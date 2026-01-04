बॉर्डर 2 युवाओं के लिए जरूरी, 'घर कब आओगे' गाने के लॉन्च पर भावुक हुए वरुण धवन

बॉर्डर 2 के गाने ‘संदेशे आते हैं / घर कब आओगे’ के लॉन्च के दौरान अभिनेता वरुण धवन भावुक हो गए। यह कार्यक्रम ऐतिहासिक लोंगेवाला में हुआ, जहां मूल फिल्म बॉर्डर की शूटिंग की गई थी। वरुण ने बताया कि वह बचपन से ही वर्दी पहनने वाले एक सैनिक का किरदार निभाना चाहते थे और बॉर्डर जैसी फिल्मों का उन पर गहरा असर रहा है।

वरुण ने सनी देओल की बात का जिक्र करते हुए कहा, जैसे सनी सर ने बताया कि उन्होंने बचपन में हकीकत फिल्म देखी और फिर सेना पर फिल्म करने की इच्छा हुई, वैसे ही मैंने बचपन में बॉर्डर देखी और मेरे दिल में भी एक सैनिक का किरदार निभाने की चाह पैदा हुई। यह सब सनी सर की वजह से है।

उन्होंने कहा कि बॉर्डर फिल्म ने देश के बच्चों और युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाई। वरुण ने का, इस फिल्म ने हर बच्चे के मन में सेना के लिए गर्व पैदा किया। हमें लगा कि हमारा देश बहुत ताकतवर है।

वरुण धवन ने अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ‘घर कब आओगे’ जैसे गाने का हिस्सा बनूंगा या बॉर्डर 2 में लीड रोल निभाऊंगा।

आज के हालात पर बात करते हुए उन्होंने कहा, आज जब मैं हर जगह ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर देखता हूं, तो मुझे अपने देश पर और भरोसा होता है। भारत प्यार, शांति और भाईचारे में विश्वास करता है, लेकिन युवाओं को यह समझाने के लिए बॉर्डर जैसी फिल्में जरूरी हैं कि हमारा देश कितना वीर है।

फिल्म की अहमियत बताते हुए वरुण ने कहा, जब-जब कोई हमारी धरती की ओर देखेगा, हम उसे करारा जवाब देंगे। बॉर्डर 2 बहुत जरूरी फिल्म है। अगर 1971 में हम किसी और देश को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ सकते थे, तो अपने देश की आज़ादी के लिए भी लड़ सकते हैं। अंत में वरुण ने फिल्म का एक दमदार डायलॉग साझा किया, “इस बार हम बॉर्डर में घुसेंगे नहीं, हम बॉर्डर ही बदल देंगे।”

बॉर्डर 2 का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक अनुराग सिंह ने किया है। फिल्म को जेपी दत्ता और निधि दत्ता ने टी-सीरीज के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म में वरुण धवन और सनी देओल के साथ दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी नजर आएंगे। यह फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होगी।