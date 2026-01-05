सोमवार, 5 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 5 जनवरी 2026 (12:45 IST)

मॉडलिंग से दीपिका पादुकोण ने शुरू किया था करियर, पहली ही फिल्म के लिए मिला अवॉर्ड

Deepika Padukone Birthday
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण आज अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। दीपिका पादुकोण का जन्म 5 जनवरी 1986 को हुआ। दीपिका के पिता प्रकाश पादुकोण देश के मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके है। दीपिका ने अपने करियर की शुरूआत मॉडलिंग से की। वर्ष 2006 में प्रदर्शित कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या से दीपिका ने अपने फिल्मी करियर की शुरूआत की।
 
वर्ष 2007 में प्रदर्शित फिल्म ओम शांति ओम से दीपिका ने बॉलीवुड में भी कदम रख दिया। फराह खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दीपिका ने दोहरी भूमिका निभाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इस फिल्म में दीपिका के अपोजिट शाहरुख खान थे। शाहरुख-दीपिका की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। साथ हीं फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के लिए दीपिका को फिल्मफेयर की ओर से सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया।
 
वर्ष 2008 में दीपिका की बचना ऐ हसीनो रिलीज हुई। इस फिल्म में दीपिका की जोड़ी रणबीर कपूर के साथ थी। फिल्म टिकट खिड़की पर औसत सफलता हीं हासिल कर सकी। इसके बाद दीपिका की चांदनी चौक टु चाइना और कार्तिक कॉलिंग कार्तिक जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई जो बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नही दिखा सकी।
 
वर्ष 2010 में दीपिका पादुकोण के करियर की एक और सुपरहिट फिल्म हाउसफुल प्रदर्शित हुई। साजिद खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कामयाबी दीपिका पादुकोण एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही। हालांकि इसी वर्ष प्रदर्शित फिल्म खेले हम जी जान से, लफंगे परिन्दे और ब्रेक के बाद टिकट खिड़की पर कोई कमाल नही दिखा सकी।
 
वर्ष 2011 में प्रदर्शित फिल्म दम मारो दम में दीपिका पादुकोण ने आइटम नंबर 'दम मारो दम मिट जाये गम' के जरिए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वर्ष 2012 में प्रदर्शित फिल्म कॉकटेल दीपिका के करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में शुमार की जाती है। इस फिल्म में दीपिका की जोड़ी सैफ अली खान के साथ काफी पसंद की गई। इस फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए दीपिका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित भी की गई।
 
वर्ष 2013 दीपिका के करियर के लिए सबसे बेहतरीन वर्ष साबित हुआ। इस वर्ष दीपिका की रेस 2, ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस और गोलियों की रासलीला रामलीला जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई और सभी फिल्मों ने टिकट खिड़की पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की।
 
दीपिका पादुकोण की वर्ष 2014 में हैप्पी न्यू ईयर और फाइडिंग फेनी रिलीज हुई। हैप्पी न्यू ईयर ने 200 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। दीपिका की वर्ष 2015 में पीकू, तमाशा और बाजीराव-मस्तानी रिलीज हुई है। पीकू और बाजीराव-मस्तानी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। वर्ष 2017 में दीपिका पादुकोण की एक और सुपरहिट फिल्म पद्मावत प्रदर्शित हुई। 
 
वर्ष 2018 में दीपिका ने रणवीर सिंह के साथ शादी कर ली। इसके बाद दीपिका ने छपाक, 83 ,गहराइयां, ब्रह्मास्त्र, पठान, जवान, फाइटर, कल्कि 2898 एडी और सिंघम अगेन जैसी फिल्मों में काम किया है। वह जल्द ही शाहरुख खान के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाली हैं। 
