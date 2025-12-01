रणवीर सिंह की धुरंधर: कहानी, स्टारकास्ट, बजट और हर खास बात, 3 घंटे 30 मिनट का धमाका

रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। रिलीज से पहले ही फिल्म जबरदस्त चर्चा में है, कभी इंटेंस ट्रेलर को लेकर, तो कभी रिकॉर्ड-तोड़ रनटाइम और भारी-भरकम बजट को लेकर। इस एक्शन-थ्रिलर ने दर्शकों में उत्साह पैदा कर दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि रणवीर लंबे समय बाद एक डार्क, रफ और इमोशन-ड्रिवन किरदार में नजर आने वाले हैं। फिल्म का निर्माण जिओ स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज ने किया है।

फिल्म की कहानी: पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में घुसता एक रहस्यमय ‘ट्रैवलर’

धुरंधर की कहानी एक रहस्यमय “ट्रैवलर” के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने गुमनाम अतीत और खतरनाक मिशन के साथ पाकिस्तान के कराची में दाखिल होता है। यहां वह धीरे-धीरे अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करता है, वहां की आपराधिक श्रृंखलाओं को समझता है और संगठन के अंदर ऊंचे पदों तक पहुंचता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे यह ट्रैवलर धीरे-धीरे ISI-अंडरवर्ल्ड गठजोड़ को भीतर से तोड़ देता है। क्रॉस-बॉर्डर ऑपरेशन, इंटेलिजेंस मिशन और राजनीतिक साज़िशों का यह मिश्रण फिल्म को बेहद इंटेंस और ग्रिपिंग बनाता है।

रणवीर सिंह का किरदार: करियर का सबसे इंटेंस रोल

रणवीर सिंह इस फिल्म में अपने अब तक के सबसे गंभीर और एक्शन-हेवी किरदार में दिखाई दे रहे हैं। उनका लुक पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, लंबे बाल, डार्क एस्थेटिक्स और रहस्यमय बॉडी लैंग्वेज। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म में रणवीर ने कई हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेज खुद किए हैं और इसके लिए उन्होंने महीनों तक ट्रेनिंग ली। यह किरदार भावनात्मक रूप से जटिल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और मानसिक रूप से बेहद शार्प बताया जा रहा है, जो उन्हें अपने करियर की नई ऊंचाई पर ले जा सकता है।

निर्देशक आदित्य धर: 'उरी' के बाद एक और दमदार कहानी

फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है, जो इससे पहले ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ जैसी ब्लॉकबस्टर दे चुके हैं। आदित्य धर की खासियत है, तथ्यपरक कहानियों को सिनेमेटिक स्टाइल में प्रस्तुत करना। ‘धुरंधर’ में भी वह वास्तविक घटनाओं और काल्पनिक तत्वों का मिश्रण एक बड़े कैनवास पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।

फिल्म की दमदार सपोर्टिंग कास्ट

रणवीर सिंह के साथ फिल्म में कई बड़े नाम संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल नजर आएंगे। सारा अर्जुन भी दिखाई देंगी। संजय दत्त का किरदार एक ग्रे-शेड वाले गैंगस्टर का बताया जा रहा है, जबकि अक्षय खन्ना एक हाई-लेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं। माधवन और अर्जुन रामपाल भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में फिल्म को और गहराई देते नजर आएंगे।





फिल्म की अवधि: रणवीर सिंह के करियर की सबसे लंबी फिल्म

फिल्म की रनटाइम 3 घंटे 30 मिनट है, जो इसे रणवीर सिंह के करियर की सबसे लंबी फिल्म बनाती है। लंबी अवधि से साफ है कि फिल्म में विभिन्न मिशनों, किरदारों, इमोशनल बैकस्टोरी और हाई-स्केल एक्शन को विस्तार से दिखाया गया है।

फिल्म का बजट: मेगा स्केल पर बनी ‘धुरंधर’

हालांकि बजट का सटीक आंकड़ा आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार धुरंधर लगभग 200-250 करोड़ रुपये के भव्य बजट पर तैयार की गई है। इसमें इंटरनेशनल लोकेशन्स, हाई-टेक हथियारों, सेट्स और VFX पर भारी निवेश किया गया है।

फिल्म से जुड़ी खास बातें