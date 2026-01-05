सोमवार, 5 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Deepika Padukone launched The Onset Program on her birthday giving new talent a great opportunity
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : सोमवार, 5 जनवरी 2026 (12:16 IST)

दीपिका पादुकोण ने बर्थडे पर फैंस को दिया बड़ा तोहफा, नई क्रिएटिव जेनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए लॉन्च किया 'द ऑनसेट प्रोग्राम'

Deepika Padukone birthday
एक्टर, प्रोड्यूसर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम करने वाली दीपिका पादुकोण ने अपने जन्मदिन पर नई और युवा क्रिएटिव टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक पहल शुरू की है। सच्ची कहानियों और नए टैलेंट को आगे बढ़ाने की अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए, दीपिका पादुकोण ने अपने बर्थडे के मौके पर ‘द ऑनसेट प्रोग्राम’ की शुरुआत का ऐलान किया है।

यह उनके क्रिएट विद मी प्लेटफॉर्म का अगला कदम है, जिसका मकसद ऐसे नए क्रिएटिव आर्टिस्ट्स को मौका देना है। जो इंडियन फिल्म, टीवी और विज्ञापन की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऐसे में उनकी टैलेंट देखी जाए, सुनी जाए और सही मायनों में सामने आ सके इसलिए यह प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यह प्रोग्राम जहां अच्छे और होनहार लोगों को सीखने के मौके देगा, वहीं उन लोगों के लिए भी आगे बढ़ने का मंच बनेगा जिनके पास अपने प्रोजेक्ट को संभालने का अनुभव और हुनर है। 
 
इसके पहले चरण में लिखना, निर्देशन, कैमरा, लाइट, एडिटिंग, साउंड, आर्ट, कपड़ों की डिज़ाइन, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप और प्रोडक्शन जैसे काम शामिल होंगे।
 
अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए दीपिका ने कहा, पिछले एक साल से मैं देश और उसके बाहर से बेहतरीन क्रिएटिव टैलेंट को पहचानने और उन्हें देखने, सुनने और अनुभव करने का मंच देने को लेकर बहुत गहराई से महसूस कर रही हूं। द ऑनसेट प्रोग्राम के लॉन्च का ऐलान करते हुए मैं बेहद खुश हूं और अगली पीढ़ी के क्रिएटिव टैलेंट से आप सभी को मिलवाने का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है।

 
देश और विदेश से क्रिएटिव टैलेंट को पहचानने के अपने विज़न को आगे बढ़ाते हुए, दीपिका पादुकोण का द ऑनसेट प्रोग्राम अब https://onsetprogram.in/ पर देखा जा सकता है, जहां लोग अपना काम भेज सकते हैं और इंडस्ट्री के बेहतरीन लोगों के साथ काम करने का मौका पा सकते हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

दीपिका पादुकोण ने बर्थडे पर फैंस को दिया बड़ा तोहफा, नई क्रिएटिव जेनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए लॉन्च किया 'द ऑनसेट प्रोग्राम'

दीपिका पादुकोण ने बर्थडे पर फैंस को दिया बड़ा तोहफा, नई क्रिएटिव जेनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए लॉन्च किया 'द ऑनसेट प्रोग्राम'एक्टर, प्रोड्यूसर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम करने वाली दीपिका पादुकोण ने अपने जन्मदिन पर नई और युवा क्रिएटिव टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक पहल शुरू की है। सच्ची कहानियों और नए टैलेंट को आगे बढ़ाने की अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए, दीपिका पादुकोण ने अपने बर्थडे के मौके पर ‘द ऑनसेट प्रोग्राम’ की शुरुआत का ऐलान किया है।

मानसिक स्वास्थ्य से लेकर वर्क-लाइफ बैलेंस तक, देखिए दीपिका पादुकोण ने कैसे बदली स्टारडम की परिभाषा

मानसिक स्वास्थ्य से लेकर वर्क-लाइफ बैलेंस तक, देखिए दीपिका पादुकोण ने कैसे बदली स्टारडम की परिभाषादीपिका पादुकोण का असर सिर्फ बॉक्स-ऑफिस के आंकड़ों और यादगार अभिनय तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने बार-बार अपनी आवाज़ और दुनिया भर में मिली पहचान का इस्तेमाल उन मुद्दों पर बात शुरू करने के लिए किया है जो सच में ज़रूरी हैं, कई बार वह सबसे पहले आगे आईं और हर बार सबसे ज़्यादा असर छोड़ने वाली रहीं।

माही विज-जय भानुशाली शादी के 14 साल बाद हुए अलग, बोले- कहानी में कोई विलेन नहीं...

माही विज-जय भानुशाली शादी के 14 साल बाद हुए अलग, बोले- कहानी में कोई विलेन नहीं...टीवी के फेमस कपल माही विज और जय भानुशाली अलग होने जा रहे हैं। दोनों ने अपनी 14 साल पुरानी शादी को खत्म करते हुए आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। माही और जय ने अपने तलाक की पुष्टि कर दी है। इस फैसले की जानकारी जय ने सोशल मीडिया के जरिए दी।

नूपुर सेनन ने की सिंगर स्टेबिन संग सगाई, जल्द शादी के बंधन में बंधेंगी

नूपुर सेनन ने की सिंगर स्टेबिन संग सगाई, जल्द शादी के बंधन में बंधेंगीबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन ने अपने बॉयफ्रेंड सिंगर स्टेबिन से सगाई कर ली है। नूपुर ने इंस्टाग्राम पर स्टेबिन के रोमांटिक प्रपोजल की तस्वीरें शेयर करते हुए यह खुशखबरी शेयर की। इसके साथ उन्होंने भावुक पोस्ट भी लिखा है।

सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड संग की सगाई, जानिए कौन हैं टीना रिझवानी

सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड संग की सगाई, जानिए कौन हैं टीना रिझवानीबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड टीना रिझवानी संग सगाई कर ली है। अयान, सलमान की बहन अलविरा और अतुल अग्निहोत्री के बेटे हैं। अयान ने अपनी सगाई की तस्वीरें शेयर करके इसकी आधिकारिक घोषणा की है। अयान ने अपनी गर्लफ्रेंड को बेहद रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com