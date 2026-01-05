सोमवार, 5 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Vipul Amrutlal Shah movie Beyond The Kerala Story will be released on 27 February 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 5 जनवरी 2026 (13:05 IST)

विपुल अमृतलाल शाह की 'बियॉन्ड द केरल स्टोरी' को मिली रिलीज डेट, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

Vipul Amrutlal Shah
विपुल अमृतलाल शाह और सनशाइन पिक्चर्स लिमिटेड ने अपनी सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्म 'द केरल स्टोरी 2', जिसका आधिकारिक टाइटल 'बियॉन्ड द केरल स्टोरी' है, की रिलीज़ डेट का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। यह फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है।
 
एक बार फिर यह कहानी असली ज़िंदगी से जुड़ी सच्ची बातें दिखाती है। इसमें असली पीड़ितों की आवाज़, सबके सामने होते हुए भी छिपी सच्चाइयाँ और हमारे ही आसपास की कहानियाँ सामने आती हैं। नई कलाकारों को मुख्य किरदारों में लिया गया है, जिनका अभिनय बहुत सरल, सच्चा और भारत की ज़मीनी हकीकत से जुड़ा हुआ लगता है।
 
सनशाइन पिक्चर्स लिमिटेड ने फिल्म की रिलीज़ डेट का ऐलान करते हुए एक मोशन पोस्टर शेयर किया। पोस्टर पर लिखा है, उन्होंने कहा यह सिर्फ एक कहानी है। उन्होंने इसे चुप कराने की कोशिश की। उन्होंने इसे बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई रुकी नहीं। क्योंकि कुछ कहानियाँ कभी खत्म नहीं होतीं। इस बार कहानी और गहराई तक जाती है। इस बार दर्द और भी ज़्यादा है।
 
2023 में रिलीज़ हुई द केरल स्टोरी ने पूरे देश में खूब चर्चा बटोरी थी और बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए नेशनल अवॉर्ड भी जीता था। वहीं बियॉन्ड द केरल स्टोरी एक बार फिर मजबूत कहानी लेकर आने वाली है, जो कहानी और बड़े स्तर पर पहले से भी ज़्यादा असरदार होगी।
 
हाल के समय में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली फ्रेंचाइज़ में शामिल बियॉन्ड द केरल स्टोरी को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और इसे 2026 की सबसे बड़ी सिनेमाघर रिलीज़ में से एक माना जा रहा है। इस बार यह फिल्म भारत के अलग-अलग हिस्सों की सच्ची कहानियों पर आधारित है।
 
विपुल अमृतलाल शाह के बैनर सनशाइन पिक्चर्स लिमिटेड के तहत बनी बियॉन्ड द केरल स्टोरी का डायरेक्शन नेशनल अवॉर्ड विनर कामाख्या नारायण सिंह ने किया है और इसे आशीष ए शाह ने को-प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 27 फरवरी 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज़ होने वाली है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

हनीमून पर जा रहे 'बिग बॉस' फेम जय दुधाने को पुलिस ने एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार, जानिए क्या है मामला

हनीमून पर जा रहे 'बिग बॉस' फेम जय दुधाने को पुलिस ने एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार, जानिए क्या है मामलारियलिटी शो 'बिग बॉस मराठी 3' के रनरअप और 'स्प्लिट्सविला 13' के विनर जय दुधाने को ठाणे पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। जय पर 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। उनकी 10 दिन पहले ही शादी हुई है और वो पत्नी के साथ पत्नी के साथ हनीमून के लिए रवाना हो रहे थे।

गौरव खन्ना को अभी तक नहीं मिली 'बिग बॉस 19' में जीती कार, प्रणित मोरे के सामने किया खुलासा

गौरव खन्ना को अभी तक नहीं मिली 'बिग बॉस 19' में जीती कार, प्रणित मोरे के सामने किया खुलासाटीवी एक्टर गौरव खन्ना घर-घर अपनी पहचान बना चुके हैं। गौरव कई रियलिटी शोज का भी हिस्सा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी भी अपने नाम की है। 'बिग बॉस' का विनर बनने के बाद गौरव खन्ना ने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है।

दीपिका पादुकोण ने बर्थडे पर फैंस को दिया बड़ा तोहफा, नई क्रिएटिव जेनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए लॉन्च किया 'द ऑनसेट प्रोग्राम'

दीपिका पादुकोण ने बर्थडे पर फैंस को दिया बड़ा तोहफा, नई क्रिएटिव जेनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए लॉन्च किया 'द ऑनसेट प्रोग्राम'एक्टर, प्रोड्यूसर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम करने वाली दीपिका पादुकोण ने अपने जन्मदिन पर नई और युवा क्रिएटिव टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक पहल शुरू की है। सच्ची कहानियों और नए टैलेंट को आगे बढ़ाने की अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए, दीपिका पादुकोण ने अपने बर्थडे के मौके पर ‘द ऑनसेट प्रोग्राम’ की शुरुआत का ऐलान किया है।

मानसिक स्वास्थ्य से लेकर वर्क-लाइफ बैलेंस तक, देखिए दीपिका पादुकोण ने कैसे बदली स्टारडम की परिभाषा

मानसिक स्वास्थ्य से लेकर वर्क-लाइफ बैलेंस तक, देखिए दीपिका पादुकोण ने कैसे बदली स्टारडम की परिभाषादीपिका पादुकोण का असर सिर्फ बॉक्स-ऑफिस के आंकड़ों और यादगार अभिनय तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने बार-बार अपनी आवाज़ और दुनिया भर में मिली पहचान का इस्तेमाल उन मुद्दों पर बात शुरू करने के लिए किया है जो सच में ज़रूरी हैं, कई बार वह सबसे पहले आगे आईं और हर बार सबसे ज़्यादा असर छोड़ने वाली रहीं।

माही विज-जय भानुशाली शादी के 14 साल बाद हुए अलग, बोले- कहानी में कोई विलेन नहीं...

माही विज-जय भानुशाली शादी के 14 साल बाद हुए अलग, बोले- कहानी में कोई विलेन नहीं...टीवी के फेमस कपल माही विज और जय भानुशाली अलग होने जा रहे हैं। दोनों ने अपनी 14 साल पुरानी शादी को खत्म करते हुए आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। माही और जय ने अपने तलाक की पुष्टि कर दी है। इस फैसले की जानकारी जय ने सोशल मीडिया के जरिए दी।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com