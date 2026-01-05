विपुल अमृतलाल शाह की 'बियॉन्ड द केरल स्टोरी' को मिली रिलीज डेट, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

विपुल अमृतलाल शाह और सनशाइन पिक्चर्स लिमिटेड ने अपनी सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्म 'द केरल स्टोरी 2', जिसका आधिकारिक टाइटल 'बियॉन्ड द केरल स्टोरी' है, की रिलीज़ डेट का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। यह फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है।

एक बार फिर यह कहानी असली ज़िंदगी से जुड़ी सच्ची बातें दिखाती है। इसमें असली पीड़ितों की आवाज़, सबके सामने होते हुए भी छिपी सच्चाइयाँ और हमारे ही आसपास की कहानियाँ सामने आती हैं। नई कलाकारों को मुख्य किरदारों में लिया गया है, जिनका अभिनय बहुत सरल, सच्चा और भारत की ज़मीनी हकीकत से जुड़ा हुआ लगता है।

सनशाइन पिक्चर्स लिमिटेड ने फिल्म की रिलीज़ डेट का ऐलान करते हुए एक मोशन पोस्टर शेयर किया। पोस्टर पर लिखा है, उन्होंने कहा यह सिर्फ एक कहानी है। उन्होंने इसे चुप कराने की कोशिश की। उन्होंने इसे बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई रुकी नहीं। क्योंकि कुछ कहानियाँ कभी खत्म नहीं होतीं। इस बार कहानी और गहराई तक जाती है। इस बार दर्द और भी ज़्यादा है।

2023 में रिलीज़ हुई द केरल स्टोरी ने पूरे देश में खूब चर्चा बटोरी थी और बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए नेशनल अवॉर्ड भी जीता था। वहीं बियॉन्ड द केरल स्टोरी एक बार फिर मजबूत कहानी लेकर आने वाली है, जो कहानी और बड़े स्तर पर पहले से भी ज़्यादा असरदार होगी।

हाल के समय में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली फ्रेंचाइज़ में शामिल बियॉन्ड द केरल स्टोरी को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और इसे 2026 की सबसे बड़ी सिनेमाघर रिलीज़ में से एक माना जा रहा है। इस बार यह फिल्म भारत के अलग-अलग हिस्सों की सच्ची कहानियों पर आधारित है।

विपुल अमृतलाल शाह के बैनर सनशाइन पिक्चर्स लिमिटेड के तहत बनी बियॉन्ड द केरल स्टोरी का डायरेक्शन नेशनल अवॉर्ड विनर कामाख्या नारायण सिंह ने किया है और इसे आशीष ए शाह ने को-प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 27 फरवरी 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज़ होने वाली है।