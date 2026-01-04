रविवार, 4 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Jay Bhanushali and Mahhi Vij announce separation after 14 years of marriage
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 4 जनवरी 2026 (15:52 IST)

माही विज-जय भानुशाली शादी के 14 साल बाद हुए अलग, बोले- कहानी में कोई विलेन नहीं...

Mahi Vij and Jay Bhanushali have divorced
टीवी के फेमस कपल माही विज और जय भानुशाली अलग होने जा रहे हैं। दोनों ने अपनी 14 साल पुरानी शादी को खत्म करते हुए आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। माही और जय ने अपने तलाक की पुष्टि कर दी है। इस फैसले की जानकारी जय ने सोशल मीडिया के जरिए दी। 
 
जय और माही ने इंस्टाग्राम पर एक साझा पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, आज हम जिंदगी के सफर में अलग रास्ते चुन रहे हैं, लेकिन हम एक-दूसरे का साथ देना जारी रखेंगे। शांति, आगे बढ़ना, दयालुता और इंसानियत हमेशा से हमारी सोच का हिस्सा रही है। 
 
उन्होंने आगे लिखा, हमारे बच्चों तारा, खुशी और राजवीर के लिए हम अच्छे माता-पिता और अच्छे दोस्त बने रहेंगे। उनके लिए जो सही होगा, वह करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस कहानी में कोई विलेन नहीं है। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरे स्टेंटमेंट को समझें। 
 
उन्होंने लिखा, कृपया समझें कि हम ये कदम शांति, सुकून और अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए उठा रहे हैं- किसी और वजह से नहीं। हम एक-दूसरे का सम्मान करते रहेंगे, एक-दूसरे का साथ देंगे और एक-दूसरे के लिए दुआ करते रहेंगे। हम आपसे भी यही निवेदन करते हैं कि हमारे इस फैसले का सम्मान करें, हमें प्यार और समझ दें, और हमारी निजता का ख्याल रखें, ताकि हम आगे बढ़ सकें- माही और जय भानुशाली।
 
बता दें कि जय और माही ने साल 2011 में शादी रचाई थी। दोनों टीवी के सबसे पसंदीदा कपल्स में गिने जाते थे। दोनों ने 2017 में अपने हाउस हेल्प के बच्चों राजवीर और खुशी को गोद लिया था। 2019 में माही ने एक बेटी तारा को जन्म दिया। बीते काफी समय से माही और जय के अलग होने की खबर सामने आ रही थी। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

नूपुर सेनन ने की सिंगर स्टेबिन संग सगाई, जल्द शादी के बंधन में बंधेंगी

नूपुर सेनन ने की सिंगर स्टेबिन संग सगाई, जल्द शादी के बंधन में बंधेंगीबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन ने अपने बॉयफ्रेंड सिंगर स्टेबिन से सगाई कर ली है। नूपुर ने इंस्टाग्राम पर स्टेबिन के रोमांटिक प्रपोजल की तस्वीरें शेयर करते हुए यह खुशखबरी शेयर की। इसके साथ उन्होंने भावुक पोस्ट भी लिखा है।

सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड संग की सगाई, जानिए कौन हैं टीना रिझवानी

सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड संग की सगाई, जानिए कौन हैं टीना रिझवानीबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड टीना रिझवानी संग सगाई कर ली है। अयान, सलमान की बहन अलविरा और अतुल अग्निहोत्री के बेटे हैं। अयान ने अपनी सगाई की तस्वीरें शेयर करके इसकी आधिकारिक घोषणा की है। अयान ने अपनी गर्लफ्रेंड को बेहद रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया।

राहु केतु से लेकर कल्कि 2 तक: देखिए 2026 में देखने लायक फैंटेसी फिल्मों की लिस्ट

राहु केतु से लेकर कल्कि 2 तक: देखिए 2026 में देखने लायक फैंटेसी फिल्मों की लिस्टभारतीय सिनेमा का फैंटेसी जॉनर एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। अब फिल्ममेकर पौराणिक कथाओं, लोककथाओं, ज्योतिष और कल्पनालोक से प्रेरणा लेकर ऐसे सिनेमाई संसार रच रहे हैं जो न सिर्फ़ दृश्यात्मक रूप से भव्य हैं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी दर्शकों को जोड़ते हैं।

'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' में विलेन का रोल निभाने जा रहीं मोना सिंह, अपने किरदार को लेकर की बात

'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' में विलेन का रोल निभाने जा रहीं मोना सिंह, अपने किरदार को लेकर की बातबॉलीवुड एक्ट्रेस मोना सिंह और वीर दास हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' का प्रमोशन करने पहुंचे। लेजेंडरी अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो में मिथिला पालकर और शारीब हाशमी को भी देखा गया।

बॉर्डर 2 युवाओं के लिए जरूरी, 'घर कब आओगे' गाने के लॉन्च पर भावुक हुए वरुण धवन

बॉर्डर 2 युवाओं के लिए जरूरी, 'घर कब आओगे' गाने के लॉन्च पर भावुक हुए वरुण धवनबॉर्डर 2 के गाने ‘संदेशे आते हैं / घर कब आओगे’ के लॉन्च के दौरान अभिनेता वरुण धवन भावुक हो गए। यह कार्यक्रम ऐतिहासिक लोंगेवाला में हुआ, जहां मूल फिल्म बॉर्डर की शूटिंग की गई थी। वरुण ने बताया कि वह बचपन से ही वर्दी पहनने वाले एक सैनिक का किरदार निभाना चाहते थे और बॉर्डर जैसी फिल्मों का उन पर गहरा असर रहा है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com