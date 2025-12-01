सोमवार, 1 दिसंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 1 दिसंबर 2025 (13:08 IST)

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' धमाकेदार एडवांस बुकिंग, मुंबई में टिकट कीमतें 2 हजार रुपए पार

Dhurandhar Advance Booking
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन थिएटर में आने से पहले ही यह फिल्म अपने एडवांस बुकिंग आंकड़ों की वजह से सुर्खियां बटोर रही है। 
 
'धुरंधर' की टिकट की कीमतों ने दर्शकों को चौंका दिया है। मुंबई के लग्जरी सिनेमा हॉल INOX Maison, BKC में फिल्म का एक टिकट 2,000 रुपए से भी ज्यादा में बिक रहा है।
 
एडवांस बुकिंग ने बढ़ाई फिल्म की चर्चा
Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, धुरंधर की बुकिंग देशभर के 2,251 शोज़ में चल रही है, जिससे रिलीज़ से पहले ही चर्चा का माहौल बन गया है। अब तक फिल्म ने एडवांस टिकट सेल से 45,16,679 रुपये यानी लगभग 45.17 लाख रुपए की कमाई कर ली है। 
 
वहीं जब ब्लॉक्ड सीट्स को भी शामिल किया जाता है तो कुल आंकड़ा बढ़कर लगभग 1.98 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। फिल्म की शुरुआती कमाई को देखते हुए उम्मीद है कि रिलीज़ के दिन और भी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।
 
बिना स्नैक्स और बिना डिस्काउंट मुंबई में 2,020 रुपए का टिकट 
डीएनए इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई के Jio World Plaza स्थित Maison INOX में ‘धुरंधर’ का सबसे महंगा टिकट 2,020 रुपए में उपलब्ध है। इसमें 70 रुपए का प्लेटफॉर्म कन्वीनियंस शुल्क भी शामिल है। खास बात यह है कि इस कीमत में सिर्फ एंट्री शामिल है, न तो किसी तरह का खाना-पीना और न कोई ऑफर।
 
रणवीर की करियर की सबसे लंबी फिल्म
धुरंधर को ‘A’ सर्टिफिकेट मिला है और इसकी रनटाइम 3 घंटे 30 मिनट है। यह रणवीर सिंह के करियर की सबसे लंबी फिल्म बन गई है। कहानी एक रहस्यमय “ट्रैवलर” के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कराची की अंडरवर्ल्ड दुनिया में घुसकर, अपनी सूझबूझ और सटीक प्लानिंग के दम पर ISI-अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को अंदर से हिला देता है।
 
स्टारकास्ट और मेकर्स
फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण आदित्य धर, लोकेश धर और ज्योति देशपांडे ने किया है, जबकि इसे जियो स्टूडियोज़ और बी62 स्टूडियोज़ ने प्रोड्यूस किया है।
 
ट्रेलर ने बढ़ाया जोश
कुछ दिन पहले रिलीज़ हुए फिल्म के ट्रेलर ने दर्शकों का उत्साह और बढ़ा दिया है। करीब चार मिनट का यह वीडियो भारत-पाकिस्तान से जुड़े इंटेलिजेंस ऑपरेशन्स की दुनिया दिखाता है, जहां भारतीय अधिकारी आतंकवाद को खत्म करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं।
