रविवार, 4 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Varun Dhawan got emotional at the border 2 song Ghar Kab Aaoge lanuch event
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : रविवार, 4 जनवरी 2026 (12:14 IST)

बॉर्डर 2 युवाओं के लिए जरूरी, 'घर कब आओगे' गाने के लॉन्च पर भावुक हुए वरुण धवन

Border 2 movie
बॉर्डर 2 के गाने ‘संदेशे आते हैं / घर कब आओगे’ के लॉन्च के दौरान अभिनेता वरुण धवन भावुक हो गए। यह कार्यक्रम ऐतिहासिक लोंगेवाला में हुआ, जहां मूल फिल्म बॉर्डर की शूटिंग की गई थी। वरुण ने बताया कि वह बचपन से ही वर्दी पहनने वाले एक सैनिक का किरदार निभाना चाहते थे और बॉर्डर जैसी फिल्मों का उन पर गहरा असर रहा है।
 
वरुण ने सनी देओल की बात का जिक्र करते हुए कहा, जैसे सनी सर ने बताया कि उन्होंने बचपन में हकीकत फिल्म देखी और फिर सेना पर फिल्म करने की इच्छा हुई, वैसे ही मैंने बचपन में बॉर्डर देखी और मेरे दिल में भी एक सैनिक का किरदार निभाने की चाह पैदा हुई। यह सब सनी सर की वजह से है।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VarunDhawan (@varundvn)

उन्होंने कहा कि बॉर्डर फिल्म ने देश के बच्चों और युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाई। वरुण ने का, इस फिल्म ने हर बच्चे के मन में सेना के लिए गर्व पैदा किया। हमें लगा कि हमारा देश बहुत ताकतवर है।
 
वरुण धवन ने अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ‘घर कब आओगे’ जैसे गाने का हिस्सा बनूंगा या बॉर्डर 2 में लीड रोल निभाऊंगा।
 
आज के हालात पर बात करते हुए उन्होंने कहा, आज जब मैं हर जगह ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर देखता हूं, तो मुझे अपने देश पर और भरोसा होता है। भारत प्यार, शांति और भाईचारे में विश्वास करता है, लेकिन युवाओं को यह समझाने के लिए बॉर्डर जैसी फिल्में जरूरी हैं कि हमारा देश कितना वीर है।
 
फिल्म की अहमियत बताते हुए वरुण ने कहा, जब-जब कोई हमारी धरती की ओर देखेगा, हम उसे करारा जवाब देंगे। बॉर्डर 2 बहुत जरूरी फिल्म है। अगर 1971 में हम किसी और देश को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ सकते थे, तो अपने देश की आज़ादी के लिए भी लड़ सकते हैं। अंत में वरुण ने फिल्म का एक दमदार डायलॉग साझा किया, “इस बार हम बॉर्डर में घुसेंगे नहीं, हम बॉर्डर ही बदल देंगे।”
 
बॉर्डर 2 का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक अनुराग सिंह ने किया है। फिल्म को जेपी दत्ता और निधि दत्ता ने टी-सीरीज के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म में वरुण धवन और सनी देओल के साथ दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी नजर आएंगे। यह फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

साली मोहब्बत की रिलीज के बीच टिस्का चोपड़ा का बॉलीवुड पर हमला, बोलीं- सब एक जैसा बन रहा है

साली मोहब्बत की रिलीज के बीच टिस्का चोपड़ा का बॉलीवुड पर हमला, बोलीं- सब एक जैसा बन रहा हैटिस्का चोपड़ा ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म ‘साली मोहब्बत’ की रिलीज के साथ बॉलीवुड की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी समस्या कमजोर लेखन और जोखिम न लेना है, जबकि दर्शक अब नए और मजबूत कंटेंट की तलाश में हैं।

Hrithik Roshan ने बताया अपना ‘25% बंगाली कनेक्शन’, दादी की विरासत पर किया गर्व महसूस

Hrithik Roshan ने बताया अपना ‘25% बंगाली कनेक्शन’, दादी की विरासत पर किया गर्व महसूसऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर अपने ‘25% बंगाली ब्लड’ का जिक्र कर फैन्स को चौंका दिया है। उन्होंने बताया कि उनकी दादी इरा मोइत्रा बंगाल की प्रसिद्ध गायिका थीं। शादी की तस्वीरों के साथ ऋतिक ने अपनी पारिवारिक विरासत पर गर्व जताया।

Border 2 की स्टारकास्ट फीस का खुलासा: कौन बना सबसे महंगा सितारा, सनी देओल, वरुण धवन सहित किसे मिले कितने करोड़ रुपये?

Border 2 की स्टारकास्ट फीस का खुलासा: कौन बना सबसे महंगा सितारा, सनी देओल, वरुण धवन सहित किसे मिले कितने करोड़ रुपये?फिल्म बॉर्डर 2 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ की फीस सामने आ चुकी है। बड़े बजट की इस देशभक्ति फिल्म में पुरानी यादों के साथ नई पीढ़ी के सितारों का दमदार मेल देखने को मिलेगा।

The Raja Saab: प्रभास का नया अवतार, भूतिया कहानी और शाही अंदाज़ में एक्शन का तड़का

The Raja Saab: प्रभास का नया अवतार, भूतिया कहानी और शाही अंदाज़ में एक्शन का तड़काप्रभास की आने वाली फिल्म ‘द राजा साब’ एक हॉरर-कॉमेडी एक्शन फैंटेसी है, जिसमें वह डबल रोल में नजर आएंगे। मारुति के निर्देशन में बनी यह फिल्म 9 जनवरी 2026 को संक्रांति पर रिलीज होगी और शाही विरासत, भूतिया रहस्य व भव्य सेट्स का अनोखा संगम पेश करेगी।

कई साल बाद साथ दिखेंगे अक्षय कुमार और विद्या बालन, अनीस बज़्मी लेकर आ रहे हैं नई कॉमेडी फिल्म

कई साल बाद साथ दिखेंगे अक्षय कुमार और विद्या बालन, अनीस बज़्मी लेकर आ रहे हैं नई कॉमेडी फिल्मबॉलीवुड के कॉमेडी दर्शकों के लिए खुशखबरी है। निर्देशक अनीस बज़्मी एक नई हास्य फिल्म की शूटिंग जनवरी के मध्य से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें अक्षय कुमार और विद्या बालन मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म दोनों कलाकारों की कॉमिक टाइमिंग का शानदार संगम होगी।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com