंटरनेट पर आग, बर्थडे मंथ की हुई स्टाइलिश शुरुआत

सलमान खान के जबरदस्त लुक ने लगाई इंटरनेट पर आग, बर्थडे मंथ की हुई स्टाइलिश शुरुआतसलमान खान बिना किसी शक के देश के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं, जिनके फैंस बहुत हैं और जो बेहद पॉपुलर हैं। सालों से उन्होंने सिर्फ अपने स्टाइल, करिश्मा और अभिनय से ही नहीं बल्कि अपनी इंसानियत और निजी जीवन की गर्मजोशी से भी लोगों का दिल जीता है।

सुनहरे पंखों वाली परी बनीं नुसरत भरुचा, ग्लैम फैशन को दिया नया आयाम

सुनहरे पंखों वाली परी बनीं नुसरत भरुचा, ग्लैम फैशन को दिया नया आयामनुसरत भरुचा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह इंडस्ट्री की सबसे रोमांचक स्टाइल आइकॉन में से एक हैं। फिलहाल उनका नया फैशन मोमेंट सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है और वो है एक शानदार गोल्डन फ़ेदर ड्रेस, जिसमें वे सुनहरी परी लग रही हैं।

धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए अमिताभ के नाती अगस्त्य नंदा, बोले- मेरे परिवार की सभी पीढ़ियों संग किया काम...

धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए अमिताभ के नाती अगस्त्य नंदा, बोले- मेरे परिवार की सभी पीढ़ियों संग किया काम...बॉलीवुड दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने नाती अगस्त्य नंदा बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाले हैं।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com