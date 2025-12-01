सोमवार, 1 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. samantha ruth prabhu secretly married raj nidimoru wedding photos goes viral
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 1 दिसंबर 2025 (15:36 IST)

राज निदिमोरू संग सामंथा रुथ प्रभु ने रचाई दूसरी शादी, फैंस संग शेयर की खूबसूरत वेडिंग तस्वीरें

Samantha Ruth Prabhu second marriage Raj Nidimoru second marriage
साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु अपने बॉयफ्रेंड राज निदिमोरू संग शादी के बंधन में बंध गई हैं। सामंथा और राज दोनों की यह दूसरी शादी है। दोनों तमिलनाडु के कोयंबटूर में सद्गुरु के ईशा योग सेंटर में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी रचाई। 
 
सामंथा ने अपनी शादी की खूबसूरत तस्वीरें शेयर करके यह खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की है। तस्वीरों में सामंथा लाल रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं। वहीं राज व्हाइट कलर का कुर्ता-पयजामा और क्रिम जैकेट पहने नजर आ रही हैं। 
 
पहली तस्वीर में राज सामंथा को रिंग पहनाते दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में कपल विवाह की रस्में निभा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में सामंथा राज की बाहें थामे दिख रही हैं। चौथी तस्वीर में कपल आरती लेते दिख रही हैं। वहीं आखिरी तस्वीर में सामंथा और राज साथ में पोज देते नजर आ रहे हैं। 
 
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सामंथा ने कैप्शन में लिखा, '1.12.2025'। सामंथा की इन तस्वीरों फैंस और सेलेब्स कमेंट करके उन्हें शादी की शुभकामनाएं दे रहे हैं। 
 
बता दें कि सामंथा की पहली शादी साउथ स्टार नागा चैतन्य संग साल 2017 में हुई थी। हालांकि दोनों का रिश्ता लंबा नहीं चला औरर 2021 में तलाक हो गया। इसके बाद नागा चैतन्य ने 2024 में शोभिता धुलिपाला संग शादी रचा ली थी। वहीं राज निदिमोरू की पहली शादी साल 2015 में श्यामाली डे से हुई थी। राज और श्यामाली 2022 में अलग हो गए थे।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'बॉर्डर 2' से दिलजीत दोसांझ का फर्स्ट लुक पोस्टर आया सामने, निभा रहे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का किरदार

'बॉर्डर 2' से दिलजीत दोसांझ का फर्स्ट लुक पोस्टर आया सामने, निभा रहे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का किरदारसनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' बीते काफी समय से सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ नजर आने वाले हैं। 'बॉर्डर 2' की कहानी 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। 'बॉर्डर 2' में दिलजीत दोसांझ फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के किरदार में दिखेंगे।

सिद्धांत चतुर्वेदी निभाएंगे भारतीय सिनेमा के दिग्गज वी. शांताराम की भूमिका, सामने आया फर्स्ट लुक पोस्टर

सिद्धांत चतुर्वेदी निभाएंगे भारतीय सिनेमा के दिग्गज वी. शांताराम की भूमिका, सामने आया फर्स्ट लुक पोस्टरभारतीय सिनेमा एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है, क्योंकि भूले-बिसरे वैश्विक आइकन वी. शांताराम की कहानी एक नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए लौट रही है। सिद्धांत चतुर्वेदी अपने करियर की सबसे रूपांतरणकारी और चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाते हुए उस अग्रणी फिल्मकार वी. शांताराम को पर्दे पर जीवंत करेंगे, जिन्हें लंबे समय से भारतीय सिनेमा का मूल बागी कहा जाता रहा है।

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' धमाकेदार एडवांस बुकिंग, मुंबई में टिकट कीमतें 2 हजार रुपए पार

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' धमाकेदार एडवांस बुकिंग, मुंबई में टिकट कीमतें 2 हजार रुपए पारबॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन थिएटर में आने से पहले ही यह फिल्म अपने एडवांस बुकिंग आंकड़ों की वजह से सुर्खियां बटोर रही है।

नागा चैतन्य के बाद सामंथा रुथ प्रभु ने रचाई राज निदिमोरू संग दूसरी शादी! निर्देशक की एक्स वाइफ ने मारा ताना

नागा चैतन्य के बाद सामंथा रुथ प्रभु ने रचाई राज निदिमोरू संग दूसरी शादी! निर्देशक की एक्स वाइफ ने मारा तानासाउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु बीते काफी समय से अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। एक्ट्रेस 'द फैमिली मैन' फेम डायरेक्टर राज निदिमोरू को डेट कर रही हैं। हालांकि उन्होंने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं किया है। सामंथा अक्सर राज संग अपनी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं।

धर्मेंद्र के चाहनेवालों को क्यों नहीं दिखाई गई उनकी अंतिम झलक? हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पी

धर्मेंद्र के चाहनेवालों को क्यों नहीं दिखाई गई उनकी अंतिम झलक? हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पीबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था। धर्मेंद्र कुछ समय से बीमार चल रहे थे। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार काफी जल्दबाजी में परिवार और इंडस्ट्री के कुछ सेलेब्स की मौजूदगी में विले पार्ले श्मशान घाट पर किया गया था।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com